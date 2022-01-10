SGK eğitim öğretim yardımı hakkında bilgiler nelerdir ?

SGK tarafından ödemesi yapılan eğitim ve öğretim yardımı talebi nedir, yapılan eğitim yardım ücretleri ne zaman ödenecek, SGK eğitim yardımı ücreti ne kadar şeklindeki bilgileri bütün ayrıntıları ile haberimizde sizlere sunacağız.

Sosyal Güvenlik Kurumu eğitim ve öğretim yardımı kimlere veriliyor?

SGK tarafından eğitim ve öğretim yardımı;

Vazife, harp malullüğü, 2330 ve 3713 sayılı Kanun gereğince meydana gelen vakalar nedeni ile aylık alan erbaş ve erlerin 2330 sayılı Kanun kapsamında kendisine aylık bağlanmış olan korucular ile sivillerin,

Kız çocuk ve erkek çözük ayrımı yapılmaksızın 5434 sayılı Kanunun 74. Maddesinden tespit edilen yaşlar ile sınırlı olmak koşulu ile ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğrenimde aktif bir şekilde öğrenim gören çocukları,

Yukarıdaki maddelerde belirtilenlerden ölenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan aylık alan çocukları faydalanabiliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu eğitim yardım başvuruşu nasıl yapılmaktadır?

Aktif bir şekilde aylıklarını almaya devam eden çocuklar için SGK eğitim öğretim yardımı başvuru koşulları 690 sayılı Kanun Hükmünde Karaname ile birlikte başvuru şartları kaldırılmıştır. Bu kişilere herhangi bir başvuru koşulu olmadan ilgili ödemeleri düzenli olarak banka hesaplarına yatırılacaktır.

SGK eğitim ve öğretim yardımı hangi bankalar aracılığı ile ödenmektedir?

Sistemden sorgulama yaptığı halde eğitim ve öğretim yardımı sistemde gözükmeyenler ile alması gereken SGK yardımını alamayanlar ise eğitim ve öğretim yardımı taleplerini iletmeleri yani başvuruda bulunmaları gerekecektir. Başvurular ise Sosyal Güvenlik Kurumu’na bizzat yapılmalıdır. Başvuruda istenen evraklar ise, yardım için yazılmış bir dilekçe, TC kimlik fotokopisi ile güncel olan öğrenim durum belgesidir. SGK eğitim ve öğretim yardımı talebi için istenilen bu belgeler ile dilekçeyi SGK - Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü - Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı - Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhiye /Ankara adresine posta yolu ile gönderilebilmektedir. Eğer ilgili ödemeniz tarafınıza yapılmaz ise veya ödemeniz size eksik miktarda yapılmış ise yine bu adrese dilekçe ile müracaat etmeniz gerekecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan eğitim ve öğretim yardım ücretlerinin gönderileceği banka hesabı aylık olarak alınan bankalara göre değişmektedir. Buna göre de;

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası, Deniz Bank, Halk Bankası, Şeker Bank, Vakıf Bank, Burgan Bank, Akbank, İNG Bank, Garanti Bankası, Türkiye Ekonomi Bankası, Türkiye İş Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ile PTT Banktan alıyor iseniz kendi hesabınızdan SGK eğitim ve öğretim yardım paranızı da alabilirisiniz.

Eğer yukarıda saymış olduğumuz bankalar haricindeki başka bir banka tarafından emekli maaşınızı alıyor iseniz, bu durumda da SGK eğitim ve öğretim yardım paranız Ziraat Bankası’na gönderilir ve TC kimlik numaranız ile herhangi bir Ziraat Bankası’na giderek adınıza yatırılan SGK eğitim ve öğretim yardım paranızı alabilirisiniz.

2021 yılına ait olan eğitim yardım parası ne zaman yatacak?

İlgili ödemeler bu sene de geçtiğimiz yıllarda ki gibi okullar açıldıktan yaklaşık olarak 1 ay sonrasında banka hesaplarına yatırılmış olacaktır. Yani, 2021 yılı SGK eğitim öğretim yardım ödemeleri bu sene de Eylül ayının sonunda veya Ekim ayı içerisinde banka hesaplarına yatırılmış olacaktır. Konu ile ilgili yetkililerden resmi bir açıklama yapıldığında da ödeme tutarları ve ödeme yapılacağı tarihler hakkında net bilgiler sunulmuş olacaktır.

2021 yılında SGK eğitim ve öğretim yardımı miktarı ne kadar olacak?

Henüz resmi olarak bir açıklama yapılmadı fakat geçen yıl ve önceki yılın artışlarına bakacak olursak ortalama olarak ödenecek olan net eğitim ve öğretim yardımı ödeme miktarları şu şekilde olacaktır;

İlköğretim ve ortaöğretim öğrencileri için 2.600,00 TL

Lise öğrencileri için 3.800,00 TL

Üniversite öğrencileri için de 5.000,00 TL şeklinde ödeme gerçekleştirilecektir. Yetkililerden bu konu ile ilgili resmi bir açıklama yapıldığında da net ödeme miktarları güncellenmiş olacaktır.

2021-2022 yılına ait gazi çocuklarına ödenecek olan eğitim ve öğretim yardımı miktarları ne kadar?

Şehit çocuklarına olduğu gibi tıpkı gazi çocuklarına da SGK eğitim ve öğretim yardımı miktarları yukarıda maddeler halinde belirtmiş olduğumuz hükümler çerçevesinde ödenecektir. Yapılacak olan ödeme miktarları ise 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemi için netleşmiş durumdadır ve yukarıdaki sayılan maddelerde ödeme miktarları belirtilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu eğitim ve öğretim yardımı için nasıl sorgulama yapılmaktadır?

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SGK eğitim ve öğretim yardımı ödemenizin ne kadar olduğunu, bu ödemeyi ne zaman alacağınızı ve ödemenizin hangi banka hesabı aracılığı ile size ödeneceğini sorgula işlemi yaparak öğrenebiliyorsunuz. Sorgulama işlemini yapmak için öğrencinin T.C. kimlik numarası yeterlidir. ‘’uyg.sgk.gov.tr’’ adresinden eğitim ve öğretim yardımı sorgulama menüsüne giriş yaparak öğrenebilirsiniz. SGK eğitim ve öğretim yardımı sorgulama işlemi için hemensayfasını ziyaret edebilirsiniz.