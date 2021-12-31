SGK işçi şikayeti nedir,nasıl yapılır?

SGK kapsamında işçi şikayeti, işçilere verilen haklardan biridir. İşçi, çalıştığı yerde haksızlığa uğradığı zaman şikayet oluşturma hakkına sahiptir. İşveren de işçi hakkında şikayetçi olabilir. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ya da ALO 170 hattından şikayet oluşturulabilmektedir. İşçi şikayeti nasıl yapılır?

SGK işçi şikayeti

İnsan haklarına ve kanuna aykırı durumlarda SGK’nın 4857 sayılı iş kanunu kapsamında işyeri hakkında şikayette bulunulabilir. İşçi bu durumda şikayet dilekçesi oluşturmalıdır. Şikayet ile ilgili istenilen bilgiler eksiksiz ve doğru şekilde yapılmalıdır. İşçi şikayeti şu gibi durumlarda gerçekleşebilir;

İşçinin haklarına saygısızlıklık

Sigorta primini yatırmama

Eksik şekilde maaş ödeme

Sigortasız olarak işçi çalıştırma

Tazminat ödememe

Bu gibi durumlarda işçi şikayette bulunabilir.

Sigortasız işçi çalıştırma

SGK ,sigortasız işçi çalıştıran kurumlara cezalar verebilmektedir. SGK’nın sigortasız işçi çalıştırma durumunda uyguladığı cezalar şu şekildedir;