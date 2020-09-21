SGK sigorta primleri nedeni ile emekli olamayanlara müjdeli haberi verdi! Toplu ödeme yapılacak!

SGK pandemi sürecinde ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye devam ederken son yapılan açıklamalar ile birlikte toplu para yatırılması konusunda müjde verildi. SGK’nın açıklamalarına göre başvuru yapan herkese toplu para ödemesi yapılacağı belirtildi.

Emekli olmayanlara toplu para ödemesi

2008 yılı öncesinde işverenler ve çalışanların şahıslarına ödedikleri primleri toplu olarak almanın önünün açılması sonrasında pek çok kişi gerekli şartları sağlayarak SGK’dan toplu para almak için başvuru yapmaya başladı.

Bilindiği üzere ülkemizde devlet kurumlarında çalışmaya başlayan herkese sigorta yapılmaktadır. Sigorta primlerini düzenli ödemeleri sonrasında hak kazanan kişiler emekli olabilirken aynı zamanda kriterlerin ve SGK tarafından belirlenen şartların sağlanması gerekmektedir.

İşe girerek çalışan vatandaşların en merak ettiği ve en çok istediği konulardan bir tanesi emekli olduktan sonra rahat bir yaşlılık geçirme sürecinde ise emekli maaşları etkili olmaktadır. Ek hizmetler, askerlik ve doğum konularında kalan gün ve prim sayıları düşürülebilirken ödemelerini düzenli yapan vatandaşların emekli olmalarının önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Pek çok kişi hizmet süresini doldurmasına, yaş haddini yerine getirmesine ve pek çok diğer kriteri sağlamasına rağmen primlerini düzenli ödeyemediği için veya prim ödemelerinde açıklık olduğu için emekli olamamaktadır.

SGK tarafından yapılan açıklama ile birlikte tüm şartları yerine getirse de prim ödemelerinde açıklıklar bulunanların pandemi sürecinde ekonomik olarak rahatlayabilmeleri için ödemelerinin toplu olarak kişilere yapılmasına karar verildi.

Prim günü eksik olanlara SGK toplu para ödemesi yapacak

Emeklilik için tüm şartları yerine getirse de prim ödemelerinde açıklık olan vatandaşların prim ödemeleri toplu olarak kişilere yapılmak üzere alınan karar sonrasında pek çok kişi prim ödemelerini toplu alabilmek için başvuru yapmaya başladı.

SGK toplu ödeme şartları nelerdir? Prim iadesi alabilmek için ne yapılması gerekir?

SGK’dan toplu para almak için belirlenen kriterler emeklilik şartlarını prim ödemeleri dışında sağlamaktır. Yani kişinin emeklilik yaşına gelmiş olması ve sigortalı olarak devlete hizmet vermesi gereken yılları tamamlamış olması gerekmektedir.

SGK tarafından belirlenen şartları sağlayan herkes kuruma yazılı dilekçe vererek toplu prim parasını alabilmektedir.

Gerekli şartlar sağlandıktan sonra 2008 yılı öncesinde yapılan hem işveren hem de kişinin kendisi için yaptığı sigorta prim ödemeleri toplu olarak başvuran kişiye iade edilmektedir. Ancak bilinmesi gerekir ki SGK’da bulunan prim paralarını toplu olarak alan kişiler emekli olma haklarından vazgeçmiş olacaktır.

Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalarda ise eğer sigorta primlerinin ödenebileceği düşünülüyorsa SGK tarafından toplu iade işleminin yapılmadan primlerin ödenmesi ve emekli olunması tavsiyesi yapılmaktadır. Eğer kişi sigorta primlerini ödeyemeyecek durumda ise başvuru yaparak SGK’dan sigorta iadesi talep edilmesi konusunda tavsiyeler bulunmaktadır.