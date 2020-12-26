SGK Emeklilik işlemleri için gerekli evraklar nelerdir? Emeklilik işlemlerini hızlandırmak için ne yapılmalı?

Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilik başvurularında bazı evrakları talep etmektedir. Emekli olmak için yeterli gün ve yaş sayısı gibi kriterleri yerine getiren kişiler emeklilik başvuru işlemlerini araştırıyor. Emeklilik başvurularında istenen evraklar şu şekildedir;

Emeklilik dilekçesi; bu dilekçeyi SGK’nın resmi sitesinden veya SGK Müdürlüklerinden alabilirsiniz.

Bağkurlu olan kişiler emeklilik dilekçesinin yanı sıra sigortalılık belgesi formunu doldurmalıdır. Bu formda vergi dairesi, Ziraat Odası, Ticaret Sicil Müdürlüklerinden alınır.

Engelli emeklilik için gerekli evraklar?

Malulen emeklilik için gereken belgeler?

Engelli emeklilik başvurularında engelli raporu istenir. Engelli raporunun yanı sıra diğer emeklilik başvurularında istenen belgelerde talep edilir.

Malulen emeklilik şartlarını taşıyan kişiler emeklilik başvurularında malulen emeklilik talep formu, sağlık raporu ve fotokopisi, erkekler için askerlik durum belgesi istenmektedir.

Öğretmen emeklilik işlemlerinde istenen belgeler?

Öğretmenlerde diğer kamu görevlileri gibi emeklilik için öncelikle kurumlarına başvurur. Kurumlar tarafından sevk onayı olan kişiler talep formu ile emeklilik başvuru yapmaktadır.

Emeklilik işlemleri nasıl hızlandırılır?

Emeklilik işlemleri genel olarak 2 aya yakın sürer. Kişinin birden çok sigortalılık kolunda hizmeti varsa süre daha da uzun sürer. Bu süreyi azaltmak için emeklilik başvurularından önce hizmet birleştirme işlemi yapılmalıdır.

Emekli olunduğuna dair belge nasıl alınır?

Emekli olunduğuna dair belge SGK Müdürlüklerinden alınabildiği gibi online olarak e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir. E-Devlet sisteminde arama bölümüne hangi koldan emekli olunmuşsa o yazılır. Öneği 4A emeklileri “4A Aylık Bilgisi, 4A emekli maaş belgesi” yazarak emeklilik belgesini alabilir.