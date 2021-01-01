SGK geriye dönük sigorta girişi ve prim ödemesi yapılabilir mi?

İşe girmek üzere olan kişiler iş yerlerinin istekleri doğrultusunda sigorta giriş bildirgesi vermek zorundalar. Sigorta giriş bildirgesinin iş yerine en geç çalışmaya başlamadan bir gün önce verilmesi gerekiyor. İstisnalar dışında belgeler istenilen zamanda elektronik ortamda SGK’ya bildirmezlerse para cezası alıyorlar.

GERİYE DÖNÜK PRİM ÖDEMESİ

Geriye dönük SSK prim bildirgesi cezalı olma şartıyla iki farklı şekilde verilebilir. Bunlar:

İşveren SGK’ya bildirgeyi gereken son tarihin ay sonundan itibaren 3 ay içinde giriş bildirgesi olması şartıyla vermeli. Ardından SGK bildirgeleri cezalı bir şekilde işler.

Bunun dışındaki uygulama ise, ay sonundan itibaren 3 aydan sonra geriye dönük bildirgeler hemen işleme alınmaz. Öncelikle denetim yapılır ve ortada bir çalışma varsa işleme alınır ama yoksa reddedilir.

Belgeler SGK’ya yukarıdaki süreden de geç verilirse yine de işlem yapılır. Bildirgeler işleme alınınca prim günün olarak kişilerin hesabına yansır. Ortada bir fiili çalışma varsa kişiye işvereni tarafından 4 ay öncesine kadar geriye dönük aylık prim ve hizmet belgesi alınabilir. Ancak cezai işleme de uyulmak zorunda.

SSK ARA BOŞLUK ÖDEMESİ

GERİYE DÖNÜK SİGORTA PRİMİ DÜZELTMESİ

Sigortada borçlanma süreleri kanunlarda belirtilmiştir. Kanunlar doğrultusunda yalnızca belirlenen koşullarda kişiye ara boşlukta ödeme yapılır. Bunlardan en bilinen önek ise kadınların doğumdan sonra 24 aylık sürede doğum borçlanmasını söyleyebiliriz. Erkekler için ise askerde oldukları süreyi söyleyebiliriz. Kanunlarla belirtilmeyen durumlarda böyle bir şey söz konusu değildir.

Geriye dönük SGK giriş süresi dışında yapılırsa SGK kişiye ceza uygular. Bildirgeyi verdikten sonra düzeltme yapılması istendiği takdirde düzeltme bildirgeleri için para cezası uygulanmaz. İstisnai durumlar dışında.

Geriye dönük düzeltmelerde prime kazanç veya gün sayısında artış söz konusu ise SGK tarafından bir denetmen araştırma yapar. Bu araştırma sonucunda işleme alınması gerekebilir. Durum tam tersi ise yani kazançta veya gün sayısında bir artış söz konusu değilse düzeltme taleplerinde genelde ceza uygulanmadan işlem yapılır.

GERİYE DÖNÜK SİGORTA PARASI ALINABİLİR Mİ?

Sigorta veya bağkur için ilk başlangıcınızı baz alarak emeklilikte istenilen yaş sınırını sağlıyorsanız SGK’ya dilekçe vererek primlerin geri ödenmesi için başvurabilirsiniz.

SİGORTASIZ ÇALIŞILIRSA NE OLUR?

Kasıtlı olarak sigortasız çalışmak veya birini sigortasız çalıştırmak Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu takdirde soruşturma başlatılır. İşveren tarafından işçi sigortasız bir şekilde çalıştırılırsa sonucunda bu olay tespit edilirse işverene Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından idari para cezası verilir. Sigortasız çalışan işçiye de uygulanan yaptırımlar vardır.