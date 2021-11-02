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SGK ödeme emri itirazı nasıl yapılır? SGK ödeme emri vatandaşı düşündürüyor

SGK’nın gereksiz prim borçları, işveren prim borçları ve benzeri durumlar için göndermiş olduğu SGK ödeme emri vatandaşı düşündürüyor. Bir çok insan SGK ödeme emri itirazının nasıl yapıldığını merak ediyor. Peki SGK ödeme emri itirazı nasıl yapılır? Cevabı haberimizde...

02 Kasım 2021 Salı 09:19
SGK ödeme emri itirazı nasıl yapılır? SGK ödeme emri vatandaşı düşündürüyor
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), son ödeme vadesi geçmiş olan sigorta primi, Bağ-Kur prim borçları ve benzeri diğer borçları için ‘’SGK ödeme emri’’ adı verilen  bir borç bildirim belgesi göndermektedir. İnsanları kara kara düşündüren belgelerden bir tanesi olan SGK ödeme emrine itiraz etmek isteyen kişiler bunun nasıl yapıldığını öğrenmek için arama motorları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Peki SGK ödeme emri itirazı nasıl yapılır?

SGK Ödeme Emri İtirazı Nasıl Yapılır?

SGK’nın göndermiş olduğu SGK ödeme emrine itiraz etmek isteyen kişilerin 7 günlük itiraz hakkı bulunmaktadır. Bu 7 gün içerisinde itiraz işlemlerini başlatmayan kişilerin borçları kesinleşmiş olur. SGK ödeme emrine itiraz etmek isteyen kişiler geçerli sebeplerle SGK’ya itiraz başvurusunda bulunurlar. İtirazın kabul edilmesi için başvuru yapan kişinin itiraz dilekçesini hazırlaması ve bu belgeyi Sosyal Güvenlik Merkezi’ne gönderilmesi gerekmektedir.

SGK itiraz dilekçesini ve belgeleri inceledikten sonra itirazı kabul eder veya reddeder. İtirazın kabul edilmesi durumunda kişinin borcu iptal edilir ve üzerindeki yasal takip kaldırılır. İtiraz reddedilirse borç kesin hale gelir ve yasal icra takip süreci başlar.

 


Son Güncelleme: 02.11.2021 09:19
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