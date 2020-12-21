SGK harekete geçti Covid-19'da meslek hastalığı kabul edildi

Koronavirüs sebebiyle ölen işgücü kaybı yaşayan sağlık çalışanlara yapılacak yol haritası belirlenmiştir. SGK sağlık çalışanları için harekete geçip önemli adım attılar. Sağlık Bakanlığı’ndan sağlık çalışanları için vazife malulü ve meslek hastalıkları süreçlerinde gerekli evraklar belgeler istenildi. SGK koronavirüs yüzünden ölenlerin sağlık çalışanlarına yönelik işlemlerin hızlandırılmasını istedi

Sağlık Bakanlığı’na gönderilen yazıda, “görevleri sebebi ile koronavirüse yakalanıp hayatını kaybeden sağlıkçıların 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kapsamının 4’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan c bendi, memurlar kapsamında olan vazife malullüğü a bendinde de yani işçiler kapsamında olanlara da meslek hastalığı olarak koronavirüs değerlendirilecektir.” Yazısı yer aldı.

Sağlık Bakanlığı’na gönderilen yazı ile meslek hastalığı güncellik kazandı

Meslek Hastalığı

SGK’nın Sağlık Bakanlığı’na göndermiş olduğu yazı ile sağlıkçıların bireysel başvurularının değerlendirmeye alınacağı ve aylıkların da çok zaman kaybetmeden bağlanacağı açıklandı. Koranavirüs sebebiyle vefat eden memur statüsünde olanların başvuruları kurumları tarafından alınıp hızlı sosyal güvenlik kurumuna gönderilmesi istendi. 5510 sayılı kanun gereğince hak sahiplerinin SGK müdürlüklerine başvuru yaptıklarında işlemlerinin başlayacağı da açıklanmıştır.

Bu hastalık işi yüzünden yaşamını kaybeden ya da iş gücünü kaybedenlerin kurum tarafından kişiye ya da kişinin yakınına bağlanmış olan aylıktır. Bu aylığın alınması için de iş gücü kaybının olması gerekmektedir. Malullük aylığı hastalığın derecesine oranla belirleniyor. Aylık ücreti de bu bağlamda değişiyor. Vefat edilmesi üzerine yıllık olarak belirlenen oranlar vefat eden kişinin birinci dereceden olan yakınına yapılmış oluyor.

SGK tarafından alınan karar ile artık koronavirüs meslek hastalığı arasında kabul edilecektir. Hastanelerde çalışan sağlık çalışanları, güvenlik görevlisi, hizmetliler ve temizlik hizmetinde çalışan kişiler görev başında hastalığa yakalandığı veya işgücünü kaybetmesi halinde SGK’ya başvuru yaparak aylık talebinde bulunabilirler.