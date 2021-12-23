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SGK kaçtan kaça kadar çalışıyor? SGK'nın tatil günleri ne zaman?

SGK ile ilgili işlemler yapmak isteyenler SGK’nın çalışma saatlerini ve tatil günlerini merak ediyor. Peki SGK saat kaçtan kaça kadar çalışıyor? SGK’nın tatil günleri ne zaman? Yanıtları haberimizde…

23 Aralık 2021 Perşembe 04:13
SGK kaçtan kaça kadar çalışıyor? SGK'nın tatil günleri ne zaman?
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Türkiye’de milyonlarca insan çeşitli sebeplerden dolayı Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) müracaat edebiliyor. Koronavirüs sebebiyle mesai saatlerinde değişikliğe giden SGK, açıklanan normalleşme adımlarıyla beraber yavaş yavaş normal mesai saatlerine geçmeye başladı. Fakat birçok insan SGK’nın hangi saatler içerisinde açık olduğunu ve tatil günlerinin ne zaman olduğunu öğrenmek için arama motorlarını meşgul ediyor. Peki SGK kaçtan kaça kadar çalışıyor? SGK’nın tatil günleri ne zaman?

SGK Kaçtan Kaça Kadar Çalışıyor?

SGK, normalleşme adımlarıyla beraber tekrar mesai sistemine döndü. Kurum, sabah 08.00-12.00 / 13.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlara açık olacak.

SGK’nın Tatil Günleri Ne Zaman?

SGK, hafta sonunun dışında Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı gibi dini bayramlarda ve 29 Ekim, 19 Mayıs, 1 Mayıs ve 30 Ağustos gibi resmi tatillerde de kapılarını kapatıyor.


Son Güncelleme: 23.12.2021 04:13
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SGK çalışma SaatleriSGKTatil Günleri
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