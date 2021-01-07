Sgk işyeri tescil başvurusu nasıl yapılır? SGK işyeri tescil evrakları

Eğer yanınızda çalıştıracağınız işçiniz mevcut ise, bina inşaatı yapacaksanız veya da ihaleli bir iş nedeniyle sigortalı işçi çalıştırmanız gerekiyor ise sigorta bildirimi için ilk olarak SGK’ya iş yeri tescili için başvuruda bulunmanız gerekmektedir.

SGK iş yeri tescil süresi ne kadar?

SGK iş yeri sicil numarası için başvurunuzu yanınızda çalıştıracağınız işçinin çalışmaya başlama tarihine kadar yapmalısınız. Öneğin, yanınızda sigortalı bir işçiyi çalıştırmaya 23 Aralık 2020’de başlayacaksınız. O zaman en geç 23 Aralık 2020 tarihi saat 23:59’a kadar SGK iş yeri bildirgesi formu iş yeri tescili için başvurunuzu yapmanız gerekiyor. Bu süreçte tescil başvurusu yapmazsanız geç bildirimden dolayı SGK tarafından idari para cezasına tabi tutulursunuz.

İş yeri tescili e-Devlet üzerinden nasıl yapılıyor?

SGK iş yeri tescil uygulamasının ilk adımı e-SGK tescil ekranından tescil işlemi için başvuruda bulunmaktır. Önceden iş yeri SGK tescil uygulamasına e-Devlet şifresine gerek kalmadan giriş yapılabiliyorken getirilen son düzenlemeyle birlikte giriş uygulaması ile giriş şeklinde değişiklik yapılmıştır. Bu düzenleme sonrası siteme yalnızca e-Devlet şifresi ile giriş yapılabiliyor. e-Devlet şifreniz olmadan sisteme giriş yapılamıyor. İş yeri tescil SGK uygulamasına e-Devlet kullanıcı adınız ve şifrenizle birlikte “SGK iş veren tescil uygulaması giriş” kısmından girişinizi yapabilirsiniz. Bu düzenlemenin yapılmasının nedeni ise; önceden tescil başvurusunda bulunan kişinin kim olduğu belli değildi, bu düzenlemeyle birlikte kimlerin tescil başvurusunda bulunduğu tespit edilebilecek.

SGK iş yeri tescil başvuru nasıl yapılıyor?

01.06.2018 tarihi itibari ile hem ana iş yeri hem de alt taşeron dosyaları için tescil başvuru işlemlerinin e-SGK tescil ekranından yapılması kanuni olarak zorunlu hale getirildi. Yani, e-SGK tescil sistemi üzerinden başvuru yapılmadan iş yeri bildirgesi ile gerekli evrakları SGK’ya vermek mümkün olmuyor. SGK tescil uygulamasına giriş gerçekleştirmeden başvuru yapıldığı takdirde SGK idari para cezası uygulamaktadır.

SGK online iş yeri tescil başvurusu için yapmanız gerekenler:

İlk olarak e-SGK tescil uygulamasına giriş yapmalısınız. İş verene ait T.C kimlik numarası, nüfusa kayıtlı olduğu il, doğum yılı, güvenlik kodu gibi ilgili kısımları doldurduktan sonra “Giriş” seçeneğine tıklamalısınız. İş verenin durumuna uygun olan menülerden birisiyle giriş yapmalısınız. Yukarıdaki ekranda istenilen yerlere iş yerinin bağlı olduğu il, ilçe ve SGM bilgilerini girmelisiniz.

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İleri tuşuna bastıktan sonra iş yerine ait adres bilgilerinin istenildiği ekran ile karşılaşacaksınız. Bu ekranda istenildiği gibi iş yerine ait adres bilgilerini girmelisiniz. İş yerinizin merkez adresi mevcut ise evet diyerek merkez adres bilgilerinizi girmelisiniz. Merkez adresiniz yoksa hayır demelisiniz. Adres bilgilerinin ardından “Nace bilgileri” geliyor. Bu kod her sene iş kolları için Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlediği 6 haneli bir koddur. GİB sayfasından güncel nace kodlarını bulabilirsiniz. Bu aşamada karşınıza “İşveren bilgileri” ekranı geliyor. Burada iş verenin T.C numarasını yazdıktan sonra sorgulama butonunu basın, telefon numarasını da girdikten sonra ekle diyerek ilerleyin. e-Bildirge Kullanıcı kısmından şifre vermek istediğiniz e-Bildirge kullanıcısına ait bilgileri girerek kaydedin. İlk tesciller için gerekli şifre başvurusu bu ekran üzerinden yapılıyor. Şifrenin oluşması için SGK onayının tamamlanması sonrası iş veren ile yetkili kişiler tarafından da onaylanması gerekmektedir. Onay işleminden sonra şifre oluşuyor.

