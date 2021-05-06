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SGK duyurdu 48 yaşında emekli olunabilecek!

Çalışma hayatının en önemli parçası hali olan emeklilik sisteminde her geçen gün yeni duyurular yapılmaya devam ediliyor. 48 yaşında emekli olunabilir mi? 48 yaşında emekli olabilmek için kaç gün prim ödemesi yapılıyor? İşte çok merak edilen emekli olma şartları.

06 Mayıs 2021 Perşembe 11:20
SGK duyurdu 48 yaşında emekli olunabilecek!
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Çalışma hayatına devam edenler emekli olabilme hayaliyle yaşarken bir yandan da emeklilik şartlarını merak ediyorlar. Çalışan kesim her ay düzenli olarak işveren tarafından SGK'ya prim ödemesi yapılyor. Bu ödemeler ise sağlık güvencesi, kıdem tazminatı ve emeklilik şartlarını yerin getirmesi açısından oldukça önemli. 

Emekli olabilmek için en az prim gün ödeme sayısı ülkemizde 5525 gün yasal olarak düzenlenmiştir. Bu gün sayısını ödemeyenler emekli olamazlar.

48 yaşında iseniz ve bu prim gün sayısını doldurduysanız erken emeklilik için SGK'y başvurabilirsiniz. Öte taraftan ise beş bin ila yedi bin gün prim ödeyende erken emekliliğe hak kazanacak.

E devlet sistemi üzerinde emekliliğe kaç gün kaldı ve emekli olduğunuzda ne kadar maaş alacaksınız ve prim gün sayınızı kolayca öğrenebilirsiniz.

Bir çalışanın emekli olabilmesi için şu üç şartı da yerine getirebilmesi lazım; "sigortalı çalışma, prim gün ve yaş şartlarını aynı anda taşıması gerekir. Bu üç şart aynı anda yerine getirildiğinde, vatandaşlar SGK aracılığıyla başvurarak emekli olabilecekler"




Son Güncelleme: 06.05.2021 11:20
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Anahtar Kelimeler:
EmeklilikSGK
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