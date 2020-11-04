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SGK ilişiksizlik belgesi için gerekenler nelerdir? SGK ilişiksizlik belgesi sorgulama işlemleri

Bir süre gündemde ilk sıralarda yer alan SGK ilişiksizlik belgesi için gerekenler nelerdir? SGK ilişiksizlik belgesi sorgulama işlemleri konusunda sıcak gelişmeler merak ediliyordu. En yeni ayrıntılarıyla SGK ilişiksizlik belgesi için gerekenler nelerdir? SGK ilişiksizlik belgesi sorgulama işlemleri ile ilgili gelişmeleri 4 Kasım 2020 Çarşamba tarihli haberimizden okuyabilirsiniz.

04 Kasım 2020 Çarşamba 10:27
SGK ilişiksizlik belgesi için gerekenler nelerdir? SGK ilişiksizlik belgesi sorgulama işlemleri
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SGK ilişkisiz belgesi inşaat firmalarının ihaleye hazırlanmaları için çok önemlidir. Bu belge, başvuru sürecinden sonra alınabilecek bir SGK borcu olmayan belge olarak tanımlanabilir. Burada önemli olan, ilgili belgelerin hazırlanması için gerekli koşulları sağlamaktır. Bundan sonra işlemler çok kolay ve hızlı bir şekilde işlenebilir. Online sistem yardımı ile SGK'ya işin tamamlandığı bildirilebilir. Bunun firma için büyük kolaylık sağladığı söylenebilir.

1. SGK İlişiksiz Belgesi Nedir?

Daha önce de belirtildiği gibi, bu belge inşaat şirketi ile ilgilidir. İnşaat projelerini tamamlayan firmalar, lisanslama aşamasını başarıyla tamamlamak için ilgisiz bir SGK sertifikası almalıdır. Konuyu daha da açmamız ve belge alma koşullarını listelememiz gerekirse, şunu söyleyebiliriz:

  • Bazen belge, SGK dosyası kapalı belge olarak tanımlanır. İnşaatı tamamlanmış ve yapı ruhsatı başvurusu aşamasında olan proje sahibi, SGK'dan bu belgeden kuruma herhangi bir borç almayacağını ispat etmelidir.
  • Şu anda, şirket inşaat için gereken asgari işçiliği rapor etmeli ve tüm borçları geri ödemelidir. Aksi takdirde belge düzenlenemez.
  • Bu belge SGK İlişiksiz Sertifika Yönetmeliği kapsamında tanımlanmış olup başta inşaat işçileri olmak üzere proje personelinin haklarının korunmasını amaçlamaktadır. İşçi sigortası ödemeyen işverenler, borç nedeniyle yapı ruhsatı başvurusunda bulunamadıkları için projeyi tamamlayamıyorlar. Bu nedenle çalışanın sigorta primi tam olarak ödenmelidir. Böylelikle çalışanların hakları SGK güvencesi altındadır.
  • SGK, ilişiksiz belgeleri olmadan yapı ruhsatları ve yapı ikamet izinleri verilmeyecektir.

2. SGK İlişiksiz Belgesi Nasıl Alınır?

İlişiksiz SGK belgesi almak için kuruma başvurmanız gerekir. Belge bu başvuru aşamasından sonra düzenlenir. Bunu yapmanın 2 farklı yolu var. Bunlar:

  • SGK İlişiksiz başvurmak
  • İntenetten ilişiksiz SGK sertifikasına başvurmak


İki yoldan birini seçerek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Ancak başvuru yapmak yeterli değildir. Başvurmadan önce yapılması gerekenler de var. Şöyle açıklayalım:

