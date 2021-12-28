SGK işçi şikayetleri nereye yapılır? SGK işçi şikayet numarası!

SGK işçi şikayeti yapmak isteyen kişiler için birkaç başvuru merkezi bulunuyor. Şikayette bulunmak isteyenler bu merkezlerden şikayetlerini yapabiliyorlar. Kişilerin şikayet için kullanacakları merkezler ALO 170 numaralı hat ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi olan CİMER’dir.

Sosyal Güvenlik Kurumu işçi şikayeti ne oluyor?

SGK işçi şikayetleri dahilinde, işçilerin çalıştıkları yerde gördükleri haksızlıkla sigorta yapılmadan çalıştırılma gibi durumlarda başvurabilecekleri şikayet yerleri hem işçiler hem de işverenler için düzenlenmiştir. SGK, sadece işçilerin yapacakları şikayetleri değil, işveren kişilerin işçilerle yaşadıkları sorun ve sıkıntılar adına da şikayet yapabilme hakkını tanımıştır.

İşçilerin, sigorta olmadan çalışmaları veya sigorta primlerinin eksik ödenmesi halinde hal talebinde bulunmaları ve suç işlemiş olan işverenin ceza almasını sağlar. İşçilerin hakları SGK’ca korunmaktadır, haksızlıkla kötü muamele durumlarında başvurabilecekleri adres SGK’dır.

İşçiler belirtilen durumlarda dolayı şikayette bulunacakları zaman ALO 170 numaralı hat veya CİMER üzerinden haklarını arayabilirler. Şikayet sonrasında yetkililer hukuki incelemeyi başlatmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu işçi şikayetleri hangi durumlarda yapılıyor?

Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde çalışan işçiler düşük ücret üstünden sigortalı olarak gösterilme veya eksik prim günü üstünden gösterilme, meslek hastalığı veya kazaları gibi durumlarda şikayet etme haklarını kullanabiliyorlar. İşiler şikayetlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü’ne iletebiliyorlar.

Sosyal Güvenlik Kurumu işçi şikayetlerinin yapıldığı durumlar;

Sigortasız eleman çalıştıran işyerini,

Düşük ücret vererek gerçek ücretin yansıtılması halinde,

Meslek -hastalığı ve iş kazaları için

Sosyal Güvenlik Kurumu işçi şikayetinin yapılması

ALO 170 numaralı hattın aranması ile, 4857 Sayılı İş Kanunu dahilinde görevli olan işçilere hizmet veren numaradır.

ALO 170 hattı işçiyle işverenin yaşadığı anlaşmazlıkta dava işlemleri öncesinde arabulucu olur.

ALO 170 hattından, eleştiri, ihbar, şikayet, soru, öneri ve talep gibi hizmetler alınabiliyor.

Bu hattın haricinde, Sosyal Güvenlik Kurumu’na ait resmi intenet sayfasından da online şekilde işlemler yapılabiliyor.

Şikayet edilecek işyerine ait unvan ile adres Sosyal Güvenlik Kurumu’na iletilmeli. Şikayet eden işçi, geriye yönelik sigortayla primlerin tamamlanması adına hizmet tespitinin yapılması isteğinde de bulunmalı. Bu doğrultuda Hizmet Tespiti davasının açılması gerekiyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu şikayetlerinin yapılacağı yerler nereler?

İşten ayrılan çalışanlar

İş akdinin feshedilmesi

İşten çıkarılma

Ücret eksikliğinin tamamlanması,

Fazla mesai alacaklar,

İşsizlik ödeneği alacaklar,

Kıdem ve ihbar tazminatı alacaklar gibi durumlarda başvurulur.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri’ne yapılacak şikayetlerin nedenleri şöyledir:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Grup Başkanlıkları’na yapılacak şikayetlerin nedenleri şöyledir:

İş sözleşmesi bitmeden işten çıkarılma,

İşyerinde mobbing gören çalışanlar,

Sigortasız olarak çalıştırılma ya da düşük ücret üzerinden sigorta gösterimi yapılması,

Toplu işten çıkartma veya iş sağlığı güvenliğinin sağlanmaması durumunda şikâyet edilebilir.

