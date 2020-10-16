SGK İskenderun şubesi iletişim bilgileri

Bilindiği gibi Sosyal Güvenlik Kurumu’nun her il ve ilçede merkezi bulunuyor. SGK bünyesinde sigorta işlemleri olan kişiler bu merkezler üzerinden işlemlerini yaptırabiliyor. SGK Müdürlüklerinden biri de İskenderun’da bulunuyor.
İskenderun SGK Müdürlüğü’nün iki numarası bulunmaktadır. Bu numaralar;
0 ( 326 ) 613 15 70
0 ( 326 ) 614 26 56
Yukarıda verilen numaralarla İskenderun Müdürlüğü’ne ulaşabilir ve işlemlerinizi yapabilirsiniz.
İskenderun SGK nerede?
Kurtuluş Mahallesi Namık Kemal Caddesi NO: 56 İskenderun/Hatay
İskenderun SGK e-posta adresi nedir?
SGK İskenderun Müdürlüğü’nün mail adresi aşağıda yer almaktadır. Bu adrese mail göndererek isteklerinizi belirtebilirsiniz.
İskenderun SGK İl Müdür kim?
SGK İskenderun İlçe Müdürü Mehmet Can Gökçek’tir.
SGK’nın Hatay’da hangi ilçelerde şubesi vardır?
SGK’nın Hatay ilinde bir il müdürlüğü bulunurken şubesi olan ilçeleri şu şekildedir;
- Antakya SGK ilçe müdürlüğü: 0 ( 326 ) 214 20 85 – 86 – 87
- Altınözü SGK İlçe Müdürlüğü: 0 ( 326 ) 311 40 83
- Dörtyol SGK İlçe Müdürlüğü: 0 ( 326 ) 712 22 34
- Erzin SGK İlçe Müdürlüğü: 0 ( 326 ) 681 39 52
- Hassa SGK İlçe Müdürlüğü: 0 ( 326 ) 771 54 21 – 22
- Kırıkhan SGK İlçe Müdürlüğü: 0 ( 326 ) 344 29 75
- Reyhanlı SGK İlçe Müdürlüğü: 0 ( 326 ) 413 05 72
- Samandağ SGK İlçe Müdürlüğü: 0 ( 326 ) 512 92 52
- Yayladağı SGK İlçe Müdürlüğü: 0 ( 326 ) 471 41 61 – 62