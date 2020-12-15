SGK işyeri unvan listesi ne işe yarar? Neden istenir? Nereden temin edilir?

İşyeri unvan listesi Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) hizmet cetvelinde ek olarak verilmekte olan ve sigortası yapılmış olan bireyin iş hayatı boyunca; iş yaptığı bütün işyerlerinin unvanları ve SSK sicil numaralarının yazmakta olduğu belgedir.

Birbirinden farklı kurumlar ve kuruluşları ile birlikte özel sektör olarak iş yapmakta olan sektörlerde, işyerinin çalışacak olan kişiden beklentisi; ustalık belgesi, çıraklık belgesi, işe giriş belgesi, SGK hizmet dökümü v.b belgeleri birbirinden farklı işlemler için isteyebilmekte. Bu listeye girmekte olan belgelerden bir tanesi de SGK işyeri unvan listesidir. Bu haberimizde ise siz değerli okurlarımıza SGK unvan belgesinin nereden bulanabileceği ve nereden alınabileceği hakkında detaylı bilgiler vereceğiz…

İŞYERİ UNVAN BELGESİ NEDİR

İşyeri unvan belgesinin temsil ettiği isim, bir işyerinin Vergi Dairesi veya Ticaret Sicil Müdürlüklerinde kayıtlı şekilde bulunduğu addır. Önek vermek gerekirse araç alıp satan bir galerinin Vergi Dairesine kayıtlı isminin(unvanının) Burak Otomotiv LTD ŞTI adı ile geçmesi gibi.

İşyerinin unvanının da yazılı olarak bulunması gerekenler ise; İşyerinin kayıtlı olduğu Vergi Dairesindeki ve Ticaret Sicil Müdürlüklerine kayıtlı oldukları tescilli adı yazılmalıdır. Eğer işyerinizin tam unvanının ne olduğunu bilmiyor veya hatırlamıyorsanız işyerinizin yetkili çalışanına sormanız önerilmektedir.

SGK İŞYERİ UNVAN LİSTESİNİN ALIM İŞLEMLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR

İşyeri unvanı için sorgulama işlemleri e-Devlet aracılığı ile yapılabilmektedir ve ayrıca PDF belgesini de kayıt edebilirsiniz. Dilerseniz sorgulama işlemlerini hemen buradan gerçekleştirebilirsiniz. Tek yapmanız gereken size verdiğimiz linke gitmek, ardından TC kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile sisteme giriş yapmanızdır.

E-DEVLET İLE İŞYERİ UNVAN LİSTESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Buraya yapacağınız girişin ardından bütün SGK Hizmet Dökümünüzü inceleyebileceksiniz. Dilerseniz Barkotlu Belge Oluştur seçeneğinden barkotlu bir belge oluşturabilirsiniz. Belgenin içeriğinde bütün çalıştığınız yerlerin isminin yanında ‘en son sayfasında’ yine bir adet barkotlu işyeri unvan listesi bulunacaktır.

Sigortalı bir şekilde işçi çalıştırmakta olan bütün işyerleri Sosyal Güvenlik Kurumu’na tescilli bir şekilde kayıt ettirilir. Bu nedenden dolayı işyerlerinin kayıtlı olarak bulunan bir adet sicil numarası bulunmaktadır. Yazımızda bahsettiğimiz unvan listesi, iş hayatına atıldığınızdan beri sigortalı olarak çalıştığınız bütün işyerlerinin SGK sicil numarası ve unvanlarını içermekte olan bir belgedir. Öneği;

Yukarıda yer alan belge unvan dokümanının bir öneğidir. Alt tarafında ise belgenin onaylanmış olduğunu göstermek için bir barkot bulunur. Üstte bulunan belgede güvenlik sebeplerinden dolayı işyerinin unvan kısmı silinmiştir. Bu belgede yer alan kısımları daha detaylı anlatmak için;

İşyeri/Sandık/Kurum numarası

İşyerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na tescilli olarak kaydedildiği numarayı göstermektedir. Bu numaralar özel sektörler için 26 adet rakamdan oluşmaktadır. Eğer bir kamu kuruluşu ise 6, 7 veya 8 rakamdan oluşur. Hizmet dökümünüzde ise işyerinin kısaltılmış sicil numarası gösterilmektedir ve bu numarayı 7 rakamlı olarak görürsünüz.

SGK ünite hizmet döküm

Hizmet Döküm belgesinde yer edinen ünite bilgilendirmesi; çalışan bireyin iş yaptığı süre boyunca bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumu ünitesinin yani diğer adı ile bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Merkezini göstermektedir. Bu nedenle işçi rapor parasının ve diğer şahıs ödemelerinde bağlı olarak yer aldığı ve ilk başvurunun yapılması gerektiği SGK merkezini kolayca öğrenir.

Bu kısımda işyerlerinin hangi ilde ya da ilçede olduğunu gösteren bir kod niteliği taşımaktadır. Her Sosyal Güvenlik Kurumu Merkezinin birbirinden farklı bir kodu bulunmaktadır. Her Sosyal Güvenlik Kurumu ünite kodu; bulundukları ilin plaka kodu ile başlamaktadır. Önek vermek gerekirse, iş yeriniz İstanbul’da bulunuyorsa 3401 gibi bir kodu olur.