CİMER şikayetleri için nedenler şöyledir:

Cumhurbaşkanlığına bağlı olan bir şikâyet hattıdır.

CİMER üstünden yapılan şikâyetlere seri geri dönüş yapılır.

CİMER üstünden gerek işçiler gerekse işverenler şikâyet yapabilirler.

Aynı zamanda işverenler genel sistem ilerleyişi dahilinde de şikâyet yapabilirler.

Sigortasız işçi çalıştırmanın cezası ne kadardır?

İşveren kişilerin çalıştırdıkları her işçi adına sigorta yapmaları zorunludur. İşveren kişinin çalıştırdıkları kişilerin sigortalarını yapmamaları durumunda ödeyecekleri cezanın miktarıysa asgari ücrete göre hesaplanıyor. Sigorta girişi bildirilmeyen işçiler içinse 2 asgari ücret cezası ödenmektedir.

Söz konusu cezalar, bildirim yapılmayan her ay adına artış gösteriyor. Aynı zamanda, bilanço dahilinde defter tutma zorunluluğu olan ve defter tutma yükümlülüğü olmayan işveren kişilerin ödemesi gereken cezalar da bu kapsama göre değişebiliyor. Mahkeme kararı veya Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişinin yaptığı teftişe göre sigortasız işçi çalıştıran yerlere verilen para cezası değişebiliyor.

Sigortasız işçi çalıştıran yerlere hapis cezası veriliyor mu?

Sigortasız işçi çalıştıran yerlere hapis cezası verilmemektedir. İşveren kişilerin sigortasız işçi çalıştırmaları durumunda alacakları cezalar şöyledir:

İşverenlerin 1 ay boyunca sigortasız işçi çalıştırmaları halinde, işe giriş bildirgesi kapsamında 2, aylık prim hizmet belgesi kapsamında da 2 olarak toplam 4 asgari ücret üzerinden ceza alır.

Kayıt dışı olarak işçi çalıştırılması halinde ücret bordrosu gösterilmediği için işverene yarım asgari ücret cezası eklenmektedir.

İşverenin işçiyi yasal deftere kaydetmemesi halinde yarım asgari ücret cezası daha eklenir.

İşverenin 1. sınıf tüccar olması halinde bilanço esasına göre defter tutulmaktadır. Bu kapsamda defter tutan işverenler sigortasız işçi çalıştırması halinde 38 asgari ücret cezası ödemekle yükümlüdürler.

İşverenlerin 2. sınıf tüccar olmaları halinde işletme hesabı esasında defter tutulur. Bu kapsamda defter turan tüccarlar sigortasız işçi çalıştırmaları halinde 32 asgari ücret cezası öderler.

Defter tutma zorunluluğu olmayan işverenlerin sigortasız işçi çalıştırması halinde 29 asgari ücret cezası öderler.

Sigortasız olarak çalıştırılan işçinin iş kazası, meslek hastalığı ya da işçinin hastalanması halinde işçinin hastane maliyetleri ve diğer maliyetleri işveren tarafından ödenmesi gerekmektedir.

Sigortasız işçi çalıştıran işyerleri için işverenin teşviklerden yararlanma hakkı 1 yıl süresinde kaybedilmiş olur.

Çalıştırılan personel ile ilgili belgelerin ve bildirgenin zamanında bildirilmemesi halinde işveren idari para cezası ödemekle yükümlüdür.

Sigortasız çalışan işçinin cezası var mı?

Sigortasız çalışan kişilere uygulanan bir ceza yoktur.

Sigortasız çalışan kişiye çalışma süresi prim olarak ekleniyor mu?

Kişinin sigortasız çalıştığıyla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’ne konuyla ilgili yazılı başvuru yapması veya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkezinin aranması gerekiyor. Başvuru sonrasında yetkililerce inceleme yapılır. Yapılan inceleme sonrasında kişinin geçmiş senelerdeki sigorta hakları geri verilir.