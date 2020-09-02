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SGK soyadı değişikliği yapılması için gerekenler nelerdir?

SGK sistemi üzerinden yapılacak olan soyadı değişikliği için gerekli evraklar merak edilmeye devam ediyor. Pek çok kişi evlilik öncesi ve boşanma durumlarında SGK sistemi üzerinden gerekli işlemlerin nasıl yapıldığı araştırılıyor.

02 Eylül 2020 Çarşamba 18:01
SGK soyadı değişikliği yapılması için gerekenler nelerdir?
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Bilindiği üzere evlilik ve boşanma durumları sonrasında kadınların soyadları kocalarının ki ile değiştirilerek devlet kurumlarına bildirilir. Daha sonrasında kızlık soyadını tekrar almak isteyen kadınların mahkemeye giderek dava açması ve çıkan sonucu tekrar SGK’ya bildirerek düzeltme işlemlerinin yapılması gerektiği aktarılır. SGK’ya yapılacak soyadı düzeltme işlemleri için e-Devlet’in kullanılıp kullanılamayacağı da merak edilen konular arasında bulunmaktadır.

SGK soyadı değişikliği nasıl yapılır?

SGK’ya yapılacak başvurular genellikle evlilik sonrasında veya boşanma sonrasında gerçekleşir. Soyadı değişikliği dilekçesi adı altında verilen formun doldurulması sonrasında SGK soyadı değişikliğini onaylayarak tüm devlet kurumlarında değişikliğe gider.

Soyadı değişikliğinin yaşanması durumunda SGK’nın konu ile ilgilenen birime aktarılması gerekmektedir. SGK soyadı değişikliği konusunda gerekli belgeler şu şekildedir,

  • Evlilik cüzdanı fotokopisi
  • Nüfus kayıt öneği
  • Soyadı değişikliği dilekçesi

e-Devlet üzerinden soyadı değişikliği yapılabilir mi?


Soyadı değişikliği e-devlet üzerinden gerçekleşebilmektedir. İşlemin gerçekleştirilebilmesi için şifre ile sisteme giriş yapmaktan ziyade mobil imza veya elektronik imza ile sisteme giriş yapılması gerekmektedir.

Sisteme mobil imza veya elektronik imza ile giriş yapıldıktan sonra işlem gerekli kuruma gönderilerek yapılabilmektedir.

Boşanan kişiler SGK soyadı değişikliği yapabilir mi?

SGK sistemi üzerinden boşanma işlemi gerçekleştikten sonra kişi otomatik olarak eski soyadına dönmektedir. Ancak eğer istenirse mahkeme kararı ile birlikte boşanılan eşin soyadı kullanılmaya devam edilebilmektedir.

SGK üzerinden boşanma sonrasında soyadı değişikliği nedeni ile istenen belgeler evlilik sonrasında soyadı değişikliğinde gereli olan evraklardan farklı olan tek belge evlilik cüzdanı yerine boşanma ilamı gerekmektedir.

Evlilik öncesinde soyadını kullanmak için yapılması gerekenler?

Evlilik sonrasında SGK sistemi üzerinde sadece eşinin soyadı yerine kendi soyadını da kullanmak isteyen kadınların öncelikle Nüfus Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir.

 



Son Güncelleme: 02.09.2020 18:01
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Anahtar Kelimeler:
SGKSoyadı Değişikliği
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