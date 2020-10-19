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SGK Nace kodu sorgulama ve değiştirme işlemi

Sosyal Güvenlik Kurumu ticaret ile uğraşan kişilere Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği bünyesinden nace kodu vermektedir. Vatandaşlarımız SGK nace kodu sorgulama ve değiştirme işleminin nasıl yapılacağını merak etmektedir.

19 Ekim 2020 Pazartesi 09:19
SGK Nace kodu sorgulama ve değiştirme işlemi
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Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği arasında yapılan anlaşma çerçevesinde ticaretle uğraşan kişilere nace kodu verilmektedir. Vatandaşlarımız SGK nace kodu sorgulama ve değiştirme işleminin nasıl yapılacağını merak etmektedir. SGK resmi web adresi üzerinden https://uyg.sgk.gov.tr/nacedegisikliktalep/Welcome.do adlı adrese girerek kullanıcı adınızı, sistem şifrenizi ve işyerinizin şifresini yazarak sisteme girebilirsiniz. Bundan sonra karşınıza nace koduna ilişkin bir sayfa çıkar. Buradan işletmenin ait olduğu sınıfı görebilirsiniz. Burada işletmenin kapsam kodu da vardır. Bu kod işletmeye ait olan nace kodudur. Buradan vergi sicil servisine ulaşıp nace kodu değişikliği talep dilekçesi ile ilgili bilgileri doldurarak iletebilirsiniz.


Nace kodunun belirlenmesi için yetkili olan kurum Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’dir. Gerekli yönetmelikler çerçevesinde odaya ve borsalara kayıtlı olan üye işletmelerin meslek faaliyet kodları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından belirlenmektedir.

Nace kodu tehlike sınıfları, az, orta ve yüksek tehlikeli meslekler olarak üçe ayrılır. Bunlar işin riskini belirtmektedir. Buna göre şirketlerin de kategorize edilmesi sağlanmaktadır.

İstanbul Ticaret Odası Nace Kodu Sorgulama

  • Resmi web adresi olan https://www.ito.org.tr/tr adresine girin.
  • Ana sayfadaki Tescil İlan ve Kuruluş kısmına girin.
  • Buradaki Sicil Kayıtları sekmesine girin.
  • Sicil Kayıtlıları başlığı taşıyan liste karşınıza çıkar. Firmanın ismini bulun ve karşısındaki firma detay yazan yere basın.
  • Karşımıza nace kodu çıkacaktır.

İntenet Üzerinden Nace Kodu Değişikliği

  • https://uyg.sgk.gov.tr/nacedegisikliktalep/Welcome.do adresine giriniz.
  • Kullanıcı adınızı, sistem şifrenizi ve işyerinizin şifresini yazarak sisteme giriniz. Girişe tıklayınız.
  • Burada ekrandaki tabloda nace kodunun bilgilerini seçin ve göndere tıklayın.


Son Güncelleme: 19.10.2020 09:19
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Anahtar Kelimeler:
SGKNace KoduTOBB
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