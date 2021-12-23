Türkiye’de milyonlarca insan çeşitli sebeplerden dolayı Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) müracaat edebiliyor. Koronavirüs sebebiyle mesai saatlerinde değişikliğe giden SGK, açıklanan normalleşme adımlarıyla beraber yavaş yavaş normal mesai saatlerine geçmeye başladı. Fakat birçok insan SGK’nın hangi saatler içerisinde açık olduğunu ve tatil günlerinin ne zaman olduğunu öğrenmek için arama motorlarını meşgul ediyor. Peki SGK kaçtan kaça kadar çalışıyor? SGK’nın tatil günleri ne zaman?

SGK Kaçtan Kaça Kadar Çalışıyor?

SGK’nın Tatil Günleri Ne Zaman?

SGK, normalleşme adımlarıyla beraber tekrar mesai sistemine döndü. Kurum, sabah 08.00-12.00 / 13.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlara açık olacak.

SGK, hafta sonunun dışında Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı gibi dini bayramlarda ve 29 Ekim, 19 Mayıs, 1 Mayıs ve 30 Ağustos gibi resmi tatillerde de kapılarını kapatıyor.