İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Erken seçim olacak mı? Türkiye'de seçim ne zaman olacak? Cumhurbaşkanı seçim tartışmasına tarihi vererek noktayı koydu!
Son Dakika
Erken seçim olacak mı? Türkiye'de...
İzmir'de korona virüs salgınına karşı yeni kararlar!
Son Dakika
İzmir'de korona virüs salgınına karşı...
16 Ekim tarihli atamalar resmi gazete'de yayımlandı
16 Ekim tarihli atamalar resmi...
Hükumetten kurumlar vergisine ciro düzenlemesi ve indirim!
Hükumetten kurumlar vergisine ciro düzenlemesi...

SGK İskenderun şubesi iletişim bilgileri

Ülkemizde binlerce kişi Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı olarak çalışmaktadır. SGK 81 ilde ve bu illerin ilçelerinde şubelerini bulundurur. Bu şubelerden biri de İskenderun’da bulunmaktadır. Vatandaşlar İskenderun SGK iletişim bilgilerini araştırıyor.

16 Ekim 2020 Cuma 15:20
SGK İskenderun şubesi iletişim bilgileri
Takip Et:

Bilindiği gibi Sosyal Güvenlik Kurumu’nun her il ve ilçede merkezi bulunuyor. SGK bünyesinde sigorta işlemleri olan kişiler bu merkezler üzerinden işlemlerini yaptırabiliyor. SGK Müdürlüklerinden biri de İskenderun’da bulunuyor.

İskenderun SGK Müdürlüğü’nün iki numarası bulunmaktadır. Bu numaralar;

0 ( 326 ) 613 15 70

0 ( 326 ) 614 26 56

Yukarıda verilen numaralarla İskenderun Müdürlüğü’ne ulaşabilir ve işlemlerinizi yapabilirsiniz.

İskenderun SGK nerede?


SGK’nın İskenderun Müdürlüğü’nün adresi aşağıda yer almaktadır.

Kurtuluş Mahallesi Namık Kemal Caddesi NO: 56 İskenderun/Hatay

İskenderun SGK e-posta adresi nedir?

SGK İskenderun Müdürlüğü’nün mail adresi aşağıda yer almaktadır. Bu adrese mail göndererek isteklerinizi belirtebilirsiniz.

iskenderunsgm@sgk.gov.tr

İskenderun SGK İl Müdür kim?

SGK İskenderun İlçe Müdürü Mehmet Can Gökçek’tir.

SGK’nın Hatay’da hangi ilçelerde şubesi vardır?

SGK’nın Hatay ilinde bir il müdürlüğü bulunurken şubesi olan ilçeleri şu şekildedir;

  • Antakya SGK ilçe müdürlüğü: 0 ( 326 ) 214 20 85 – 86 – 87
  • Altınözü SGK İlçe Müdürlüğü: 0 ( 326 ) 311 40 83
  • Dörtyol SGK İlçe Müdürlüğü: 0 ( 326 ) 712 22 34
  • Erzin SGK İlçe Müdürlüğü: 0 ( 326 ) 681 39 52
  • Hassa SGK İlçe Müdürlüğü: 0 ( 326 ) 771 54 21 – 22
  • Kırıkhan SGK İlçe Müdürlüğü: 0 ( 326 ) 344 29 75
  • Reyhanlı SGK İlçe Müdürlüğü: 0 ( 326 ) 413 05 72
  • Samandağ SGK İlçe Müdürlüğü: 0 ( 326 ) 512 92 52
  • Yayladağı SGK İlçe Müdürlüğü: 0 ( 326 ) 471 41 61 – 62


Son Güncelleme: 16.10.2020 15:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SGKİskenderun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bolu'da, sevgilisini başkasıyla gören genç intihara kalkıştı
Bolu'da, sevgilisini başkasıyla gören genç intihara kalkıştı
Erzurum'da korkunç olay! Yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
Erzurum'da korkunç olay! Yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
Kız öğrenciler arasında bıçaklı kavga
Kız öğrenciler arasında bıçaklı kavga
Bir corona virüs kararı daha! Apartman ve sitelerde yasaklandı
Bir corona virüs kararı daha! Apartman ve sitelerde yasaklandı
Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren babadan 'pes' dedirten savunma:
Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren babadan 'pes' dedirten savunma: "Ben bunları hak etmedim"
Ümraniye'de baca araçların üzerine düştü; Genç doktor ölümden döndü
Ümraniye'de baca araçların üzerine düştü; Genç doktor ölümden döndü

Popüler Haberler

Kuveyt Türk'ten kredi kartı almak isteyen kişiler başvuruyu nereden yapacaklar? Başvuru şartları neler?
SGK İskenderun şubesi iletişim bilgileri
Ferrari Purosangue modeli ne zaman satışa sunulacak, fiyatı belli oldu mu?
Payitaht Abdülhamid Tebe şehri nerede nereye bağlı? Tebe'nin tarihteki yeri ve tarihçesi
Orta okul ve liseler ne zaman açılacak? Ara sınıflar eğitime ne zaman başlayacak? 19 Ekim ortaokul ve liseler açılacak mı?
PUBG MOBILE Zombi Modu nedir? PUBG Zombi Modu kullanıma açıldı!
Yoksulluk maaşı alma şartları nelerdir? 2020 fakirlik maaşı başvurusu e-devlet
Çocuktan Al Haberi programının yeni çocuklardan oluşan kadrosu netleşmeye başladı!
Kalk Gidelim neden yayınlanmıyor? Kalk Gidelim final bölümü olacakmı? TRT 1 Kalk Gidelim bitti mi, final yapacak mı?
Çocukluk dizi oyuncusu Hanife kimdir? Nihal Menzil hakkında bilgiler
12 Mayıs Pazar 2019 Reyting Sonuçları: Survivor, Kardeş Çocukları, Savaşçı, Fox Ana Haber Program Yarışında Lider Belli Oldu
Günlük burç yorumları 12 Haziran 2019 Çarşamba - Burcunuzun gündelik yaşantınızdaki etkileri nasıl olacak?
TSK'de koronavirüse yakalanan var mı? MSB açıkladı
Cerrahpaşa Rektörlüğü'ne yapılan sözleşmeli hemşire alımı için son başvuru tarihi ne zaman?
2020 İşkur öğrenciler için sosyal çalışma programı detayları belli oldu
SGK Ek 9 Formu nedir, nasıl doldurulur?
2020 Rusya asgari ücret ne kadar?
Faturalı hatta kredi veriliyor mu? 2020 Faturalı hat kredi nasıl alınır?
Bulgaristan asgari ücreti ne kadar? 2020
Ziraat Bankası traktör kredisi detayları nelerdir? 500 bin TL traktör kredisi!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Fahri yeni sezonda ölüyor mu? Kenan Çoban diziden çıktı mı?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.