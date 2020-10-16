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SGK Ek 9 Formu nedir, nasıl doldurulur?

SGK Ek 9 Formu Nedir? SGK Ek-9 Formu Nasıl Doldurulur? Aylık Prim Ve Hizmet Belgesi Doldurulmuş Örneğini yazımızda bulabilirsiniz. Sigortalı bir kişinin aylık prim ve hizmet makbuzlarını içeren belgenin ne işe yaradığını haberimizde cevaplandırdık.

16 Ekim 2020 Cuma 12:11
SGK Ek 9 Formu nedir, nasıl doldurulur?
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Aylık prim ve hizmet belgesi APHB, sigortalıya ait prim ve gelir bilgilerini içeren ve işveren tarafından elektronik ortamda bildirilen bir belgedir. V2 ekranında aylık prim ve hizmet makbuzlarının SGK'ya girilmesi gerekmekle birlikte bazen işverenler diğer 9 fişi sistemden gönderemedikleri için manuel olarak doldurup göndermeleri gerekmektedir.

SGK Ek 9 Formu Nedir?


Aylık prim ve hizmet makbuzu 4a, sigortalıların prim tarihlerini ve gelir bilgilerini sosyal güvenlik kurumuna manuel olarak göndermelerine olanak sağlayan basılı belgelerdir.

SGK Ek-9 Formu Nasıl Doldurulur ?

Aylık prim ve hizmet makbuzlarını doldururken 9 ek form gereklidir;

  • 26 haneli SGK işyeri kayıt numarasını doldurmalısınız.
  • Belgenin ait olduğu dönemi ve yılı girin.
  • Mahiyeti bölümünde ki

    Asıl/İptal ya da Ek

    kutucuğunu işaretleyiniz.
  • Belge türü bölümünde sigortalı kişinin niteliğine uygun belge numarasını girin. Normal çalışanlar için '01' ve emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenler için '02' girmelisiniz
  •  İşsizlik ödeneği alma hakkınız varsa, Teşvik numaranızı Ana Hak Numarası bölümüne girin.
  •  Toplam sayfa sayısını ve sayfa numarasını girin
  • Sosyal Güvenlik Numarası bölümünde T.C. sigortalı kişi Numarayı kaydedin.
  • Birincil temel kazanç - Doğru Ücret altına brüt kazancı yazın.
  •  Kalan alanları doldurduktan sonra, toplam sigortalı sayısını, toplam gün sayısını ve katkınızın kapsadığı toplam kazancı yazınız.
  • Son olarak, belgeyi damgalayıp imzalayın.

Aylık Prim Ve Hizmet Belgesi Doldurulmuş Öneği



Son Güncelleme: 16.10.2020 12:11
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Anahtar Kelimeler:
SGKHizmet Belgesi
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