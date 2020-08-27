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SGK mülakatsız 1400 personel alımı yapıyor! SGK 1400 personel alımı şartları nelerdir?

SGK'nın son dakika açıklamalarına bakıldığında mülakatsız 1400 personel alımı yapacağı belirtildi. Açıklamalar sonrasında pek çok devlet memuru olmak isteyen vatandaş ise SGK 1400 personel alımı şartları nelerdir? sorularını araştırmaya başladı.

27 Ağustos 2020 Perşembe 18:11
SGK mülakatsız 1400 personel alımı yapıyor! SGK 1400 personel alımı şartları nelerdir?
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SGK kendi bünyesine alacağı 1400 personel için açıklamalarda bulunduktan sonra pek çok vatandaş araştırmalarına hız verdi. SGK başkanlığına alınacak 1400 personelin 800’ü lisans mezunu, 600’ü ise ön lisans mezunları arasında seçilerek alınacak. ÖSYM 2020/ 1 alanından alımların yapılacağı kadrolar ile ilgili araştırmalar intenet üzerinden devam ediyor.

Farklı eğitim programlarını tamamlayan lise, ön lisans ve lisans mezunları için personel alımlarının başlaması ile birlikte memur olmak isteyen vatandaşları heyecan sardı. 23 Temmuz – 4 Ağustos tarihleri arasında resmi ÖSYM intenet sitesi üzerinden aday işlemleri bölümünden yapılacak başvurular için 20 TL tercih ücreti belirlendi.

SGK üzerinden yapılacak alımlarda toplamda 1400 personel alınacağı belirtildi. Alınacak personeller SGG – Emekli sandığı, Bağkur ve SSK tarafından belirlenen kadrolara alınacak açıklandı. Mülakat bile yapılmadan alınacak personellerin son raddede toplamı 2582 olarak belirtilirken tercih işlemlerinin 23 Temmuz – 4 Ağustos tarihleri arasında olması bekleniyor. Başvuru yapabilecek olacak vatandaşlardan ilk etapta beklenen şartlar,

  1. T.C. vatandaşı olmak
  2. 18 yaşını doldurmuş olmak
  3. Kamu haklarından mahrum edilmemiş olmak
  4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin 6. Fıkrasındaki koşulları sağlamak
  5. Kadroda istenen özelliklere sahip olmak.

olarak belirtilmiştir.

SGK’dan personel alımı

SGK başkanlığının kendi bünyesine alacağı personel alımları başladı. Lisans ve ön lisans mezunlarının ülke genelinde SGK müdürlüklerinde devlet memuru olabileceği alımlarda avukatlık kadrosu da olmak üzere pek çok alanda alımlar yapılacak.

Lisans adayları için 4429, 4421,4419, 4463, 4453,7005,73061, 4459,4169, 7205 kodlarında alımlar yapılacakken, ön lisans adayları için 3004 nitelik kodunun olması gerekmektedir.

Nitelik kodları nedir?

3004: Sosyal Güvenlik ön lisans programlarından mezun olmak,


4429: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Çalışma Ekonomisi bölümlerinde lisans programı bitirmiş olmak,

4421: Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat lisans bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak,

4419: Hukuk bölümü lisans programlarından mezun olmak,

4463: Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik lisans programlarının birinden mezun olmak,

4453: Muhasebe, Muhasebe Bilgi sistemleri, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansal Yönetimi bölümlerinden bir tanesinden mezun olmak.

Personel alımlarında başvuru tarihleri

SGK bünyesine alınacak personeller için belirlenen tarih 23 Temmuz – 4 Ağustos olurken lisans mezunlarından toplam 800 personel alınacak. Öte yandan ön lisans mezunlarından da toplam 600 personel alınacağı belirtildi.

Devlet memurlarının görevleri nelerdir?

Devlet memuru denildiği zaman şu işi yapar demek doğru olmayacaktır. Devlet memurlarının ne iş yaptığı anlayabilmek için öncelikle bağlı bulunduğu kamu ve kuruluşunun yaptığı işlere odaklanmak gerekir. Devlet memuru denildiği zaman masa başında iş yapan memurlar akla gelse de bazı kurumlarda devlet memurlara sahada görev yapmaktadır.

Nasıl devlet memuru olunur?

Türkiye’de en garanti meslek olarak görülen devlet memurluğu, kişinin devlet güvencesinde olmasından dolayı en çok tercih edilen mesleklerden bir tanesidir. Devlet memuru olabilmek için personel alımı yapacak kurumun başvuru şartlarına bakılarak başvuru yapılmalı ve işe başlanabilmektedir.

Devlet memuru olabilmenin şartları nelerdir? Kimler devlet memuru olabilir?

Devlet memuru olabilmek için belirlenen şartlara bakıldığında,

  1. T.C. vatandaşı olmak,
  2. 18 yaş sınırını doldurmuş olmak. Bazı kurumlar için belirlenen yaş en fazla 30 veya en fazla 40 olma şartları olsa da genel olarak minimum yaş 18, maksimum yaş 65 olmaktadır,
  3. Kamu haklarından mahrum edilmemiş olmak,
  4. 657 sayılı devlet memurları kanununun 48. maddesinin 6. Fıkrasındaki şartları sağlıyor olmak,
  5. Kadroda istenen özelliklere sahip olmak,
  6. En az orta öğretim mezunu olmak,
  7. Devlette görev alınacak pozisyon ile ilgili lisans, ön lisans programlarından en az bir tanesinden mezun olmak gerekmektedir.

Daha sonrasında ise KPSS sınavına girerek yeterli puanı almak ve başvuru yapmak gerekmektedir. Tüm bu işlemler yapıldıktan sonra personel alımları için belirlenen tarih sonrasında işe alınıp alınmadığınız tarafınıza bildirilecektir.



Son Güncelleme: 27.08.2020 18:11
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