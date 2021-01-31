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SGK ilişiksizlik belgesi nasıl alınır, gerekli belgeler nelerdir? İlişiksizlik belgesi nereden ve nasıl sorgulanır?

Vatandaşların en çok araştırdığı konulardan biri de ilişiksizlik belgesi alma işleminin nasıl yapıldığıdır. İlişiksizlik belgesi nasıl alınır? ilişiksizlik belgesinin süresi ne kadardır? ilişiksizlik belgesi e-devlet üzerinden alınabilir mi? Sizler için merak edilen tüm detayları araştırdık...

31 Ocak 2021 Pazar 17:14
SGK ilişiksizlik belgesi nasıl alınır, gerekli belgeler nelerdir? İlişiksizlik belgesi nereden ve nasıl sorgulanır?
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SGK’dan ilişiksizlik belgesi nasıl alınır? İlişiksizlik belgesi nereden ve nasıl sorgulanır?

SGK’dan ilişiksizlik belgesi alınması için bazı koşulların gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. SGK ilişiksizlik belgesi, inşaat yapabilmek için bulunan belediyenin kişilerden isteği ve SGK’dan alınabilecek önemli bir belgedir. İhaleli bir iş anlaşmasında da teminat iadesi borcu yok yazısı da teminat ilişiksizlik şeklinde adlandırılmaktadır.

İlişiksizlik belgesi almak için neler gerekmektedir?

İlk önce yapılacak olan ihaleli iş için veya bina inşaatı için SGK’ya gerekli olan en aşağı işçiliği bildirmektir. Yine ilk yapılacaklardan biri de SGK’da dosyayı tecil ettirmektir. Bu işlemlerden sonra ilişiksizlik başvurusu yapılabilmektedir. Bu işlemler kişilerin de rahatlığını sağlamak amacıyla online olarak rahatlıkla yapılabilmektedir.

SGK iş bitirme başvurusu süresi nedir?

 Kişiler son sigortalı çalıştıkları işten ayrıldıkları andan itibaren 0 gün içerisinde ilişiksizlik alma başvurunuzu yapmanız gerekmektedir.Eğer bu süre 30 günü aşarsa SGK tarafınca şahsınıza ceza kesilebilmektedir. Bu cezayı ödememek için yapılması gereken bir işçi için işe giriş çıkış yapılması yeterlidir.

SGK ilişiksizlik başvurusu için SGK işveren sistemi üzerinden işveren sistemine girerek ilişiksizlik başvurusu yapabilirsiniz. Sisteme girmek için e bildirge şifrenizi ve kullanıcı adınızı kullanmanız yeterli olacaktır. Eğer şifrenizi hatırlamıyorsanız e devlet üzerinden şifrenizi öğrenebilirsiniz.

SGK inşaat dosya kapanışı nasıl yapılmaktadır?

Dosyanızı kapatmak için dilekçe yoluyla başvuru yapmanız gerekmektedir. Bu işlem için başka bir evrağa gerek yoktur. Dilekçe ile başvurunuzu gerçekleştirdikten sonra ilişiksizlik belgenizi almak için asgari işçilik tutarını doğru ve eksik olmadan belitmeniz gerekmektedir.

SGK ilişiksizlik belgesi için sorgulama nasıl yapılır?

Bu belge şu anda online olarak gözlemlenememektedir fakat bunun için çalışmalar devam etmektedir.

SGK ilişkisizlik belgesinin geçerli olduğu süre ne kadardır?

Bu belge alındıktan sonra sürekli olarak kullanılabilmektedir.

İlişkisizlik belgesi nereden alınmaktadır?

Bu belge SGK’dan elden alınmaktadır. Belgeyi elden almamış dahi olsanız belgenin bir kopyası da bulunduğunuz belediyeye gönderilmektedir. Bu belgeyi henüz e-devletten alma gibi bir durum bulunmamaktadır.

 



Son Güncelleme: 31.01.2021 17:14
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Sgk Ilişiksizlik BelgesiIlişiksizlik Belgesi Nasıl Alınır
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