SGK izin belgesi nedir? SGK Çalışma izni kaydı e-devletten nasıl alınır?

Vaka sayılarının artmasıyla birlikte sokağa çıkma yasakların tekrardan başladığı bu dönemde çalışmak zorunda olanların bu yasaklardan muaf tutulmaları için SGK çalışma izin belgesi çıkarmak zorunda. Bu belgeye ulaşmak isteyenler ise e devlet aracılığıyla belgeyi temin edebilirler. Çalışmak zorunda olanlar telefonlarına indirdikleri bu belgeyi, Kolluk Kuvvetlerinin bilgisine ulaştırabilir.

Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi olan SGK, sigortalık durumunu, en son işe başlama tarihini, işten ayrılış tarihini, hangi ilde çalıştığını ve hangi kapsamda sigortalı olduğunu gösteren bir belgedir. Belgenin sorgulanması için e-devlette barkodlu bir öneği vardır.

Çalışma izni SGK kaydı e devletten nasıl alınır?

SGK çalışma izni belgesi e- devletten aşağıda verilen bilgiler doğrultusunda alınabilir. E-devlet şifreniz yok ise PTT’den alabilir ya da interaktif bankacılık kanalları üzerinden bağlantı sağlayarak ulaşabilirsiniz.

E- devlete ait olan siteye girerek, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi sorgulamaya kısmına giriş yapın. Bu kısımdan sonra T.C. numaranızı ve e-devlet şifrenizi girerek sisteme giriş yapınız. Ardından sosyal güvenlik kayıt belgesi sistemde karşınıza çıkacaktır. Bu belgeyi dosyayı indir kısmından cihazınıza PDF şeklinde indirebilirsiniz.

.belgede ise aşağıda bulanan bilgiler yer almaktadır.

-5510 S.K. 4/1-a (SSK) kapsamı bölümünde SSK kapsamında aktif sigorta başlama ve bitiş tarihleri yer almaktadır.

-5510 S.K. 4/1-b (BAĞ-KUR) kapsamı bölümünde 4b yani bağkur kapsamında aktif sigortalılık başlama ve bitim tarihleri yer almaktadır.

-5510 S.K. 4/1-c (EMEKLİ SANDIĞI) kapsamı bölümünde emekli sandığı yani 4c kapsamında sigorta başlama ve bitim tarihleri yer almaktadır.

-506 S.K. Geçici 20. Md. Sandığı kapsamı bölümünde banka sandıkları ile diğer sandıklara tabi olarak giriş ve çıkış tarihleri yer almaktadır.

-Çalışılan İl Bilgisi bölümünde ise sigortanın hangi kapsamda olduğu, hangi ile bağlı olduğu ve devam edip etmediği bilgi yer almaktadır.