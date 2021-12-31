SGK ek bildirge cezası ne kadar?

SGK ek bildirge cezasıyla ve başka bütün cezalar 2020/8 Sayılı İdari Para Cezaları ile belirlendi. Aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannâmesinin belirlenen kanuni süre içinde verilmemesi halinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından her bir fiil için ‘SGK bildirge’ vermeme cezası uygulanır. Aphb cezasıyla muhtasar ve prim cezası belgenin aslı ya da ek olmasına göre değişiklik gösterir.

2021 E-bildirge geç verme cezası ne kadar?

SGK bildirge cezası, hem aylık prim ve hizmet belgesine tabi olanlar hemde muhtasar ve prim hizmet beyannâmesine geçiş yapan iş yerlerinde aynı. Böylece;

-Belgenin asıl mahiyette olması durumunda uygulanan idari para cezasının tutarı beyannâmede kayıtlı sigortalı başına aylık asgari ücretin yüzde 20’si tutarında olur. Asıl beyannâmenin zamanın sonra yani geç verilmesi halinde uygulanan idari para cezasının tutarıda brüt asgari ücretin 2 katını geçemez. Güncellenen ceza tutarları 2021 yılının brüt ücreti esas alınıp belirlenir.

-SGK zamanından sonra ek bildirge cezasıda bildirge de bulunan sigortalı başına brüt asgari ücretin 1/8′ i olarak uygulanır. Ek SGK aylık bildirge vermemenin cezasıda brüt asgari ücretin iki katını aşamaz.

2021 Ek SGK bildirgesi cezası ne kadar?

2021 senesinde zamanı geçtikten sonra verilen aphb yada muhtasar ve prim hizmet beyannâmesi için;

-Bildirgede kayıtlı her bir sigortalı için uygulanan ceza 448,00TL tutarında olacak.

-Toplamda ek bildirge için uygulanan ceza bir dönem için 7 bin 155TL tutarını geçemez.

2021 Asıl nitelikteki SGK bildirge geç verme cezası ne kadar?

2021 senesinde asıl nitelikteki aphb yada muhtasar ve prim hizmet beyannâmesinin zamanından sonra verilmesi halinde;

-Bildirgede kayıtlı olan her bir sigortalı için 715,00TL ceza uygulanmakta.

-Toplamda bir dönemde uygulanan asıl bildirge cezası ise 2021 senesinde 7 bin 155TL tutarını aşamaz..

Bildirgenin verilmedigi zaman SGK denetmen/müfettiş tarafından, mahkemeler yada diğer Kamu Kurumlar tarafından yapılan incelemeler sonucunda anlaşılması halinde re’sen ceza uygulanmakta ve ceza tutarlarıda daha da yükselir.

2021 SGK bildirge düzeltme cezası ne kadar?

Ek iptal bildirge cezası yani düzeltme işlemlerinde cezai işlemler diğer işlemlere göre farklı uygulanır. Eğer bildirgenin zamanında verilmesi ve hatalı verilmesi hallerinde;

-Gün ve kazançta artış var ise ek bildirge gibi kabul edilip ek bildirge cezası uygulanacak.

-Eğer gün ve kazançta artış yok ise bu halde düzeltme yapılmakta ve cezai işlem uygulanmamakta.

2021 Aylık prim ve hizmet belgesi geç verilmesi cezası indirimi ne kadar?

Bütün SGK idari para cezaların da olduğu gibi ek/asıl aylık prim ve hizmet belgesiyle muhtasar ve prim hizmet beyannâmesi cezası;

-Tebliğ edildiği tarihten başlayarak 15 gün içinde ödenmesi halinde cezada yüzde 25’i indirim yapılır.

-15 günlük süre içinde ödenmeyip daha sonra ödenmesi halinde indirim yapılmaz ve bunun yanında gecikme zammı ile faiz işletilir.