İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile eşleşti
Son Dakika
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag...
Çağatay Ulusoy son hali görenleri şaşkına çevirdi!
Son Dakika
Çağatay Ulusoy son hali görenleri...
İtalyan şef Danilo Zanna'nın 9 yıllık evliliği 20 dakikada bitti!
Son Dakika
İtalyan şef Danilo Zanna'nın 9...
Serenay Sarıkaya'nın ayaklarındaki detay sosyal medyada gündem oldu!
Son Dakika
Serenay Sarıkaya'nın ayaklarındaki detay sosyal...

SGK prim borçlarını ödemeyenlere verilen cezalar hangileri?

Türkiye’de birçok vatandaş SGK’ya ait prim borçlarını ödememeleri halinde çeşitli cezalarla karşı karşıya kalıyor. Peki SGK prim borçlarını ödemeyenlere verilen cezalar hangileri? İşte yanıtı…

19 Aralık 2021 Pazar 07:14
SGK prim borçlarını ödemeyenlere verilen cezalar hangileri?
Takip Et:

Sigortalı olarak çalışan milyonlarca vatandaş Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bağlı oldukları için aldıkları maaşlardan belirli bir miktar prim ödemesi yapıyor. Bazı vatandaşlar ise bu prim borçlarını çeşitli nedenlerden dolayı ya hiç ödeyemiyor yada erteliyor. SGK ise primlerini geciktiren veya hiç ödemeyen kişilere çeşitli cezalar veriyor. Vatandaşlar ise bu cezaların neler olduğunu öğrenmek için intenet üzerinden yoğun bir araştırma yapıyor. Peki SGK prim borçlarını ödemeyenlere verilen cezalar hangileri?

SGK Prim Borçlarını Ödemeyenlere Verilen Cezalar Hangileri?

SGK’ya ait prim borçlarını ödemeyenlere ilk olarak gecikme cezası uygulanır. Gecikme cezası eklenmiş olan borçlarını da ödemeyen kişiler hakkında icra takibi başlatılır. Yapılan bu işlemlere rağmen borçlu kişi SGK’ya dönüş yapmazsa kişi hakkında yasal işlem başlatılır ve 3 aya kadar hapis cezası uygulanır.


Son Güncelleme: 19.12.2021 07:14
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SGKPrim BorçlarıSigorta
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mantar yetiştiriciliği yapmak isteyenlere devlet desteği
Mantar yetiştiriciliği yapmak isteyenlere devlet desteği
Amire saygısızlık tutanağı nasıl tutulur? Amire saygısızlık tutanak örneği
Amire saygısızlık tutanağı nasıl tutulur? Amire saygısızlık tutanak örneği
20 bin lira sermaye ile yapılacak en kârlı işler nelerdir?
20 bin lira sermaye ile yapılacak en kârlı işler nelerdir?
Arabuluculuk sonrasında dava açama süresi ne kadardır? Arabuluculuktan sonra dava açma sürelerine dikkat!
Arabuluculuk sonrasında dava açama süresi ne kadardır? Arabuluculuktan sonra dava açma sürelerine dikkat!
Kuru Soğan nasıl yetiştirilir? Kuru Soğan yetiştirirken nelere dikkat etmek gerekiyor?
Kuru Soğan nasıl yetiştirilir? Kuru Soğan yetiştirirken nelere dikkat etmek gerekiyor?
Arpa Yetiştiriciliği Rehberi Arpa ekimi nasıl yapılır?
Arpa Yetiştiriciliği Rehberi Arpa ekimi nasıl yapılır?

Popüler Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Kalp sağlığını olumsuz etkileyen yiyecek ve içecekler nelerdir?
SGK prim borçlarını ödemeyenlere verilen cezalar hangileri?
Mantar yetiştiriciliği yapmak isteyenlere devlet desteği
Amire saygısızlık tutanağı nasıl tutulur? Amire saygısızlık tutanak örneği
Miss Bala filmi konusu nedir ?Filmin oyuncu kadrosu
20 bin lira sermaye ile yapılacak en kârlı işler nelerdir?
BBC One'dan yeni mini dizi: Vigil'in konusu nedir ?
The Matrix: Resurrections filminin tarihi açıklandı!
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 19 Aralık 2021 Pazar Instagram giriş sorunu
Kurye (The Courier) filminin konusu nedir? Kurye (The Courier ) film hakkında yorumlar
Kaymakamlık Bursu nedir? Online başvuru nasıl yapılır?
Rüyada kurban kesmek ne anlama geliyor? Rüyada kurban eti dağıtmanın anlamı nedir?
Kızılay SUY Yardımı Başvurusu Hakkında Merak Edilenler
Kurban kesimi bayram boyunca ne zaman başlar ve biter?
En çok ikiz doğuran koyun cinsleri nelerdir?
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 19 Aralık 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Burgan Bank'tan nasıl kredi başvurusu nasıl yapılır ?
Mısır ekimi nasıl yapılır? Türkiye'de mısır üretimi yapılan yerler nereleridir?
Microsoft Windows 10X projesini durdurduğunu açıkladı
Burgan Bank müşteri hizmetleri direkt bağlanma

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.