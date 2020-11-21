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SGK İstanbul Esenyurt İlçe Müdürlüğü nerededir? Adresi ve telefon numarası

Vatandaşlar pek çok işlemi SGK'lar aracılığıyla gerçekleştirebilmektedir. Esenyurt'ta bulunan SGK kurumunun adresi ve telefon numarası vatandaşlar tarafından araştırılmaktadır. Esenyurt SGK Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunmaktadır.

21 Kasım 2020 Cumartesi 20:22
SGK İstanbul Esenyurt İlçe Müdürlüğü nerededir? Adresi ve telefon numarası
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Sigorta ve sosyal haklarla ilgili pek çok işlemin gerçekleştirilebildiği Sosyal Güvenlik Kurumu Türkiye’nın dört bir yanında bulunmaktadır. Esenyurt’ta bulunan SGK Müdürlüğünün adresi ve telefon numarası vatandaşlar tarafından araştırılmaktadır.

Esenyurt SGK Telefon Numarası ve Mail Adresi

Esenyurt SGK şubesinin telefon numarası 0212 867 26 00 ve faks numarası ise 0212 853 63 57’dir. Şubenin e posta adresi ise esenyurtsgm@sgk.gov.tr’dir. Esenyurt SGK Müdürlüğüne sormak istediğiniz sorular için mail adresini ve telefon numarasından ulaşabilirsiniz.


Esenyurt SGK Adresi Neresidir?

Esenyurt’ta bulunan SGK Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan SGK, Nazım Hikmet Bulvarı’nda bulunmaktadır. 1985. Sokak Ihlamur Parkı yanı Esenyurt’ta yer almaktadır.

Esenyurt SGK İstanbul İl Müdürü Kimdir?

Esenyurt SGK İl Müdürlüğü görevini Halil Çırtlık yürütmektedir. Esenyurt SGK Müdürlüğünün bağlı olduğu İstanbul SGK Müdürlüğü ise Pürtelaş Mahallesi Meclisi Mebusan Caddesi NO: 43 PK: 34427 Fındıklı/Beyoğlu adresinde yer almaktadır. İl Müdürlüğünün telefon numarası 0212 372 1000 ve e posta adresi ise  istanbulsgim@sgk.gov.tr’dir.



Son Güncelleme: 21.11.2020 20:22
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Anahtar Kelimeler:
SGKEsenyurt
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