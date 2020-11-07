SGK kısmi ilişiksizlik belgesi nasıl alınır? Kısmi ilişiksizlik belgesi hakkında merak edilenler

Ruhsata tabii bir bina inşaatı yapacağınız zaman Belediye’den yapı kullanım izin belgesi almanız gerekmektedir. Oturma belgesi alabilmek için SGK’da inşaat ile ilgili tescil dosyanızın olması ve dosyada gerekli işçilik bildirimi yapmanız gerekmektedir.

SGK kısmi ilişiksizlik belgesi nasıl alınır?

İnşaatı tamamlayıp inşaat için gerekli asgari işçiliği SGK’ya bildirip daha sonra SGK’dan alacağınız ‘’inşaat borcu yok’’ belgesi diğer adıyla ilişiksizlik belgesidir. Belediye’ye başvurularda bulunarak oturma izni alabilirsiniz ve bazı durumlarda inşaatın yerine bir kısmını bitirebilirsiniz.

İlk olarak bina inşaatını yapabilmek için SGK’da dosya tescili açmış olmanız gerekmektedir. Dosyayı açıp inşaatın metrekaresi, yapı grubu gibi özelliklere bağlı olarak asgari işçilik bildirimi yapmalısınız. Dosyayı açıp işçilik bildirimini yaptıktan sonra inşaatın biten bölümü için bağlı bulunduğunuz Belediye’den belge almanız gerekmektedir.

Kısmi ilişiksizlik belgesi nereden alınır?

Başvurularınızı tamamladıktan sonra bağlı bulunduğunuz SGK’dan kısmi ilişiksizlik belgenizi alabilirsiniz. Belgeyi evden alamasanız dahi SGK belgeyi ilgili belediyeye gönderir ve kalan işlemleri belediyede tamamlayabilirsiniz.