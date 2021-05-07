İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

SGK NACE kodu sorgulama - Tam kapanmada Hangi NACE kodları yasaktan muaf oluyor?

Tam kapanma kararının ardından bazı iş yerleri ve kurumlar yasaktan muaf tutuldu. Bu yasaktan muaf olan kurumların ve iş yerlerinin hangisi olduğu merak edildi. NACE kodları bu konuda yasaktan muaf olan iş yerleri ve kurumları göstermektedir. İnsanlar,NACE kodunu nasıl sorgulanacağını araştırmaktadır. SGK NACE kodu sorgulama nasıl yapılır? Merak edilen bir diğer soru da tam kapanma sürecinde hangi NACE kodlarının yasaktan muaf olduğu oldu. İşte SGK NACE kodu sorgulama ve tam kapanmada muaf olan NACE kodları...

07 Mayıs 2021 Cuma 17:20
SGK NACE kodu sorgulama - Tam kapanmada Hangi NACE kodları yasaktan muaf oluyor?
Takip Et:

Tam kapanma süreci 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak. Tam kapanma süreci ile ilgili detaylar İç İşleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede paylaşıldı. Kısıtlama günlerinde muaf olanların listesi de genelgede yer aldı.

Kısıtlamadan muaf olanlar

Kısıtlamadan muaf olan kişiler,e-Devlet üzerinden çalışma izni belgesi alması gerekmektedir. muaf olan için resmi olarak Nace kodları paylaşılmadı. Kurumlar bağlı olduğu ticaret odasından NACE kodu sorgulaması yapabilir. Faaliyet gösterilen iş koluna görede kısıtlamadan muaf olup olmadığını yayınlanan genelgeden inceleyebilir.

NACE kodu sorgulama işlemleri

 NACE kodu sayesinde iş yerleri sınıflandırılmaktadır.NACE kodları iş sağlığı ve güvenliğine göre sınıflandırma yapıp karşılaştırma işlemlerinde çok fayda sağlamaktadır. Ekonomik faaliyetlere ilişkin istatistik değerlendirilmesinde paylaşılmaktadır. Türkiye'de NACE kodu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından belirlenmektedir. İş yeri açacak kişiler bu kodu iş yeri açmadan önce öğrenmesi gerekmektedir. NACE kodu sınıflandırması 3 başlık altında yapılır. Az tehlikeli ,Tehlikeli ve çok tehlikeli olarak sınıflandırılmaktadır. 

NACE kodları,SGK ve bağlı olunan ticaret odasının resmi sitesinde sorgulanabilir. SGK NACE kodunu aşağıdaki linkten sorgulayabilirsiniz. Hangi NACE kodlarının kısıtlamadan muaf olduğunu ilgili sitelerinden öğrenebilirsiniz.

https://uyg.sgk.gov.tr/KurumTescil4c/index.jsp?sayfa=NaceKoduBilgisi&Tab=0

Yasaktan muaf olanların listesi

1. TBMM üyeleri ve çalışanları,

2. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dâhil),

3. Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.),buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri,

4. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler,

5. Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

6. İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar,

7. Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar,

8. Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

9. Tarımsal üretime ilişkin zirai ilaç̧ tohum, fide, gübre vb. ürünlerin satışı yapılan işyerleri ve buralarda çalışanlar, 10. Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları,

11. Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil),yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

12. Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar,

13. Sokak hayvanlarını besleyecek olanlar, hayvan barınakları/çiftlikleri/bakım merkezlerinin görevlileri/gönüllü çalışanları ve 7486 sayılı Genelgemizle oluşturulan Hayvan Besleme Grubu üyeleri,

14. İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

15. Gazete, dergi, radyo, televizyon ve intenet medya kuruluşları, medya takip merkezleri, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları,

16. Akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çalışanlar,

17. Sebze/meyve ve su ürünleri toptancı halleri ile buralarda çalışanlar,

18. Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri, üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ile buralarda çalışanlar,

19. Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

20. Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet gösteren büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi) ile bu yerlerde çalışanlar,

21. Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar ile servis hizmeti vermek üzere görevde olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,

22. Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları,

23. Mahalli idarelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, karla mücadele, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere çalışacak personeli,

24. Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri,

25. Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,

26. İş sağlığı ve güvenliği ile iş yerlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla iş yerlerinde bulunması gerekli olan çalışanlar (iş yeri hekimi, güvenlik görevlisi, bekçi vb.),

27. Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,

28. Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile),

29. Yurt içi ve yurt dışı müsabaka ve kamplara katılacak olan milli sporcular ile seyircisiz oynanabilecek profesyonel spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler,

30. Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),

31. ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri,

32. İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca izin verilen, şehirlerarası karayolları kenarında bulunan dinleme tesislerinde yer alan yeme-içme yerleri ve buralarda çalışanlar,

33. Zorunlu müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar,

34. Dava ve icra takiplerine ilişkin yapılacak zorunlu iş ve işlemler için adliyelere gitmesi gereken taraf veya vekilleri (avukat) ile mezat salonlarına gidecek ilgililer,

35. Araç muayene istasyonları ve buralarda çalışan personel ile araç muayene randevusu bulunan taşıt sahipleri,

36. Milli Eğitim Bakanlığı EBA LİSE TV MTAL ve EBA platformunda yayınlanmak üzere Bakanlığa bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında çalışmaları devam eden uzaktan eğitim video çekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerini yürütmekte olan ya da söz konusu çalışmaların koordinasyonunu sağlayan personel,

