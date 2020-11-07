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SGK kısmi ilişiksizlik belgesi nasıl alınır? Kısmi ilişiksizlik belgesi hakkında merak edilenler

SGK kısmi ilişiksizlik belgesinin nasıl alınacağı araştırılmaya başlandı. Kısmi ilişiksizlik belgesi hakkında merak edilenleri içeriğimizde derledik.

07 Kasım 2020 Cumartesi 09:10
SGK kısmi ilişiksizlik belgesi nasıl alınır? Kısmi ilişiksizlik belgesi hakkında merak edilenler
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Ruhsata tabii bir bina inşaatı yapacağınız zaman Belediye’den yapı kullanım izin belgesi almanız gerekmektedir. Oturma belgesi alabilmek için SGK’da inşaat ile ilgili tescil dosyanızın olması ve dosyada gerekli işçilik bildirimi yapmanız gerekmektedir.


İnşaatı tamamlayıp inşaat için gerekli asgari işçiliği SGK’ya bildirip daha sonra SGK’dan alacağınız ‘’inşaat borcu yok’’ belgesi diğer adıyla ilişiksizlik belgesidir. Belediye’ye başvurularda bulunarak oturma izni alabilirsiniz ve bazı durumlarda inşaatın yerine bir kısmını bitirebilirsiniz.

SGK kısmi ilişiksizlik belgesi nasıl alınır?

İlk olarak bina inşaatını yapabilmek için SGK’da dosya tescili açmış olmanız gerekmektedir. Dosyayı açıp inşaatın metrekaresi, yapı grubu gibi özelliklere bağlı olarak asgari işçilik bildirimi yapmalısınız. Dosyayı açıp işçilik bildirimini yaptıktan sonra inşaatın biten bölümü için bağlı bulunduğunuz Belediye’den belge almanız gerekmektedir.

Kısmi ilişiksizlik belgesi nereden alınır?

Başvurularınızı tamamladıktan sonra bağlı bulunduğunuz SGK’dan kısmi ilişiksizlik belgenizi alabilirsiniz. Belgeyi evden alamasanız dahi SGK belgeyi ilgili belediyeye gönderir ve kalan işlemleri belediyede tamamlayabilirsiniz.



Son Güncelleme: 07.11.2020 09:10
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SGK Kısmi Ilişiksizlik BelgesiKısmi Ilişiksizlik Belgesi
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