SGK iş yeri tescilinde 7 günlük süre nedir?

Sigortalı çalıştırmaya başlanacak tarih” yazan yere iş yerinde sigortalı kişinin ilk olarak çalışmaya başladığı tarih ne ise onu yazın. Bu kısım çok önemli, en geç kişinin çalışmaya başlayacağı tarihe kadar başvurunuzu yapmanız gerektiğini unutmamalısınız.“Yapılan işin niteliği” yazan yere birkaç kelime ile yapılacak işi yazmalısınız.“Niteliği itibariyle en çok 30 iş günü süren bir iştir” yazılı yere yapacak olduğunuz iş 30 günden az sürecek ise evet, 30 günden fazla sürecek ise hayır demelisiniz.“İş yeri mahiyeti” yazılı yeri işin devamlı mı yoksa geçici mi olduğunu işaretlemelisiniz.“Çalışmaya başlayacak sigortalı sayısı” yazılı yere en az 1 yazmalısınız. İlk giriş esnasında kaç işçinin başlangıcı olacaksa onu belirtin. Öneğin, 4 kişi yazıp sonradan alım yaparsanız sıkıntı yaratır, ancak 1 kişi yazıp sonradan alım yaparsanız sıkıntı yaratmaz.“Defter tipi” vergi dairesinde iş verenin sorumlu olduğu defterdir.“Meslek teşekkülü ve ticaret sicil Vakıf Denek no” yazılı yeri bilginiz varsa doldurmalısınız. Bilginiz yok ise bu alanı boş bırakıp ileri tuşuna basın.

SGK e-İş yeri tescil uygulaması ile yaptığınız başvurunuz sonrası istenilen belgelere 7 gün içinde bağlı olduğunuz SGK kurumuna elden veya posta ile ulaştırmanız gerekiyor.

SGK iş yeri tescil evrakları

İş yeri bildirgenizi başvurunuzun sonunda çıktı aldıktan sonra gerekli olan diğer belgelere “SGK tescil evrakları” sayfasından bulabilirsiniz.

SGK alt taşeron iş yeri tescili

Alt taşeron SGK tescil işleminin intenet aracılığı ile yapılması için ilk olarak dosya tescil işlemi tamamlanmalı. Ardından SGK tarafından onaylanmalı ve tescil edildiğine dair gerekli belge alınmalı.

Alt taşeron referans numarası nereden alınır?

Denek SGK dosya açılışı nasıl yapılıyor?

Tescil işleminizi intenet üzerinden gerektiği gibi tamamlamanızın ardından sistem size bir referans numarası veriyor. Tescil işlemi sonrası direk referans numarasının da bulunduğu ekranın çıktısını almalısınız.

Denek tescil işlemleri de diğer alanlardan farklı değildir. Yukarıda anlatılanlar ile aynı doğrultuda tescil işlemi tamamlanabilir.

Meslek teşekkülü yazılı kısma ne yazılmalı?

Bu kısım iş verenin kayıtlı olduğu mesleki kuruluş ile ilgilidir. Kayıtlı olunan bir mesleki teşekkül yok ise bu kısma yok yazılmalı, var ise mesleğin adı ( şoförler odası, ticaret odası, esnaf vb.) yazılmalı.

Yapılan işin niteliği kısmına ne yazılmalı?

İş yerinde yapılacak iş kısaca yazılmalı.

Kolay iş verenlik ne oluyor, nasıl başvurulur?

Bu uygulama, apartman yönetimi ve konut kapıcılığı alanlarında sigortalı çalışanlar için geliştirilmiştir. Bir kere verilen beyan sonrası sistem her ay tahakkuk ve hizmeti otomatik olarak bildiriyor.

SGK şube açılışı nereden ve nasıl yapılıyor?

Açılacak bütün şubeler için ayrı bir SGK dosyası tecil edilmeli ve şube çalışanlarının da bu dosya aracılığı ile bildirimlerinin yapılması gerekiyor. Şube açılışı tescil işlemlerinin yapılması da yukarıda anlatılanlar gibi oluyor.

İş yeri tescil güncellemesi nasıl yapılıyor?

Bu işlem de tescil uygulaması ile yapılıyor. e-SGK uygulamasına girdikten sonra “Tescillerim” menüsünde ki SGK’nın onayladığı tescillerin güncellemesini onaylanmış kısmından, henüz onaylanmamış olanlarıysa onaylanmamış kısmından güncelleyebiliyorsunuz.