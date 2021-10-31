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Sgk dosya kapatma işlemi nereden ve ne şekilde yapılmalı?

Sigorta dosya kapama işlemleri birçok alan içerisinde önemli bir yere sahiptir. Bu işleme ihtiyaç duyan veya ileride ihtiyaç duyacak vatandaşlar için detayları haberimizde derledik...

31 Ekim 2021 Pazar 08:29
Sgk dosya kapatma işlemi nereden ve ne şekilde yapılmalı?
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SGK'da iş bitimi bildirimini yapmanın iki şekli vardır. İlk olarak dilekçe ile ağlı olduğunuz sosyal güvenlik merkezine başvurmanız ile diğer yöntemde şöyle ki SGK işveren sisteminin üzerinden online bir şekilde dilekçe verilerek yapılmaktadır. İşveren sisteminin üzerinden hem sürekli iş yerleri için SGK dosya kapanışları dilekçesini verebilmeleri mümkün hem de inşaat veya geçici iş yeri için işyeri kapanış yani ilişiğinin kesilmesi belgesini talebini verebilirler.

SGK kapanış dilekçesini online vermek istiyorsanız aşağıda sizler için düzenlediğimiz adımları takip etmelisiniz;

  1. İlk olarak SGK işveren sistemine giriş yapınız
  2. Ana sayfaya giriş yaptığınızdan sonra alt kısımda yer almakta olan ilişiksizlik kapanış başvuruları menüsüne giriniz.
  3. Burada karşınızda bir kısım çıkacaktır ve buraya bitiş tarihini yazmak koşulu ile kaydet seçeneğini işaretlemeniz yeterlidir.
  4. Eğer siz devamlı işyeri iseniz bitiş tarihi kısmında son işçinizin çıkışını yaptığınız tarihi inşaat veya ihaleli işlerde ise bitim tarihini yazmanız yeterli olacaktır.

Böylece SGK işyeri kapanış bildiriminiz sizin bağlı olduğunuz SGK kurumuna elektronik ortamdan iletilmiş olacak nokta bundan ayrı olarak bir belge ibraz etmenize gerek yoktur. İzin yaptığınız başvuruya istinaden eğer devamlı dosya ise ve borç yoksa dosya hemen kapatılmaktadır noktan inşaat veya ihaleli iş ise SGK ilişiksizlik belgesi almanız için bağlı kuruluşunuz olan SGK ya gitmeniz gerekebilir.

SGK inşaat dosyasının kapanışı nasıl yapılmaktadır?

Bina inşaatı kapatmadan evvel inşaat için bildirmeniz gereken en düşük düzey işçilik tutarını bildirdiğiniz den Emin olmalısınız. Eğer sizler işçilik bildirimini yeteri kadar yapmışsanız yukarıda bahsettiğimiz adımları takip etmek koşulu ile online bitirme dilekçesini verebilirsiniz .

SGK taşeron dosya kapanışı nasıl yapmalıyız?

Alt taşeron SGK kapanış bildirim süresi bitim tarihinden itibaren olmak üzere 1 aylık bir süre dir.bu da en son işçi çalıştırma tarihinizden itibaren en geç bir ay içerisinde hem SGK hem de ana işveren işyeri kapanış dilekçesi masası ile başvurmak işi bitirdiğinizde daha yer Bir bildirim yapabilirsiniz. Alt taşeron dosya kapanışı dilekçenize uymak koşulu ile SGK başka bir işlem yapmam aktif.com sadece bu sizin dosyanıza konulmaktadır. Çünkü ana dosyanız kapatıldı ise burada sizin alt taşeron dosyanızda kapatılacaktır.

SGK kapanış dilekçesi vermenin süresi ne kadardır?

İnşaat ve ihaleli işler işin bitim tarihi itibari ile işyeri kapatma dilekçesini vermenin süresi tam olarak 30 gün olarak belirtilmiştir. Eğer bu süre içerisinde iş bütün dilekçesini vermeyip bu süre dışında verirseniz size bir ceza uygulanacaktır. Ancak devamlı işyerlerinde belirtilmiş bir süre mevcut değildir. Tüm borçlarınızı ödendiyse ve dilekçe verdiğinizde dosyanız kapatılmaktadır. Tüm borçlar ödenip dilekçe verilmediği gibi bir durumda ise son işçi çalıştırma tarihi itibari ile 2 yıl sonra dosya SYK tarafıyla kapatılacak ve arşiv edecektir. Bunun herhangi bir yaptırımı mevcut değildir.

Sizler ile bir kapanış dilekçesi öneği paylaşacağız;

Sürekli işyeri dosyasını kapatacaksanız;

  • Müdürlüğünüzde ……………………. sicil numarası ile işlem gören işyerimizde 22.07.2020 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştırmaya son verildiğinden, bahse konu işyerinin yukarıda belirtilen tarih itibariyle kapatılması için gerekli işlemlerin yapılmasını bilgilerinize arz ederim.

Şube kapanış dilekçesinin öneği

Şube kapanışında o şube tamamen kapanıyor ise orada herhangi bir eleman çalışmayacaksa dosya kapanışının yapılması gerekir. Dilekçe vermemenizin ise herhangi bir cezai yaptırımı yoktur. Dilekçe verilmediği taktirde dosya iki sene içerisinde SGK tarafından kapatılmaktadır. Ve böylece dosya arşive kaldırılır.

 

SGK iş yeri kapanış dilekçesi vermezseniz bunun cezası ne olur?

Devamlı işyerleri için bundan dolayı gelecek bir ceza mevcut değildir. Fakat ,inşaat ve ihaleli işler için işin bitim tarihi itibariyle en fazla 30 gün içerisinde dilekçe elden veya online ortamda verilemez ise brüt asgari ücretin 2 katı kadar ceza yaptırımı uygulanacak diyebiliriz.


Son Güncelleme: 31.10.2021 08:29
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Anahtar Kelimeler:
SigortaDosyakapamaSGK
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