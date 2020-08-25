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Sgk meslek kodu güncelleme işlemi belli oldu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kodu güncellemesi konusunda hem işverenlerin hem de çalışanların kafasında birçok soru işareti bulunmaktadır. Vatandaşlarımız ve işverenler SGK kodu güncellemesi ve güncel meslek kodlarını merak ediyor. 2020 meslek kodları ve Sgk meslek kodu güncelleme detayları belli oldu.

25 Ağustos 2020 Salı 14:45
Sgk meslek kodu güncelleme işlemi belli oldu
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SGK meslek kodu güncellemesi hem işverenler hem de çalışan vatandaşlarımız tarafından merak edilmektedir. Her iki tarafın kafasında da birçok soru işareti var. Vatandaşlarımız ve işverenler SGK kodu güncellemesi ve güncel meslek kodlarını merak ediyor. 2020 meslek kodları ve Sgk meslek kodu güncelleme detayları belli oldu.

Çalışanların hizmet kağıtlarında meslek kodunun bulunması zorunludur. Bu kodlar geriye dönük çalışmalar için de değiştirilebilmektedir. Bu haberimizde meslek kodları nasıl değiştirilir, geri dönük meslek kodu nasıl değiştirilir sorularının cevaplarını yanıtlayacağız.

Sgk Meslek Kodu

Her mesleğin kendine has meslek kodu vardır. İşverenler Sgk’ya çalışanın meslek kodunu bildirmek zorundadır.

Sgk Meslek Kodu Ne İşe Yarar?

Çalışanın yaptığı mesleğin tanımı bu kod sayesinde netlik kazanmış olacaktır. İşveren çalışanının meslek kodunu Sgk’ya bildirmek zorundadır. Bu sayede bir aşçının büro personeli olarak gösterilmesinin önüne geçilmiş oldu. Çalışanların doğru kodla bildirilmesi gerçekten çok önemlidir. Çünkü Mesleki Eğitim Kurumu’nun vereceği ustalık, çıraklı ve kalfalık belgelerinde kıdem şartı aranıyor.

Sgk Meslek Kodu Değiştirme İşlemi

İşveren, işçiyle alakalı tüm işlemleri online ortamlardan Sgk’ya bildirmektedir. Meslek kodu da bu şekilde bildirilir. Bu bildirim yapılırken dilekçe verilmemektedir. Bu durumda geriye dönek meslek kodunu değiştiremezsiniz.

Geriye dönük meslek kodu değiştirme işlemleri işe giriş uygulamasından yapılmıyor. Bu değişiklik için Sosyal Güvenlik Kurumu’na dilekçeyle başvuru yapılması gerekmektedir. Değişiklik için 1 Ağustos 2009 tarihine kadar geriye dönebiliyorsunuz. Bu tarihten daha önceki günler için meslek kodu değişikliği yapamazsınız.

Meslek Kodu Güncellemesi İşlemi

Cari dönem için ve sonrasındaki bildirimlerde işe giriş uygulaması üzerinden meslek kodu değişikliği yapabilirsiniz. İşveren bu işlemi her zaman yapabilmektedir. Bu konuyla alakalı da herhangi bir ceza verilmemektedir. İşe giriş bildirgesindeki meslek kodunu güncellemek için şu işlemleri yapmanız gerekiyor;

  • İşe giriş programına E-Bildirge kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yapmanız gerekmektedir.
  • Uygulamaya girdiğinizde burada karşınıza işe giriş bildirgesi güncelleme sayfası çıkacaktır.
  • Geçmişe dönük meslek kodunu değiştirmek için çalışanın T.C. kimlik numarasını yazmanız gerekmektedir. Yazıp sorgulama yapın.
  • Sorgulamadan sonra üzerinde güncelleme yapmak istediğiniz giriş belgesini seçiniz.
  • Burada sigortalı meslek adı kısmındaki meslek kodunu seçiniz. Böylelikle meslek kodu değişmiş olacaktır.
  • Bu değişiklik geçmişe yansımamaktadır. Sadece cari dönemle alakalı ve sonrasındaki bildirimlerde işe yarayacaktır.

Meslek Kodu Güncelleme


Yukarıda işlemleri takip ederek meslek kodu güncelleme işlemini yapabilirsiniz. Bu sayede işe giriş bildirgesi ve sonrasındaki bildirimlerde yeni kod bildirimi yapılmasını sağlamaktadır. Eğer önceki beyannamelerde değişiklik yapmak isterseniz Sgk’ya dilekçe ile başvuru yapmanız gerekmektedir.

Gerekli işlemleri yapmanız halinde meslek kodu hızlı bir şekilde değiştirilmektedir. İşlemi yaptığınız tarihte meslek kodu değişikliği yapılacaktır.

Geriye dönük meslek kodu değişikliği için en geç 1 Ağustos 2009 tarihine kadar geri dönüş yapabilirsiniz. Bundan önceki tarihler için meslek kodu değişikliği yapılmamaktadır. Meslek kodlarının bulunduğu listede sürekli olarak değişiklikler yapılmaktadır.

İşe giriş ya da çıkış uygulamasından meslek kodu değiştirebilirsiniz. Yapılan değişikliklerde işverenler herhangi bir cezai işleme tabi tutulmamaktadır. Ayrıca Sgk kurumu işverene İpc işlemi de uygulamaz.

Meslek Kodu Sorgulama İşlemi

İşverenin meslek kodunu değiştirmek için işe giriş bildirgesini güncelleme işlemi yapması gerekmektedir. Burada Sgk tescil ve hizmet dökümü belgesindeki meslek kodu alanındaki kısımda güncel meslek kodu sorgulama işlemi yapılabilmektedir.

E-Bildirge veya işverenin sisteminden meslek kodu güncellemesi yapamazsınız. Yalnızca işe giriş ya da çıkış uygulaması üzerinden meslek kodu güncellemesi yapılabilmektedir.

Sgk Meslek Kodu Öğrenme

E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra Sgk tescil ve hizmet dökümü sayfasına girerek buradaki Meslek Kodu sekmesine giriş yapınız. Burada karşınıza meslek koduna dair bilgiler çıkacaktır. Hangi kodla bildirim yaptığınızı buradan görebilirsiniz.

Sürekli işçiler için de meslek kodu değişikliği yukarıda belirtiğimiz şekilde yapılmaktadır. Doğru meslek kodu bildirimi yapmayan işverenleri şikayet edebilirsiniz. Bunun içim Alo 170 hattını aramanız gerekmektedir.



Son Güncelleme: 25.08.2020 14:45
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Anahtar Kelimeler:
#SGK#Meslek Kodu#güncelleme
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