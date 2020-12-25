SGK prim borcu faizleri siliniyor mu? SGK prim borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?

SGK prim borçlarının yapılandırılacak olması, borcu olan vatandaşı oldukça mutlu etti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, pandemi döneminde vatandaşı ekonomik olarak biraz daha rahatlatmak istediklerini belirterek, SGK prim borçlarının yapılandıracağını açıklamıştı. 17 Kasım tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kanun ile yapılandırma yürürlüğe girdi. Aynı gün başvurular da yapılmaya başladı. Son başvuru tarihinin 31 Aralık 2020 olduğu açıklanırken, prim borcunu yapılandıran vatandaşlar 1 Mart 2021 tarihine kadar ilk taksidi ödemek zorunda.

SGK prim borçlarının yapılandırılacağını açıklanmasının ardından vatandaş, borçların nasıl yapılandırılacağını ve ödemelerin nereye yapılacağını merak eder oldu. SGK ödemeleri, e-Devlet ve PTT yoluyla yapılabiliyor. Ayrıca ödemeler kredi kartı ile ödenebiliyor.

Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe giren SGK prim yapılandırması, 17 Kasım itibariyle başladı. Kimlerin borçlarının yapılandırılacağı ile ilgili konuşan Bakan Selçuk, sigorta primlerinin, genel sağlık sigortası priminin, işsizlik sigortası priminin, idari para cezalarının, iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacaklarının, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacakların ve Bağ-Kur sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacakların yapılandırma kapsamında olduğunu hatırlattı.

Yapılandırma tarihleri

SGK prim yapılandırma 17 Kasım itibariyle başladı. İlk başvuruların 17 Kasım tarihinde alındığı uygulamada, son başvuru tarihi ise 31 Aralık 2020 olarak açıklandı. Bu tarihler arasında, SGK prim borcu olan vatandaşlar başvuru yaparak, borçlarını yapılandırabilecek.

Borçlardaki faizler silinecek mi?

Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Selçuk, düzenlemenin vatandaşı rahatlatacağını ve önemli avatajlar sağlayacağını açıkladı. Faizlerin silinecek olması da bu avantajlardan bir tanesi. Faizlerin silineceğini söyleyen Bakan Selçuk, faizler yerine borçların Yİ-ÜFE ile güncelleneceğini söyledi. Bu da vatandaşın borcunun daha da azalacağı anlamına geliyor.

Sağlık sigortası

Sağlık sigortası borcu olan vatandaşlar, ana paranın tamamını ödemeleri halinde, faizleri tamamen silinecek. Ayrıca gelir testi yaptıran ve geliri asgari ücretin 1/3’ünden daha az olan vatandaşların tüm borçları silinecek ve tüm primler devlet tarafından ödenecek.

Başvurular nasıl yapılacak?

İşveren kişi başvurularını e-Sigorta yoluyla intenetten veya elden ya da posta yoluyla bağlı bulundukları SGK il müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezi’ne yapabilirler.

Primini kendi ödeyen vatandaşlar ise başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecekler. Yine vatandaşlar da bağlı bulukdukları SGK il müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezi’ne elden ya da posta yoluyla başvuruda bulunabilecek.

Genel sağlık sigortası borcu olanlar için ise başvuru şartı aranmayacak ve tüm borçlar otomatik bir biçimde SGK tarafından yapılandırılacak.