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SGK ihaleleri için borcu yoktur yazısı nasıl, nereden alınır?

Sosyal Güvenlik Kurumu ihale borcu olan kişiler ihalelere katılamamaktadır. Bundan dolayı SGK ihale borcu yoktur yazısı almanız gerekmektedir. Vatandaşlarımız SGK ihale borcu yoktur yazısı nasıl alınır, nereden alınır sorusunun yanıtlarını arıyor.

19 Şubat 2021 Cuma 23:13
SGK ihaleleri için borcu yoktur yazısı nasıl, nereden alınır?
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Herhangi bir ihaleye katılmak isteyenlerin en çok gözden kaçırdıkları konuların başında ihale borcu gelmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu ihale borcu olan kişiler ihalelere katılamamaktadır. Bundan dolayı SGK ihale borcu yoktur yazısı almanız gerekmektedir. Vatandaşlarımız SGK ihale borcu yoktur yazısı nasıl alınır, nereden alınır sorusunun yanıtlarını arıyor.

SGK İhale Borcu Yoktur Yazısı Nereden Alınır?

İhale borcu yoktur yazısı almak zor değildir. İhalelere girmek isteyenlerin herhangi bir borcunun olmadığını teyit ettirmesi için ihale borcu yoktur yazısını almaları gerekir. Bu belgeyi alabilmek için;

  • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Merkezi’ne giderek dilekçe ile başvuru yapabilirsiniz.
  • Sigortalı bir işçi çalıştırıyorsanız, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işyeriniz tescilli ise, E-bildirge uygulamasında kullanıcı adı ve şifreniz varsa e-borç uygulamasından da ihale borcu yoktur yazsınızı kolay bir şekilde alabilirsiniz.

SGK İhale Borcu Yoktur Yazısı Alma

İhalelere katılmak için gerekli olan SGK ihale borcu yoktur yazısını almanın en kolay yolu, SGK sistemi üzerinden almaktır. Bu yazıyı alabilmek için SGK tarafından tescil edilen işyerinizin dosyasının ve e-bildirge şifrenizin bulunması gerekmektedir. Eğer bunlar varsa;

  • SGK’nın e borcu yoktur uygulamasına şifrelerinizle giriş yapın.
  • Burada yer alan İhalelere Katılmak İçin Borcu Yok yazısının barkodunu alın.

E borcu yok sistemine giriş yapabilmek için aktivasyonunuzun bulunması gerekmektedir. Aktivasyon için e borcu yok formu ile birlikte işveren olduğunuza dair kimliği fotokopisi, imza beyannamesi ile birlikte SGK kurumuna başvuruda bulunabilirsiniz. Aktivasyon için taahhütname ile başvuru formunu eksiksiz doldurmanız gerekliliği vardır. Gerekli şeyler SGK’nın kendi resmi web adresinde vardır. Geriye dönük borcunuz için de ihale borcu yoktur yazısı alabilirsiniz ancak sistem sizi otomatik olarak borçlu gösterir.

SGK İhale Borcu Hesaplama

  • Brüt asgari ücretin 3 katına kadar olan borçlarda 4b bağkur prim borcu yazısı alabilirsiniz.
  • İşveren olarak çalışıyorsanız ve eleman çalıştırıyorsanız brüt asgari ücretin en yüksek miktarının 3 katına kadar olan borçlar için alabilirsiniz.


Son Güncelleme: 19.02.2021 23:13
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Sgk Ihale Borcu YokturSgk Ihale
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