İşkolu(nace) kodu

Bu kod aracılığı ile işyerinizin hangi sektörde olduğunu gösteren bir kod niteliği görmektedir. Öneğin karayolu taşımacılığı yapanların kodları 4941 şeklinde olmaktadır, İnşaat sektörü 4120. Sektör kodu nace kodu olarak geçmektedir ve işyerinin tehlike derecelerine göre verilir. Nace kodu 6’lı olarak tanımlanmaktadır ve bu kodlar her yıl güncel bir şekilde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanmaktadır.

Mahiyet

Mahiyet kısmı ise işyerinin kamusal mı yoksa özel mi olduğunu göstermektedir. Özel sektörde iş yapmakta olan bir işyeri için ‘özel’, kamusal olarak görev yapmakta olan bir işyeri içinse ‘kamu’ yazar. Tüzel özel olan bir işyerinde ise farklı bir grup işlenir.

İşyeri unvanı

Bu da görev yapmakta olduğunuz işyerinin unvanı olarak yer almaktadır. İşvereninizin adı Burak ise burada Burak yazar ve şirketteki unvanı gösterilir. Alınmış olan işyeri unvanındaki tüm bilgilerde buna göre değişim gösterir ve düzenlemeye alınır.

SGK Hizmet Dökümü ne işe yarar, nasıl alınır

Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü; çalışanın ilk sigorta girişinin ardından bütün SSK, BAĞ-KUR, emekli sandığı, stajyerlik, çıraklık, işçilik v.b hizmetlerinin ve bu hizmetlerde ne kadar bulunulduğunu gösteren bir dokümandır. Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet cetvelinde bulunan birkaç terim ve bu terimlerin anlamı ;

*Sigorta kolu: Tabi tutulduğunuz sigorta kolunun ne olduğu bu kısımda geçmektedir. Sigorta çeşitliliğinde;

-4a yazmaktaysa SSK hizmetiniz,

-4b yazmaktaysa BAĞ-KUR hizmetleriniz,

-4c yazmaktaysa emekli sandığı hizmetleriniz.

Hizmet Dökümü Sicil Numarası

Bu kısımda ise SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı veya diğer çalışma ödeneklerinde sicil numaralarınız yer almaktadır. Eski çalıştığınız yerlerde T.C. kimlik numarasının işlenebileceğinden dolayı eski sicil numaralarınıza ilişkin çalışma geçmişinizi burandan göremeyebilirsiniz. Eğer böyle bir durum söz konusu olursa ve sicil numaranız ile yaptığınız hizmetler Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmetlerine işlenmediyse ünite kısmında yer almakta olan SGK Merkezine dilekçe göndermeniz gerekmektedir.

Meslek Kodu

Çalışma Bakanlığınca desteklenmekte olan her bir meslekte, bir adet meslek kodu bulunmaktadır ve hizmet dökümlerinde bunların yer alması zorunludur. Bu kısımda ise 6 rakamlı meslek kodunuz bulunmaktadır. Meslek kodları öncelikli olarak; çırak, kalfa ve ustalık için belge alacak olan kişiler için önem arz eder. Zira bu belgelerin düzenlenme kısmında işyerlerinde kişinin kazandığı deneyim ve sigortalılık durumlarına bakılmaktadır.

Meslek kodunuzu hizmet cetveli aracılığı ile kontrol edip, yanlışsa çalıştığınız işyerine bildirmeli ve böylelikle düzeltilmesini istemelisiniz. Eğer bildirilmesini istediğiniz kod için gerekli işlemler yapılmadıysa işveren SGK’ ya dilekçe yazmalı ve böylece cezasız bir şekilde düzelttirmeli.

P.E.K/basamak değer/ek göstergesi

Bu bölümde kişinin emekliliğinde baz alınacak olan esas net para kazancı yazmaktadır. PEK bir diğer adı ile esas kazanç anlamına gelmektedir. Emeklilikte en önemli etkenlerden biri budur. Primlere net kazancın yüksekliği ne kadarsa emeklilik hayatınızda alacağınız maaşta o kadar yüksektir.

Hizmet Dökümü Eksik Gün

4a SSK çerçevesinde bir çalışansanız ve bir ayda 30 günden daha az çalışmanız bulunuyorsa işveren çalışma diliminizi 30 günden daha az bildirir. 30 günlük bir süreden daha az çalışmanınız bir nedeni bulunuyorsa(rapor v.b.) her bir neden için SGK’ nın sağlamakta olduğu ayrı bir kod bulunmaktadır. Yani bu kısımda neden az çalıştığınızın nedeni bulunur.

Barkotlu 4a Hizmet Dökümü

SSK’ ya ait hizmet dökümü için öncelikle isminiz aracılığı ile veya TC kimlik numarası aracılığı ile veya kimlik numaranız ile sorgulama yapabileceğiniz bir yöntem bulunmuyor. Ayrıca SSK hizmet dökümleri için adınız ve soyadınız ile sorgulama yapamazsınız. SSK hizmet dökümünü en yakın SSK’ den alabileceğiniz gibi e- Devlet aracılığıyla da alabilirsiniz.

Yapılması gereken öncelikle e-Devlet sistemine giriş yapmaktır. Ardından SGK 4a, 4b ve 4c ortak Hizmetler bölümüne girilmelidir ve buradan barkotlu çıktı alabilirsiniz. E-devlet aracılığı ile yapacağınız sorgulama işlemlerinde isim ile aratma ve sorgulama işlemleri yapabilirsiniz.

Direk Sorgulama Ekranı İçin Tıklayınız.