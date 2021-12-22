SGK Genel Sağlık Sigortası(GSS) nedir, kimler faydalanabiliyor?

Genel Sağlık Sigortası(GSS), herhangi bir sosyal güvenceye sahip olmayan ve ailesi vasıtasıyla da hiçbir şekilde sosyal güvencelerden yararlanamayan T.C. vatandaşı olan kişilerin alması zorunlu bir hizmettir. GSS kapsamındaki kişilere SGK tarafından GSS Ek-1 belgesi gönderiliyor.

GSS Ek-1 belgesine gelen vatandaşlar e devlet web sitesi üzerinden genel sağlık sigortası tescili ve varsa borç bilgilerini burdan sorgulayabiliyorlar. Sorgulama yaptıktan sonra ekrana GSS başlangıcı ve bitişini belirten tarihler ile ödenmesi gereken borç miktarı çıkıyor. Eğer GSS için belinlenen tarih aralığında vatandaş, sigortalı bir işte çalışmamış veya ailesinden herhangi birinin sigortasından yararlanmamış ise yani herhangi bir sigortalık durumu yoksa belirlenen borcu ödemesi gerekiyor. İkinci bir seçenek ise GSS Ek-1 belgesini aldıktan en geç 1 ay içinde gelir testi başvurusunda bulunarak kişi başı gelir asgari ücretin üçte birinin altında ise kişiye yeşil kart çıkarılır ve kişiye tanımlı tüm GSS borcu silinmiş olur. Eğer gelir testi sonucu asgari ücretin üçte birinden fazla ise borç silinmez.

Türkiye'de yaşayan ve T.C. vatandaşı olan kişiler, bu konuda dikkat etmeleri gerekiyor. Bu konuya ilişkin borç bulunup bulunmadığı kontrol edilmelidir.