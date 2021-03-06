SGK İdari Para Cezası cezası hesaplama ve indirim dilekçesi örneği

SGK idari para cezası indirimi dilekçe öneği

Kanunen yapılan hatalarda Sosyal Güvenlik Kurumu idari para cezası, SGK tarafından uygulanan para cezalardır. Bu idari para cezası için kanunen süreler belirlenmiştir.

5510 sayılı 102.’nci maddesi gereğince SGK tarafından uygulanan idari para cezası brüt asgari ücrettir. Brüt asgari ücretten fazla 5510 sayılı kanun gereğince ipc uygulanır. Güncel ipc tutarları, oranları SGK para cezaları takip edebilirsiniz.

SGK idari para cezası itirazı

İdari para cezası size tebliğ tarihinden 15 gün içerisinde yazılı olarak yapmanız gerekmektedir. İtiraz için gerekli bir nedeniniz olması gerekmektedir. 15 gün süreyi geçtikten sonra itiraz ederseniz komisyon süre geçtiğinden dolayı haklı olsanız bile reddeder.

İpc itiraz dilekçe öneği

İlgi:01.03.2021 tarih ve ………………… sayılı idari para cezası konulu yazınız

Müdürlüğünüzde ……………………………………………. Sicil numarası ve ……………. Unvanı ile tescilli işyerim ile ilgili olarak ilgide kayıtlı yazı ile gönderilen idari para cezasına “……………………………………………………………………………………. (Buraya ayrıntılı gerekçe yazın)” gerekçesi ile itiraz ediyorum. Belirttiğim gerekçeler ile itirazımın değerlendirilerek tarafıma uygulanan idari para cezasının iptal edilmesi hususunu,

İdare mahkemesine başvuru yapacaksanız daha ayrıntılı net dilekçe yazmalısınız. Mahkemeye başvurmadan önce SGK’ya itiraz etmeniz gerekmektedir.

SGK idari para cezası ödemesi

SGK’dan tescilli işyeri numaradan anlaşmalı banka şubelerinden, intenet bankacılığından, mobilden SGK kredi kartı ile prim ödeme sistemden ödeyebilirsiniz.

Önek işyeri sicil numarası: 2 4941 01 01 9999999 034 01-62-000.

Önekteki gibi sicil numarası 26 haneden oluşmaktadır. Sonunda 3 sıfır eklemelisiniz. Eğer alt taşeron işçisi iseniz 3 sıfır numaranıza göre 001,002 gibi. Ödeme işleminde SGK ödemeleri- SSK İPC seçeneğinden yapmanız gerekmektedir.

E-devletiniz varsa SGK kredi kartı ile ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

-SGK kredi kartı ödemesine giriş yapmalısınız.

-Sorgu türü: 4A işveren Tahsilatları

-Sorgu tipi: İşveren İPC tahsilatı

-İşyeri sicil numarasından aralarında boşluk bırakmadan 26 haneli sicil numaranızı yazın. Sorgulamanızı yapın.

SGK idari para cezası nerelere ödenir?

*Türkiye İş Bankası

*Ziraat Bankası

*İş Bankası

*Halk bankası

*Denizbank

*PTT

*Yapı Kredi

*Akbank

*Diğer anlaşmalı tüm bankalar

İdari para ceza indirimi ne kadardır?

Tebliğ tarihinden 15 gün içinde en az %25 indirim uygulanmaktadır. İndirim oranına göre farklılık görülmektedir.

SGK idari para cezası zaman aşımı tebliğ tarihinden itibaren 10 yıldır. 10 yıl zamanaşımı süreci 2008/10 dönemi ve sonrası idari para cezaları için gereklidir.

İdari para cezanızı 15 gün içinde öderseniz indirim uygulanmaktadır. Bu süreden sonra borca faiz işler. Bu nedenle indirim hakkınız sona erer. İcra takibi başlar. Borç icraya intikal ettikten sonra 6183 sayılı 48. maddesi gereğince 36 ay taksitlendirebilirsiniz. Bu taksitlenmede faizden indirim yapılamaz. Yıllık faiz oranı %15’tir.

SGK idari para cezası iptal davası açmanız gereğince;

-cezanın tebliğ edilmiş olması

-tebliğ sürecinden 15 gün SGK itiraz etmiş olmanız gerekmektedir

-SGK idari para cezası komisyon kararın size tebliğinden sonra 30 gün içerisinde mahkemeye başvurmanız gerekir.

