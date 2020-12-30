Sgk işyeri no sorgulaması nasıl yapılır? SGK işyeri sicil no öğrenme

Tüm işletme sahiplerine Sosyal Güvenlik Kurumunca SGK işyeri sicil numarası verilir. Herhangi bir işyeri SGK’ya kayıt olduğu anda ,sicil numarası otomatik olarak tanımlanır. İşyeri sahipleri SSK prim borçlarını öğrenmek ,ödemek veya bir başka işlem için işyeri sicil numarasına ihtiyaç duyarlar.

İşyeri No Sorgulaması Nasıl Yapılır?

İşletmenizin e-bildirge kullanıcısı iseniz sizin adınıza bildirilen bütün işyerlerinin sicil numaralarını e-devlet sisteminden rahatlıkla görebilirsiniz. Sosyal Güvenlik Kurumu işyeri sicil numarası öğrenme işlemini e-devlet sisteminden yapabilmek için bu adımları gerçekleştirebilirsiniz.

E-devlet uygulamasında Sosyal Güvenlik Kurumu/ E-SGK şifre kısmından giriş yaparak sizin isminie kayıtlı olan tüm sicil numaralarınızı görebilirsiniz.

SGK sicil numarasını öğrenmek için E-devlet işyeri kodu öğrenme sayfasına e- devlet verilerinizle giriş sağlayabilirsiniz.

Sorgulama yaptığınız anda ekrana sizin adınıza kayıtlı bütün işyerleri ve sicil numaraları sıralanacaktır.

E-bildirge kullanıcı sizin isminize oluşturulmamışsa herhangi bir Sosyal Güvenli Merkezinden veya tahakkuk fişi veya hizmet listesi ile buradan bulabilirsiniz. SGK işveren uygulaması üstündende görebilirsiniz.

SGK Aracı Kodu Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Tüm bu yapılan işlemler gibi E-devlet uygulamasından yapılabilir.

İşyeri Kodu Sorgulaması Nasıl Yapılır?

SGK işyeri kodu da yine E-devlet sisteminden sorgulanabilir. Fakat faaliyet kodunuzu incelemek istiyorsanız işyeri sicil numarasındaki 4 haneyi Gelir İdaresi Başkanlığınca size verilen vergi levhanızdaki numaralarla karşılaştırabilirsiniz. İsterseniz güncel nace kodları listesi üzerinden de mukayese yapabilirsiniz.

SGK İşyeri Sicil No Öneği

Sosyal Güvenli Kurumunca işverenlere verdiği işyeri sicil numaraları 26 adet numaradan oluşur. Önek verecek olursak: 2 4941 01 01 9999999 034 05 61 000. Buradaki sayıların hepsi de bir anlam içermektedir.

SGK Sicil No Açılımı

26 haneden oluşan SGK sicil numarası açıklaması.

“2” işyerinin sürekli olarak faaliyette ve özel sektörde olduğunu vurgulayan bir koddur. Fakat özel sektörde geçici ihalesi olan bir iş yada bir bina inşaatıysa”4” rakamı ile başlar. Resmi nitelikte olan devamlı işyerlerinin sicil numarası”1” ile geçici nitelikte olan resmi işyerlerininki ise “3” rakamı ile başlar.

“4941” işletmenin faaliyet kodu yani nace kodudur. Vergi dairesindeki veya ticaret sicil deki faaliyet koduna uygun olması lazımdır.

“01 ve 01 sayıları eski ve yeni olan şube kodlarıdır.

“9999999” 7 sayıdan oluşan SGK işyeri sicil numarasıdır.

“034” işverenin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenli Merkezinin il kodudur.

“05” yine işverenin Sosyal Güvenlik Merkezinin ilçesini belirten koddur.

“61” kontrol numarasıdır.

“000” Taşeron numarasıdır. Ana dosya “000” olarak geçer. Fakat altında taşeron varsa tescil sırasına göre 001 veya 002 gibi devam edip gider.

SGK İşyeri Sicil No Kaç Hanelidir?

İşyeri sicil numarası 26 haneden oluşmaktadır. İntenet üzerinden SSK pirim ödemesi işlemi yaparken bu 26 hanen oluşan sicil numarasını aralarında boşluk bırakmadan en son kısımdaki “000” rakamları ile beraber girip öğrenebilirsiniz.

SGK Aracı Kodu Nedir?

Ana dosyaya bağlı olan alt taşeron varsa eğer taşeronların numaralarını gösteren koddur. Yani “000” olan bu kod ana işverenin olursa , işverenin alt taşeronu varsa eğer aynı sicil numarasının üstüne bir sayı eklenir “001” olarak yazılır.

SGK İşyeri Sicil No Nerede Yazar?

Sosyal Güvenli Kurumu İşyeri Tescil Belgesinde , hizmet listelerinde yada tahakkuk fişlerinde yani işyeri ile ilgili olan tüm online işlemlerde görülebilir.

İşyeri Numarasından İşyeri Adresi Nasıl Bulunur?

Bu bilgiye intenet üzerinden erişebilmek mümkün değildir. Genel olarak çalışan kişilerin öğrenme ihtiyacı duyduğu bir bilgi fakat intenet üzerinden SSK sicil numarası ile adres bilgisi öğrenmek çok zordur.

SGK İşyeri Numarası Nasıl Alınır?

Adınıza tescilli bir dosya varsa E-devlet sisteminden menüden sorgulama yaparak sicil numaranızı görebilmeniz mümkündür. Ancak tescil yoksa yeni bit tescil oluşturacaksanız E-SGK tscil uygulamasından yeni sivil numarasına başvuru yapmanız lazımdır.