SGK hizmet dökümündeki K – Ş – S harfleri anlamları nedir?

Gerçek çalışmalara dayanıp dayanmadığı konusunda tereddüt olan sigortalı hizmetlerin bulunduğu yerde bulunan bu harfler ve renkler farklı anlamları taşımaktadır.

Bu harfler;

(S) harfi Sahte (sahte işyeri),

(K) harfi Kontrollü (kontrollü işyeri),

(Ş) harfi Şüpheli (şüpheli işyeri) anlamına gelmektedir.

Sahte işyeri (S) harfi ile gösterilen harf; tabela işyeri olarak adlandırılır ve gerçekte ticari ve mesleki faaliyeti bulunmayan kişilerin, işyeri dosyasında sahte sigorta bildirimi yapması amacıyla birçok kez doğru olmayan gerçekte bulunmayan adresler gösterilmesidir. Buralar boş bir arazi veya boş dükkân olarak gösterilebilir. Bu yüzden S harfi yazılır.

Şüpheli işyeri (Ş) harfi ile gösterilen harf; sahte işyeri olabilmesi yüksek yerler

Kontrollü işyeri (K) harfi ile gösterilen harf; Sahte iş yeri ile faaliyet gösteren kişilerin tespit edilmesi kişiler ve şirketlerin adına kayıtlı olarak çıkan işyerleri

Bu harflerin görünmesi ne gibi sonuçlara yol açar?

Hizmet dökümlerinde yer alan (S), (K) ve (Ş) harfleri, kişiler emeklilik başvurusu yapması durumunda, SGK inceleyene kadar emeklilik işlemlerini başlatmaz. Emeklilik işlemleri sonuçlanması durumunda emeklilik başvurusu dikkate alınır ve kişi için sigorta hizmetleri silinmesi durumunda emeklilik işlemleri iptal edilir. Kişilerin farklı durumlarda itirazları kabul edilebilir ve gereken kurumlar tarafından yapılmaktadır ancak geç kalınmaması için mutlaka SGK’ya itirazda bulunulmalıdır. Bulunulmadığı taktirde işler daha çıkmaz ve zor bir hal alır.

Kişi eğer ölmüşse, durum değişir ve hak sahiplerine yönelik çalışmalar başlatılır. Bu durum dul ve yetim aylığı için geçerli olabilir.

Vatandaş eğer emekliyse sahte sigortacılıktan hizmetleri iptal edildiyse sigortalı hizmetler emeklilik parası yetmediği durumunda aylığı kesilmez. Emeklilik maaşı sadece azalabilir.

Bu gibi durumlarda geriye dönük fazladan ödenmiş aylıklar faizi ile alınmaktadır.

Hizmet dökümünde bu harflerle karşılaşanlar ne yapmalı?

Hizmet dökümüne (S), (K) ve (Ş) harfleri ile karşılaşan vatandaşlar mutlaka SGK Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir. SGK’ya itiraz dilekçesi verilmesi durumunda olabilecek olumsuz sonuçlar için tedbir alınmalıdır. SGK inceleme başlatması durumunda kişi bilgisine başvurur ve araştırmaya alır. Fakat gerçek anlamda sahte iş yeri gösteren kişiler, bu konu hakkında herhangi bir şikâyette bulunsa dahi farklı bir sonuç alamayacaktır. SGK inceleme başlatması durumunda sigortalı hizmetlerden silinmiş olan kişi daha önceden bu durumdan kaynaklı itirazda bulunmamış ise itirazda bulunabilmektedir. Vatandaş tarafından itirazın reddedilmesi durumunda İş Mahkemesine dava açılır. Davanın işleyişi ise hizmet tespit davasına olarak incelenmez. Kurum işleminin iptali olarak ve iptal edilen sigorta hizmeti olarak talep açılmaktadır.