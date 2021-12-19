Sigortalı olarak çalışan milyonlarca vatandaş Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bağlı oldukları için aldıkları maaşlardan belirli bir miktar prim ödemesi yapıyor. Bazı vatandaşlar ise bu prim borçlarını çeşitli nedenlerden dolayı ya hiç ödeyemiyor yada erteliyor. SGK ise primlerini geciktiren veya hiç ödemeyen kişilere çeşitli cezalar veriyor. Vatandaşlar ise bu cezaların neler olduğunu öğrenmek için intenet üzerinden yoğun bir araştırma yapıyor. Peki SGK prim borçlarını ödemeyenlere verilen cezalar hangileri?

SGK Prim Borçlarını Ödemeyenlere Verilen Cezalar Hangileri?

SGK’ya ait prim borçlarını ödemeyenlere ilk olarak gecikme cezası uygulanır. Gecikme cezası eklenmiş olan borçlarını da ödemeyen kişiler hakkında icra takibi başlatılır. Yapılan bu işlemlere rağmen borçlu kişi SGK’ya dönüş yapmazsa kişi hakkında yasal işlem başlatılır ve 3 aya kadar hapis cezası uygulanır.