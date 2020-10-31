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SGK prim iadesi nasıl hesaplanır?

Sosyal Güvenlik Kurumu prim iadesi hesaplaması para iadesi konusunda başvuru yapanların ya da ileride yapacak olanların en fazla merak ettiği konuların başında geliyor. SGK prim iadesi hesaplaması belli oldu.

31 Ekim 2020 Cumartesi 14:17
SGK prim iadesi nasıl hesaplanır?
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Sosyal Güvenlik Kurumu prim iadesi hesaplaması para iadesi konusunda başvuru yapanların ya da ileride yapacak olanların en fazla merak ettiği konuların başında geliyor. SGK prim iadesi hesaplaması belli oldu. Emeklilik noktasında belli başlı şartlar olduğu herkes tarafından biliniyor. Bu konudaki en önemli etkenler sigortalılık süresi, prim gün sayısı ve yaş kriteridir. Yaş şartını tamamlayıp da prim gününü dolduramayan ya da sigortalılık süresi yetmeyen kişiler emekli olamıyorsa, emekli olmadan da para alma hakkına sahip olursunuz.

Emeklilik İstemiyorum Ama Paramı Almak İstiyorum

Sigortadan toplu para almak istiyorsanız emeklilik yaş şartını tamamlamış olmanız gerekiyor. Önek verecek olursak 1 Ocak 1992 tarihinde işe girmiş olan bir erkek kişi, yaş konusunda emeklilik istiyorsa en az 3.600 çalışma gününü doldurmuş olması gerekmektedir. Bu erkek kişinin 800 prim günü olsun. Kendisini 62 yaşında varsayalım. Bu kişinin 60 yaşında emekli olma hakkı vardır ancak 3.600 prim gününü tamamlayamadığından emekli olamamaktadır. Bundan dolayı yukarıdaki taktiği uyguladığınız takdirde sigorta parası alabilirsiniz.

Sosyal Güvenlik Kurumu Toplu Para Başvurusu

Başvurunuzu Sosyal Güvenlik Merkezi’ne giderek yapabilirsiniz. Paranızın toplu bir şekilde iade edilmesini istiyorsanız iade dilekçenizi yazmanız gerekiyor ve yanında da kimlik fotokopinizi getirmeniz gerekiyor. Vefat eden bir kişinin iadesini almak istiyorsanız belgeler arasına veraset ilamını da eklemeniz gerekiyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu Para İadesi Sorgulama İşlemi


Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan para iadesi almaya karar verdiyseniz ve biriken miktarın ne kadar olduğunu merak ediyorsanız, aynı zamanda da prim iadenizi hesaplamak istiyorsanız; e-devlette yer alan SGK Tescil ve Hizmet Dökümü kısmında yer alan PEK’e tıklayın. Buradaki prime esas gelen kazanç bilginizi bu yazıdaki hesaplama işlemi sayesinde hesaplayabilir ve sorgulayabilirsiniz. SGK bünyesinde yapılan Bağ-Kur’un fazla parası ve iadesi, para iadesi sorgulama işlemlerini e-devlet sisteminden öğrenebilirsiniz.

Sosyal Güvenlik Kurumu Para İadesi Hesaplama İşlemi

Emekli olamamanız durumunda sizin prim iadenizin hesaplaması yapılırken geçtiğiniz tarihin iadesinde tutarlar farklı olabilmektedir. SGK sizin adınıza ödenecek olan primlerin tamamını vermiyor, ölüm, yaşlılık ve malullük sigorta primlerinin iadesini geri veriyor. Emeklilikten vazgeçiyorsanız SGK şunları yapar;

  • SSK prim bozdurma işlemini gerçekleştirmek istiyorsanız 1 Ekim 2008 tarihinden evvel sizin adınıza yatırılan işçi veya işveren hissesinin tümü ki bu da brüt kazancınızın %20’sine denk gelmektedir. Sonrasında ise sadece sigortalı hissenin brüt kazancı %9 oranında,
  • Bağ-kur konusunda prim iadesinin hesaplamalarını yaparken yaşlılık, ölüm ve malullük primlerinin tamamını, brüt kazancınızın %20’si esas alınmaktadır.
  • Memurlarda ise iade işlemi yapılırken ödenen tüm her şeyin tamamı hesaplamaya dahil edilir.

SGK İade İşlemi Hesaplama

Önek verecek olursak, Mahmut Bey 2016 yılındaki asgari ücret ile 8 ay boyunca 4A’lı olarak çalışmıştır. O dönemin brüt asgari ücreti olan 1.647,00 TL’dir. Mahmut’un sadece sigortalı hissesi yatırılacaktır. Yani bu oran brüt asgari ücretin %9’udur. Bu da 148,23 TL olarak hesaplanmaktadır. 8 aylık toplam geri ödemeniz de 1.185,00 TL’ye denk geliyor

SGK Borçlanma İadesi Nasıl Yapılır?

1 Ekim 2020 tarihinden sonra ödenen doğum, askerlik ve yurtdışı borçlanması gibi ödemelerde talep etmeniz halinde iade almanız mümkündür. Ne kadar para yatırırsanız o kadarını geri alabilirsiniz. Ancak bu tarihten önceki ödemeleri talep etmeniz halinde alamazsınız. Bunun için mahkemeye dava açmanız gerekmektedir.

SGK Prim İadesi Alanlar Ne Diyor?

SGK para iadesi konusu herkesin kafasını çok fazla karıştırıyor. Maalesef bu konu hakkında o kadar soru işareti var ki herkes intenet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Biz de bu yazıyı hazırlayarak akıllardaki kafa karışıklığını ortadan kaldırmak istedik. SGK prim iadesi konusunda aklınızda kafa karışıklıkları varsa bu yazımızı okuyarak bilgi edinebilirsiniz. Konuyla alakalı merak ettikleriniz ve önerilerinizi bizlerle paylaşmak istiyorsanız aşağıdaki yorum kısmına görüş ve önerilerinizi yazabilirsiniz. Bu sayede kafa karışıklığı olan herkese kolaylık sağlamış olursunuz.



Son Güncelleme: 31.10.2020 14:17
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SGKPrim IadesiSosyal Güvenlik Kurumu
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