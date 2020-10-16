SGK İskenderun şubesi iletişim bilgileri

Bilindiği gibi Sosyal Güvenlik Kurumu’nun her il ve ilçede merkezi bulunuyor. SGK bünyesinde sigorta işlemleri olan kişiler bu merkezler üzerinden işlemlerini yaptırabiliyor. SGK Müdürlüklerinden biri de İskenderun’da bulunuyor.

İskenderun SGK Müdürlüğü’nün iki numarası bulunmaktadır. Bu numaralar;

0 ( 326 ) 613 15 70

0 ( 326 ) 614 26 56

Yukarıda verilen numaralarla İskenderun Müdürlüğü’ne ulaşabilir ve işlemlerinizi yapabilirsiniz.

İskenderun SGK nerede?

SGK’nın İskenderun Müdürlüğü’nün adresi aşağıda yer almaktadır.

Kurtuluş Mahallesi Namık Kemal Caddesi NO: 56 İskenderun/Hatay

İskenderun SGK e-posta adresi nedir?

SGK İskenderun Müdürlüğü’nün mail adresi aşağıda yer almaktadır. Bu adrese mail göndererek isteklerinizi belirtebilirsiniz.

iskenderunsgm@sgk.gov.tr

İskenderun SGK İl Müdür kim?

SGK İskenderun İlçe Müdürü Mehmet Can Gökçek’tir.

SGK’nın Hatay’da hangi ilçelerde şubesi vardır?

SGK’nın Hatay ilinde bir il müdürlüğü bulunurken şubesi olan ilçeleri şu şekildedir;