  • Öncelikle proje için bir iş dosyası açmalısınız. Bu nedenle ilk adım olarak SGK'nın iş yeri tecil işlemine dikkat etmelisiniz. Bu işlem sırasında, E-bildirge şifre prosedürünü de tamamlamanız gerekir.
  • SGK'da açılan dosya, minimum tüm inşaat projeleri ile ilgili hesap bilgilerini içermelidir. Çünkü kurum işi ancak bu şekilde kontrol edebilir ve başvurunuzu değerlendirebilir.
  • Bundan sonra, sosyal güvenlik kurumuna intenet üzerinden veya şahsen gidip işinizi tamamladığınızı bildirebilir ve üyelik dışı sertifika başvurusunda bulunabilirsiniz.
  • Başvuruyu gönderdikten sonra SGK kontrol aşamasına girdi. Bu noktada iş girişi, işten çıkarılmanızı, gerekli belgeleri zamanında sunup sunmadığınızı ve teşviklerinizi kontrol edecektir. Bunlarla ilgili herhangi bir sorun yoksa son adımda işlem hesaplaması yapılır. Eksik iş yoksa işsizlik mektubu hazırlayıp ilgili belediyeye gönderecek.
  • SGK, yaptığı hesaplamalara göre sürecin eksik olduğunu tespit ederse farkı bildirirsiniz. İşçilik taahhüdü farkının bildirdiği tutarı ödeyeceğinizi beyan ederseniz, sizin adınıza borca ​​girmiş olursunuz. Ardından süreç devam ediyor. Elbette bu noktada işçilikteki farklılıklara da itiraz edebilirsiniz. Bir itirazda bulunursanız, belgeyi incelenmesi için Asgari Süreç Belirleme Komitesine gönderin. Sınavdan sonra, bir bağlı olmama sertifikası alacaksınız veya borçlarınızı geri ödemeniz istenecektir.
  • Bu arada, açıklamadan gitmeyelim. Üye olmayan SGK sertifikasına başvurmak için 2 yıl süreniz var. İşinizin bitiminden sonra iki yıl içinde başvuruda bulunmazsanız, cezai işlemler başlar.

Sosyal Güvenlik Kurumu’na Dilekçe Vererek İlişiksizlik Belgesi Başvurusu Yapma

Sosyal güvenlik kurumu yönetim kuruluna ilişiksiz sertifikası için müracaat etmek için dilekçe verebilirsiniz. Tabi bu noktada bir önceki bölümde bahsettiğimiz elektronik dosya adımları ve minimum inşaat hesap bilgilerinin tamamlandığından emin olmalısınız.

Her şey yolundaysa dilekçe yazıp SGK Yönetim Kurulu'na iletebilirsiniz. Size fikir vermesi için aşağıda önek bir dilekçe bulabilirsiniz. Sosyal güvenlik kurumu yönetim kurulu adres ve iletişim bilgilerini görüntülemek için bu bölümün sonunda verilen bağlantıyı da kullanabilirsiniz.

E-SGK Sistemi Üzerinden İlişiksiz Belgesi Başvurusu Yapma

Bildiğiniz gibi birçok işlem elektronik ortama aktarıldı. Bunlardan biri de ilişiksiz SGK belgesine başvuru yapmak içindir. Belgeye online olarak başvurmak isterseniz aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

  • Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi web sitesini ziyaret edin.
  • Açılan sayfada "İşveren sistemi kullanıcı girişi" bölümünü göreceksiniz. Buraya talep ettiğiniz kullanıcı bilgilerini eksiksiz ve hatasız giriniz.
  • Sisteme giriş yaptıktan sonra solda bir menü göreceksiniz. SGK ile ilgili olmayan belgeleri talep etmek için bu menünün altındaki "İlişkisiz Kapanış Başvuruları" sekmesini kullanabilirsiniz.
  • Bu adımları tamamladıktan sonra başvurunuz sosyal güvenlik kurumuna gönderilecektir. Kontrol tamamlandıktan sonra evraklarınız belediyeye gönderilecektir.

SGK İlişiksizlik Belgesi Sorgulaması Nasıl Yapılır?

SGK ilişkisiz evrakların sosyal güvenlik kurumu tarafından verildikten sonra belediyeye gönderildiğini söyledik. Bu noktada işverenin belgeye nasıl ulaşabileceği ve nereden bilgi alabileceği gibi soruları Şöyle açıklığa kavuşturalım:

  • İlişkisiz SGK belgesi verildikten sonra, herhangi bir çevrimiçi sistem üzerinden sorgulama yapılamaz.
  • Yani e-Devlet veya E-SGK tarafından düzenlenen belge görüntülenemez.
  • Bu belgeyi şahsen almak isteyen işverenler, SGK yönetimine şahsen başvuruda bulunmalıdır.


Son Güncelleme: 04.11.2020 10:27
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Anahtar Kelimeler:
İnşaatIlişiksizlik BelgesiSGK
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