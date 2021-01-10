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SGK e-Bildirge başvuru yetkili onayı nasıl yapılır? 2021

Gündemi bir süredir meşgul eden SGK e-Bildirge başvuru yetkili onayı nasıl yapılır? haberinin sıcak ayrıntıları basına aktarılmaya devam ederken, biz de 10 Ocak 2021 Pazar günü yayınlanan haberimizde güncel gelişmeleri paylaştık! Hemen 10.01.2021li haberimizden SGK e-Bildirge başvuru yetkili onayı nasıl yapılır? hakkında en yeni ayrıntıları edinebilirsiniz.

10 Ocak 2021 Pazar 22:58
SGK e-Bildirge başvuru yetkili onayı nasıl yapılır? 2021
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E sigorta sözleşme onayını yapmadan SGK’dan e-şifre alınamamaktadır. SGK’dan geçmiş dönemde işyeri tescil başvuruları elektronik ortamda verilme zorunluluğu düzenlemesi getirilmişti. İşyeri tescil başvurusu online olarak alınmaya başlamış ve bu süreç hem işverenleri hem de muhasebecilerin işini kolaylaştırmıştır.

SGK işyeri dosyası tescil ve SGK e-şifrenin alınması işlemleri kolaylaşmıştır. Yapılan düzenlemelerle SGK işyeri tescil evraklarıyla SGK şifre formunu vermenize gerek kalmamıştır. e-Bildirge şifre başvurularınızı da online olarak yapabilirsiniz.

SGK şifre başvuruları nasıl yapılır?

Uygulamalara göre işyeri e-bildirge şifresi almak için SGK işyeri şifre formları ile ekinde belgelerle işyeri tescil evrakına ilave olarak SGK’ya başvuruda bulunmanız gerekmekteydi. Son düzenlemelerle SGK işyeri şifre başvurularınızı da online ortam üzerinden yapabilirsiniz.

e-Bildirge başvuru yetkili onayı nasıl yapılır?

E-SGK şifre alabilmek için başvurularınızı online işyeri tescil başvuru ekranından yapabilirsiniz. İşyeri tescilinde gereken başvuruları tamamlayıp son bölümdeyse e-bildirge formunu doldurmanız gerekmektedir. İşyeri tescil online başvuru uygulamalarından e-bildirge şifre formunu online doldurabilirsiniz.

SGK tarafından işyeri tescil başvurunuzu onaylayıp e-şifre için tanımladığınız kişinin e-devlet şifresiyle sisteme giriş yapıp e-bildirge sözleşmesini okuyarak online e-bildirge başvuru yetkili onayını tamamlamanız gerekir. E-bildirge yetkili onay işleminden sonra SGK e-şifre alma işlemi tamamlanır. İşyeri yöneticileri e-bildirge yetkili onay işlemini yapıp e-bildirge şifresini görüntüleyebilirsiniz.

E-SGK işyeri tescil uygulamasındaysa e-bildirge kullanıcısı olarak tanımladığınız kişi SGK şifresini oluşturabilmek için işyeri yöneticisi olarak girdiği bütün kişilerin e-Devlet sistemindeki e-SGK / e-Bildirge Başvuru Yetkili Onay menüsü üzerinden sözleşmeyi okuyup e-bildirge şifre onayı vermesi gerekmektedir. İşyerinde birden çok yönetici bulunuyorsa e-bildirgeden şifreyi oluşturabilmek için yetkili bütün kişiler bu menüden e-SGK sözleşme onayı vermesi gerekmektedir. İşyeri tescil esnasındaysa tanımlanmış yöneticilerden birisi e-Sigorta sözleşme onayı vermemesi halinde kullanıcı şifresi oluşturulmayacak.

İşyeri yetkilisi olup e-Devlet’e giriş yapıp SGK e şifre sözleşmesinden SGK e sözleşme onayınızı tamamlayabilirsiniz. e-Bildirge şifre görüntülemeye e-Devlet uygulamasına giriş yapabilirsiniz.

SGK şifre almak için gereken belgeler nelerdir?

SGK e-şifre başvurularını online üzerinden yapabilirsiniz. Bu nedenle geçmiş dönemde talep edilen e-bildirge sözleşmesi, iş yeri şifre formu, e- bildirge vekaletnamesi vermenize gerek yoktur. İşverenin e-devlet şifresi bulunmuyorsa veya vekile şifre verilecekse tescil evraklarıyla e-bildirge şifre başvuru form, sözleşmesi ve vekaletnamenin verilmesi gerekmektedir.

e-Bildirge şifre onayı yaptığınız halde şifre oluşmadı

e-SGK tescil başvurusu sonrasında SGK işyeri tescil onayıyla işyeri yetkilisi için SGK e-Bildirge yetkili onayı e-Devlet’e düşmektedir. İşyerinde bütün yetkililer tescil sürecinde yetkili olarak tanımlanmış bütün yetkililer e-Devlet şifresiyle e-bildirge yetki onay uygulamasından e-SGK şifre onaylamasını ayrı ayrı yapmanız gerekir. e-SGK yetki onay uygulamasında bütün yetkililer e-Devlet şifresiyle uygulamaya giriş sağlayıp e-bildirge kullanıcı onayı verilmediğinde şifre oluşmamaktadır.

e-Bildirge başvuru formu

Bazı hallerde ve özellikle de alt yüklenici tescil işlemlerinde SGK işyeri tescil onaylaması ile işveren yetkili onay uygulaması yapılamamaktadır. SGK e-Şifre başvuru formu ile ek sözleşmeler eksiksiz olarak hazırlanmak suretiyle SGK’ya elden verilmelidir. Alt yüklenici ile diğer SGK tescil işlemleri elektronik ortam üzerinden tescil başvuru adımlarını takip edebilirsiniz. Başvuru formundaki bilgileri de eksiksiz olarak doldurarak başvurularınızı tamamlayabilirsiniz.  



Son Güncelleme: 10.01.2021 22:58
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Anahtar Kelimeler:
SGKE-BildirgeE-Sigorta
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