37. Profesyonel site yöneticileri ile apartman/site yönetimince düzenlenen görevli olduklarına dair belgeyi ibraz etmek ve ikametleriyle görevli oldukları apartman veya sitelere gidiş-geliş güzergâhıyla sınırlı olmak kaydıyla apartman ve sitelerin temizlik, ısınma vb. işlerini yerine getiren görevliler,

38. İş yerinde bulunan hayvanların günlük bakım ve beslenmelerini yapabilmek için ikamet ile işyeri arasındaki güzergâh ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvan satışı yapan iş yerlerinin sahipleri ve çalışanları,

39. Sadece yarış atlarının bakım ve beslenmelerini ve yarışlara hazırlık antrenmanlarını yapmak ve ikamet ile yarış ya da antrenman alanı arasındaki güzergâhla sınırlı kalmak kaydıyla at sahipleri, antrenörler, seyisler ve diğer çalışanlar,

40. Sadece ilaçlama faaliyetleri için zorunlu olan güzergâhlarda kalmak ve bu durumu belgelemek kaydıyla iş yerlerinin haşere ve diğer zararlı böceklere karşı ilaçlamasını yapan firmalarda görevli olanlar,

41. Muafiyet nedenine bağlı olmak ve ikametlerinden işyerlerine gidiş/gelişleri ile sınırlı olmak kaydıyla serbestmuhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ile çalışanları,

42. 10.00-16.00 saatleri arasında sayıları Banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları,

43. Nöbetçi noterler ile buralarda çalışanlar.

 




Son Güncelleme: 07.05.2021 17:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SGK NACE KoduYasakta Muaf Olan NACE KodlarıTam Kapanmada Muaf Olan Iş Yerleri Ve Kurumlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadir Gecesi alametleri neler? Kadir Gecesi nasıl anlaşılır?
Kadir Gecesi alametleri neler? Kadir Gecesi nasıl anlaşılır?
Kadir Gecesi'nde hangi dualar okunmalı, nasıl ibadet edilmeli? Kadir Gecesi okunacak dua ve sureler
Kadir Gecesi'nde hangi dualar okunmalı, nasıl ibadet edilmeli? Kadir Gecesi okunacak dua ve sureler
Anneler Gününde çiçekçiler açık mı?
Anneler Gününde çiçekçiler açık mı?
Hava durumu nasıl olacak? 8 Mayıs 2021 Cumartesi bugün hava nasıl olacak? Günü yurt geneli hava durumu
Hava durumu nasıl olacak? 8 Mayıs 2021 Cumartesi bugün hava nasıl olacak? Günü yurt geneli hava durumu
NACE kodu nedir, ne işe yarar? Nace kodu sorgulama ve öğrenme nasıl yapılır?
NACE kodu nedir, ne işe yarar? Nace kodu sorgulama ve öğrenme nasıl yapılır?
Kandil mesajları 2021: En Güzel, anlamlı, uzun ve kısa Kandil kutlama mesajları
Kandil mesajları 2021: En Güzel, anlamlı, uzun ve kısa Kandil kutlama mesajları

Popüler Haberler

SGK NACE kodu sorgulama - Tam kapanmada Hangi NACE kodları yasaktan muaf oluyor?
Payitaht Abdülhamid 150. bölüm TRT 1 canlı izle – 7 Mayıs 2021 Cuma tek parça Payitaht Abdülhamid yeni son bölüm izle
Rüyada dondurma yemek görmek anlamı ve yorumu
Şeyma Subaşı çantası kaç para?
Acil destek kredisi ne zaman verilir? 2021
Mayıs 2021 Tüvtürk araç muayene randevu ücreti ne kadar? Tüvtürk araç muayenesinde nelere bakılıyor?
Banka Ek Hesabı Nedir? Ek hesap borcu Ödenmezse ne kadar faiz ödenir? 7 Mayıs 2021
Akbank şubeye gitmeden anında onaylı kredi başvurusu Mayıs 7 Cuma
Kredi Notu Düşük Olanlara ve Sicili Bozuk Olanlara Kredi Veren Bankalar Mayıs 7 2021
Kaymakamlık sosyal yardımları ve başvuru şartları nelerdir?
PTT plakadan hgs bakiye sorgulama 2021
Sol Yanım dizisi Haydar kimdir? Gerçek adı ne? Haydar Köyel oynadığı diziler
Hıdırellez gül ağacında dilek nasıl dilenir? Hıdırellez dilekleri ne zaman suya atılır? Hıdırellez duası nedir, nasıl dilek tutulur ve neler yapılır?
Grip aşısı sağlık ocağında yapılır mı? Ggrip aşısı zararlı mıdır?
Rüyada at görmek ne demektir? Rüyada at görmenin tabiri ve anlamı
WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenler için son tarih ne zaman?
WhatsApp kapanacak mı, kullanılmayacak mı? WhatsApp gizlilik sözleşmesi son durum ne oldu, son tarih ne zaman?
Akbank 60 ay vadeli 40.000 TL anında kredi başvuru şartları ve faiz oranları
Pet şişe toplayarak nasıl para kazanılır? 2021 Pet şişe toplayarak ne kadar kazanılır?
WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlere ne olacak? WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi nedir? Whatsapp hangi bilgileri paylaşmak için izin istiyor?
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbankası Temel ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadardır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.