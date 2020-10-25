SGK sigorta girişi olan kişilere 801 TL cenaze ödeneği veriyor

Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde sigortalı olarak bulunan kişilere birçok avantajı sunmaktadır. SGK son olarak yakınları vefat eden SGK’lı kişilere cenaze ödeneği verileceğini açıkladı. Verilen bu yardım bir defaya mahsus verilmektedir.

SGK’dan yapılan açıklamada ölümünün ardından 5 yıl içinde başvurulması halinde cenaze yardımının verileceğine ve vatandaşların bu yardım için direk olarak SGK il veya ilçe müdürlüklerine başvuru yapabileceklerine yer verildi.

5 yıl içinde başvurun

Söz konusu yardımı vefat eden kişinin eşi, yoksa çocukları, yoksa anne veya babası eğer onlarda yaşamıyorsa vefat eden kişinin kardeşleri yardımdan faydalanabiliyor. Söz konusu yardım 801 TL olarak verilecektir.

Cenaze yardımı ne kadar sürede alınıyor?

2020 yılında 801 TL oldu

2020 yılında cenaze ödeneğine başvuru yapılması halinde kişilere 801 TL ödeme yapılmaktadır. Söz konusu ödeme sadece 1 kereliğine verilmektedir.

Cenaze ödeneği geçen yıl 716 TL olarak verilmişti. 2020 yılında ise bu rakam 801 TL olarak açıklandı. Söz konusu yardım için SGK Müdürlüklerine dilekçe ile başvuru yapılmalıdır.

Kimlere cenaze yardımı yapılıyor?

Sigortalı biri iş kazası veya meslek hastalığı sebebiyle vefat ettiğinde

Yaşlılık veya malullük ya da iş göremezlik raporu alan kişilerin vefatı halinde

Kendisi için en az 360 gün olmak şartıyla yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildiren sigortalı kişiler vefat ettiğinde

Eğer kişi 360 günü doldurmuş ise bu kişinin öldüğünde sigortalı olup olmadığına bakılmaz.

Cenaze ödeneği başvurusu nasıl yapılır?

Cenaze ödeneği başvurular kişinin vefat tarihinin ardından 5 yıl için yapılmalıdır. Başvurular il veya ilçelerde bulunana Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüklerine yapılmaktadır. Hak sahibi kişi bu kurumlara gidip dilekçe yazdıktan sonra sonucu beklemektedir. SGK tarafından verilen cenaze yardımı ödeneği ölüm aylığı değildir. Ölüm aylığı SGK tarafından verilen başka bir yardımdır.

Başvuru yapıldıktan sonra nasıl takip edilir?

Başvuru sonrası başvuru sürecinizi e-Devlet sisteminden takip edebilirsiniz.