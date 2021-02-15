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SGK Emeklilik DYS Evrak Takibi

Emeklilik başvurusu için E-devlet üzerinden giriş yaparak takip edebilirsiniz. sorgulama yapabilirsiniz.

15 Şubat 2021 Pazartesi 01:44
SGK Emeklilik DYS Evrak Takibi
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SGK emeklilik DYS evrak takibi ve sorgulama

SGK’ dan  verilen evrak taranıp, sisteme geçirilmektedir. Bu sayede evrak kaybolma, yırtılma, zarar görülmeden bu sistemde muhafaza edilerek korunmaktadır. SGK evrak takibi için E-devlet üzerinden  ‘Sosyal Güvenlik Kurumu DYS Evrak Takip’ araması yaparak işleminize girmiş olursunuz.  E-devlete giriş için T.C kimlik ve şifrenizi girmeniz gerekmektedir.  Sosyal Güvenlik Kurumu sitesinde ‘Doküman Yönetim Sistemi’ uygulamaya girerek karşınıza kimlik doğrulama uyarısı gelecektir. Kimlik doğrulama işlemini gerçekleştirdikten sonra ‘Onayla’ tıklayarak görüntülemek istediğiniz dokümanın yılını seçerek işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

E-devlet olmadan SGK evrak takibi

https://uyg.sgk.gov.tr/EvrakArama/ linki ne tıklayarak ‘Sosyal Güvenlik Kurumu Evrak kayıt ve Takip Sistemi Arama Sayfası’ sayfaya giriş yapmalısınız. T.C kimlik numaranız ile evrak kayıt yılına girerek ‘Evrak Ara’ tıklayarak sorgulamayı yapabilirsiniz. 

SGK DYS evrak takibi 

*Emeklilik başvurusu onayı

*4/A ve 4/C emeklilik evrak takibi

*Emekli aylığının bağlanıp bağlanılmadığı, bağlandıysa ne zaman, bağlanmadıysa ne zaman bağlanacağına dair bilgiler

*4/A ve 4/B maaş sorgulama

*Bireysel ödemeler için başvurular

Bu işlemleri sistemden öğrenebilirsiniz.

SGK emeklilik başvurusu

SGK’nın iş gücü ilk başta gelmektedir. SGK’nın iş gücünün fazla olduğu zamanlarda emekli başvurusu yaparsanız başvuru süreniz uzun zaman alabilir. Normal şartlarda SGK emeklilik başvurusu süresi ortalama 1-2 ay sürmektedir. Bu süre içinde başvurunuz onaylanırsa emekli maaşınız bağlanılacaktır. 



Son Güncelleme: 15.02.2021 01:44
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Anahtar Kelimeler:
SGKEmeklilikEvrak
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