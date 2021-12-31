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SGK işçi şikayeti nedir,nasıl yapılır?

SGK kapsamında işçi, şikayet etme hakkına sahiptir.SGK bünyesinde çalışan kişiler ,işçi şikayetinin nasıl yapıldığını araştırmaktadır. SGK işçi şikayeti nedir,nasıl yapılır? Bu haberimizde SGK işçi şikayeti hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte işçi şikayeti hakkında merak edilenler...

31 Aralık 2021 Cuma 17:19
SGK işçi şikayeti nedir,nasıl yapılır?
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SGK kapsamında işçi şikayeti, işçilere verilen haklardan biridir. İşçi, çalıştığı yerde haksızlığa uğradığı zaman şikayet oluşturma hakkına sahiptir. İşveren de işçi hakkında şikayetçi olabilir. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ya da  ALO 170 hattından şikayet oluşturulabilmektedir. İşçi şikayeti nasıl yapılır?

SGK işçi şikayeti

İnsan haklarına ve kanuna aykırı durumlarda SGK’nın 4857 sayılı iş kanunu kapsamında işyeri hakkında şikayette bulunulabilir. İşçi bu durumda şikayet dilekçesi oluşturmalıdır. Şikayet ile ilgili istenilen bilgiler eksiksiz ve doğru şekilde yapılmalıdır. İşçi şikayeti şu gibi durumlarda gerçekleşebilir;

İşçinin haklarına saygısızlıklık

Sigorta primini yatırmama

Eksik şekilde maaş ödeme

Sigortasız olarak işçi çalıştırma

Tazminat ödememe

Bu gibi durumlarda işçi şikayette bulunabilir.

Sigortasız işçi çalıştırma

SGK ,sigortasız işçi çalıştıran kurumlara cezalar verebilmektedir. SGK’nın sigortasız işçi çalıştırma durumunda uyguladığı cezalar şu şekildedir;

  • 1 ay boyunca sigortasız işçi çalıştırmışsa toplam 4 asgari ücret üzerinden ceza verebilmektedir.
  • Sigortasız işçi çalıştırma durumunda ücret bordrosu gösterilmediğinden dolayı işverene yarım asgari ücret cezası eklenir.
  • İşçi yasal deftere kaydedilmezse işverene yarım asgari ücret cezası kesilir.
  • 1.sınıf tüccar olan işverenler, bilanço durumuna göre defter tutmaktadır. Sigortasız işçi çalıştırılması durumunda 38 asgari ücret cezası kesilmektedir.
  • 2.sınıf tüccarlar için ise sigortasız işçi çalıştırma durumunda 32 asgari ücret cezası kesilmektedir.
  • Defter tutması zorunlu olmayan işverenler, eğer sigortasız işçi çalıştırıyorsa 29 asgari ücret cezası almaktadır.
  • Sigortasız olarak çalışan kişinin ,başına iş kazası ve meslek hastalığı gibi durumlar geldiğinde tüm masraflar işveren tarafından karşılanmaktadır.
  • Sigortasız işçi çalıştıran işyerleri, verilen teşviklerden 1 yıl yararlanamaz.

Son Güncelleme: 31.12.2021 17:19
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