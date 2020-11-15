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SGK P.e.k/ bsmk dğr /ek gstrg nedir?

SGK hizmet dökümünde bulunan P.e.k/ bsmk dğr /ek gstrg terimlerinin ne anlama geldiği merak edilen konular arasında yer almaktadır. Bu terimlerin her biri hesaplamalarda kullanılmaktadır.

15 Kasım 2020 Pazar 09:15
SGK P.e.k/ bsmk dğr /ek gstrg nedir?
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P.e.k/ bsmk dğr /ek gstrg SGK hizmet dökümünde yer alan ve anlamları çalışanlar tarafından merak edilen parametrelerden bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır.  Hizmet dökümü sorgulaması yapan kişilerin karşısına çıkan bu terimin ne olduğu çoğu kişi tarafından bilinmemektedir.

P.e.k Ne Demek?

P.e.k’nin açılımı prime esas kazanç olarak görülmektedir. Diğer ismi ile brüt maaştır. Emekli maaşı hesaplaması yapılırken esas alınan en önemli hususların başında gelen P.e.k, asgari ücretliler için brüt asgari ücret olarak uygulanmaktadır. Net maaş anlamına gelmemektedir.

SGK Bsmk Nedir?

Basamak değeri bölümü, 2008 senesinden önce BAĞKUR kapsamına prim ödemesi olanlar için geçerlidir. Hangi basamaktan ne kadar süre prim ödemesi yapıldığı bu bölümden tespit edilebilmektedir.


5510 sayılı Kanun ile birlikte BAĞKUR’daki basamak olayı 2008 yılından sonra kaldırılmıştır. Onun yerine taban ve tavan prim uygulamaları kullanılmaya başlandı.

Ek gstrg Nedir?

Devlet memurlarının prime esas kazanç hesaplamaları normal çalışanlara göre farklı yapılmaktadır. Memurlar için ek gösterge çok önemlidir. Maaşların ve emekli ikramiyelerin hesaplanmasına büyük önem arz etmektedir. Ek göstergesi yüksek olanların maaşları ve emekli ikramiyeleri artmaktadır.

P.e.k/ bsmk dğr /ek gstrg Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Online olarak hesaplamalar e-devlet kapsamında yapılamamaktadır. Prime esas kazanç zaten net maaş üzerinden hesaplandığı için çalışanların brüt maaşı olarak görülmektedir. Hesaplaması da net maaş üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Prime Esas Kazancın Emekli Maaşına Etkisi

Emekli maaş hesaplanmasında en önemli husus özel sektör çalışanları için prime esas kazanç, memurlar için ek gösterge ve Bağkurlular için ise 2008’den önce basamak değeri, sonra ise prim ödemeleridir. Bu tutarların yüksek olması durumunda emekli maaşları da yüksek olmaktadır.

Prime Esas Kazanç Yüksek Olursa Ne Olur?

  • Emeklilikte yüksek maaş alınır. Emekli olduğunuzda alabileceğiniz ortalama maaş için  ne kadar maaş alırım sayfamızı ziyaret edebilirsiniz .
  • İşten çıkış durumunda tazminat, yıllık izin alacakları ve diğer alacakları yüksek kazanç nedeni ile daha yüksek ödemeler alınır.
  • İşten çıkma durumunda işsizlik maaşı yüksekten bağlanır.
  • Geçici iş göremezlik halinde iş göremezlik ödemesi prime esas kazanca göre hesaplandığından alınacak rapor parası normal çalışana göre fazla olur.

Asgari ücret p.e.k/ bsmk dğr /ek gstrg Nedir?

Asgari ücretle çalışanlar için prime esas kazanç brüt asgari ücret olarak belirlenmiştir. Türkiye’de milyonlarca kişi asgari ücretle çalışmaktadır. Primleri brüt kazanç esas alınarak dönemsel olarak tespit edilen brüt asgari ücrete göre hesap edilmektedir.



Son Güncelleme: 15.11.2020 09:15
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Anahtar Kelimeler:
Asgari ücretPrimEk GöstergeEmekli Maaşı
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