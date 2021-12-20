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SGK Şahıs ödemeleri nedir? SGK banka tanımlama ve sorgulama işlemleri nasıl yapılır?

SGK ,bazı durumlarda geri ödeme gerçekleştirebilmektedir. Bu kapsamda SGK'nın şahıs ödemeleri detayı araştırılmaktadır. SGK şahıs ödemeleri nedir? Ayrıca bu ödemeler dahilinde banka hesabının nasıl tanımlanacağını araştırılıyor. SGK banka tanımlama ve sorgulama işlemleri nasıl yapılır? Bu haberimizde SGK şahıs ödemeleri ve SGK banka hesabı tanımlama ve sorgulama işlemlerini sizler için derledik. İşte SGK şahıs ödemesi ve SGK banka hesabı tanımlama ve sorgulama işlemleri...

20 Aralık 2021 Pazartesi 05:13
SGK Şahıs ödemeleri nedir? SGK banka tanımlama ve sorgulama işlemleri nasıl yapılır?
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SGK, sigortalılarına eğitim, sağlık, maluliyet ödeneği ve huzurevi gibi çeşitli alanlarda geri ödeme imkanları sunmaktadır. Sigortalılar kapsadıkları alanlarda harcama yaptıklarında, ücretlerini ibraz ettiklerinde acenteden ödeme alabilirler veya sistem tarafından uygun görüldüğü takdirde otomatik olarak geri ödeme almaya hak kazanabilirler. SGK şahıs ödemesi nasıl gerçekleşir?

SGK şahıs ödemeleri

Bildiğiniz gibi sosyal güvenlik kurumu çalışanları korumaktan ve işverenler ile çalışanlar arasında sağlıklı iletişim kurulmasına yardımcı olacak düzenlemeler yapmakla sorumlu olduğu bilinmektedir. Bundan dolayı  her iki tarafın da hak ve sorumlulukları olduğu gibi SGK'nın da bu iki konuda hak ve sorumlulukları bulunmaktadır. Bu durumda SGK, "Şahıs ödemesi" adı altında sigortalının hakları lehine belirli geri ödemeler tanımlamaktadır. Kişisel ödemelerin çoğu, sağlık ve iş güvenliği alanlarındaki harcamaları içerir. Kişisel ödeme kapsamında yemek ve yol masrafları gibi ek yardımlar iade edilmez. Kişisel ödemelerden ödeme talep edebilmesi ve alabilmesi için işçinin sigorta kollarından birine üye olması aranır. İstenen ödeme türü, ait olduğu sigorta branşı tarafından sigorta ettirilmeli ve sözleşme ile belirlenmelidir.

Şahıs ödemesi tanımlama

SGK şahsi ödemesi ve bu kişinin T.C. Kimlik numarası ile  PTT'ye veya tanımlı banka hesabı üzerinden anlaşmalı banka şubesinden gerçekleşir. Banka hesabınız yoksa ve SGK tarafından TC Kimlik numaranız üzerinden PTT üzerinden yapılan kişisel ödemeleri almaya devam etmek istiyorsanız bu yöntemin biraz zahmetli olduğunu belirtmekte fayda var. Her seferinde TC Kimlik numaranızla iadenin yatırılıp yatırılmadığını kontrol etmek için PTT çıkışlarına gitmeniz gerekmektedir. Bu nedenle SGK bireysel ödeme poliçe sahipleri tarafından daha avantajlıdır.Bankaya gitmeden ödemenizi uzaktan kontrol edebilir ve kolayca yönetebilirsiniz.

e-Devlet banka hesabı tanımlama

Dilekçe ile başvurmak yerine e-devlet üzerinden banka hesabınızı tanımlayabilir, bir tarih aralığı girerek ödemenizi kontrol edebilirsiniz.E-Devlet ağ geçidi, kimlik numaranız ile giriş yapmak için şifrenizi ve T.C.'yi kullanır.Kimlik doğrulama ve profil ayarlarınızı yapın. Bu ayarları yaparken gerçek kimlik bilgilerinizi ve ikamet bilgilerinizi sisteme kaydetmeniz gerekmektedir.Arama çubuğunda SGK terimini aratın ve servisteki "Kişisel Ödeme Banka Hesap Tanımı" seçeneğini bulun veya doğrudan adres çubuğuna girerek sorgu için bankanın tanımlanabileceği sayfaya girin.Açılan sayfada sağ üst köşedeki sarı yeni hesap tanımı butonuna tıklayın.Sonraki adımlarda, banka hesabınızı seçmek ve tanımlama işleminizi tamamlamak için talimatları izleyin.

https://www.turkiye.gov.tr/sgk-sahis-odemeleri-banka-hesabi-tanimlama

SGK şahıs ödemeleri birçok banka tarafından gerçekleşmektedir.


Son Güncelleme: 20.12.2021 05:13
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