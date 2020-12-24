SGK hizmet birleştirme e-devletten yapılır mı, nasıl yapılır ?

Yürürlükte bulunan Sosyal Güvenlik Mevzuatı'na göre birçok sigorta dalı bulunmaktadır. Bu sigorta dalları hem zorunlu hem de isteğe bağlı olmak üzere ikiye ayrılıyor. Kişiler adına bu sigorta dallarının birden fazlasına prim ödemesi yapıldıysa, kişinin emekliliğinde bu hizmetlerin hepsi tek bir dosyada birleştirilerek kişiye aylık bağlanır. Söz konusu birleştirme işlemi ile ilgili tüm detaylara bu haberden ulaşabilirsiniz.

işleminde herhangi bir başvuru zamanı yoktur. Emekli olmadan önce herhangi bir zamanda başvuru yapılabilir. Ancak emekli olmak için dilekçe vermeden önce bu işlemin tamamlanması gerektiğinden dolayı,tarihine en az 6 ay kalana kadar herhangi bbir zamanda başvuru yapılması gerekiyor. Bunun nedeni de birleştirme işlemlerinin bazen 5 veya 6 ay kadar sürebilmesidir.

Hizmet birleştirme işleminin gerçeklemesi için dilekçe vermek yeterlidir. Ancak bazı durumlarda kişinin çalışmaları sistemde görünmeyebiliyor. Bu gibi durumlarda dilekçeye ek olarak sigorta kartı, emekli sandığı, sicil numarası veya da resmi kurumdan alınan ve kişinin çalışmalarını gösteren belgeleri eklemek gerekiyor.

Hizmet birleştirme işlemi SGK hizmet birleştime dilekçe öneği ile elden veya posta yolu ile gerçekleştirilebiliyor. Ancak e-devlet üzerinden gerçekleştirilememektedir. Hizmet birleştirme dilekçesinin verilmesinin ardından işlem yoğunluğa göre en geç 2-3 ay içerisinde sonuç vermektedir.