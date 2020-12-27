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SGK emeklilik başvurusu evrak kapandı ne demek? Evrak kapandı anlamı nedir?

Emeklilik başvuru yapan kişiler başvuru sürecinde evrak kapandı ibaresiyle karşılaşıyor. Vatandaşlar SGK emeklilik başvurusu evrak kapandı ne demek, evrak kapandı anlamı nedir sorulanı araştırıyor.

27 Aralık 2020 Pazar 18:22
SGK emeklilik başvurusu evrak kapandı ne demek? Evrak kapandı anlamı nedir?
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Her yıl binlerce kişi emeklilik başvurusunda bulunuyor. SGK üzerinden yapılan emeklilik başvurularında bazı işlemler süreç gerektiriyor. Emekli olmak için ise bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartların başında yaş sınırı, prim sayısı ve sigortalılık süresi geliyor.

Bu şartlara uygun olan kişiler emeklilik başvurusunda bulunabiliyor. Emeklilik başvuru yapan kişiler süreç içerisinde “SGK evrak kapandı” ibaresiyle karşılaşır. Başvuru yapıldıktan sonra sistemde süreci takip eden kişiler bu ibarenin ne anlama geldiğini merak ediliyor.

Evrak kapandı

Emeklilik başvurusu sonucu olumlu veya olumsuz olsa da bu ibare yer alır. Başvuru sonucunun öğrenmek için e-Devlet sisteminden aylık bilgisi sorgulaması yapılmalıdır. Bu sorgulama yapıldığında kişi kendisine ait tahsis numarasını görüyorsa işlem olumu olarak gerçekleşmiştir.

SGK emeklilik başvurusu nasıl yapılıyor?

SGK emeklilik başvuruları SGK il veya ilçe müdürlüklerine bizzat giderek yapılabilir. Bunun dışında e-Devlet sistemi üzerinden online olarak da başvuru yapılmaktadır. Başvuruların ardından sonuçlar en geç 2 hafta içerisinde bildirilir.

SGK emeklilik şartlar nelerdir?

Emekli olmak için istenen şartlar şu şekildedir;

  • Sigortalı çalışılmış gün sayısının doldurulması,
  • Sigorta prim sayısının doldurulması,
  • Emeklilik yaş sınırının doldurulmuş olması gerekmektedir.

Emeklilik başvurularında ise bazı evraklar talep edilir. Bu evraklar;

  • Gelir belgesi muafiyeti belgesi
  • İşten ayrılış belgesi
  • Tahsis talep ve beyan taahhüt belgesi (emekliliğe hak kazanıldığına dair)


Son Güncelleme: 27.12.2020 18:22
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SGKEmeklilikBaşvuru
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