SGK cenaze parası nedir, nasıl alınır? 2021 yılında cenaze parası miktarı

Sosyal Güvenlik Kurumu, tarafından sigortalı memurlarına ödeneklerini veriyor. Bu ödeneklerin içinde cenaze parası da yer alıyor. Cenaze parası almak için SGK tarafından belirlenen şartları yerine getirmeniz gerekiyor. Bu şartları yerine getiren SGK sigortasına sahip kişiler bu hakka başvuru yapabilirler.

Cenaze parası nedir?

Cenaze parası Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ölen kişinin bir senelik sigorta primleri yatırılır ise ödenmektedir. Beş sene içerisinde bu cenaze parasından yararlanmak için başvuruda bulunulabilir. Cenaze parası yakınlarına ödenen ve 800TL olarak belirlendi.

Cenaze parası almak için SGK kuruluna bir dilekçeyle başvuru yapabilirsiniz. Cenaze parası başvurusu yapılırken defin belgesini de yanınızda getirmeniz gerekir. Bunun yanında ölüm belgesi de bulunması şarttır.

Size en yakın SGK İl Müdürlüğü kurumuna giderek cenaze parası formunu doldurmanız yeterlidir. Sonuçlar en az 2 ya da 3 ay içerisinde Ziraat Bankasından T.C. kimlik Bilgileriyle bakılarak öğrenilir.

Cenaze parası kimlere ödenir?

SGK tarafından belirlenen şartlara göre ölüm aylığı ve cenaze parası alınır. Öncelikle SGK kalemlerinden birinde çalışmış olması lazım. Sonra SGK bir senelik sigorta birimlerini yatırmış olması gerekmektedir. Cenaze ödeneği 2020 senesi için belirlenen tutar 801TL’dir. Cenaze ödeneğini ölen sigortalı kişinin birinci dereceden yakını alabilmektedir.

-Eşi

-Çocukları

-Anne ve babası

-Kardeşi

-Kurumlara yardım ve bağış

Bu kişiler SGK ya başvuru yaparak cenaze parasından yararlanmaktadır. Tabi gerekli şartları karşılamanız gerekmektedir. Kişinin herhangi bir yakını yok ise cenaze masraflarını karşılayan tüzel ve özel kişiye faturaları getirmek karşılığında cenaze parası ödenir.

Cenaze yardımı nasıl alınır?

Ölen sigortalı kişinin bir senelik primleri yatırılması gerekmektedir. Cenaze defnini yapan eş, çocuk, anne ve baba SGK tarafından 801TL ödeme yapılmaktadır. Cenaze ödemesi yapılması içim ölüm tarihi nüfus kayıtlarına işlenmesi gerekmektedir.

SGK ölen sigortalı kişinin yakınlarına ölüm aylığı ve cenaze parasını yatırmaktadır. Bu konuda belli karışıklıklar yer alıyor. Bunları gidermek için ikisi arasındaki şart farklılıklarını bilmeniz gerekmektedir. Böylelikle başvuru yapar bu şartlarına ve evraklara sahip olursunuz.

Cenaze parası şartlar nelerdir?

Cenaze parası almak için SGK tarafından belirlenen şartları yerine getirmeniz gerekmektedir. Bu şartları yerine getirdikten sonra başvuru belgelerini tamamlamanız gerekmektedir. Vefat eden kişinin defni için cenaze parasından yararlanmanın üç farklı yolu bulunmaktadır. Bunlar şöyledir;

-5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunda yer alan 37. Maddesi gereğince ölen kişi iş kazası hastalığında ölmüş olacak.

-Vefat eden kişinin sürekli iş görmezlik aylığı, malullük aylığı ve yaşlılık maaşı alması gerekiyor.

-Kendisi için en az bir yıllık malullük yaşlılığını veya sigorta birimlerini bildirdikten sonra vefat etmesi

Bu sıralanan yollardan biri gerçekleşir ise Sosyal Güvenlik Kurumu cenaze parası başvurusu yapılabilir. Bu başvuruyu cenaze hak sahipleri yapabilir. Cenaze hak sahipleri sırasıyla eşi, çocuklar, anne ve baba, kardeşleri yapar.

Cenaze parası almak için sigortalının senelik primleri yatırılıp başvuru yapılır.

Ölüm yardımı alabilmek için ne zaman başvuru yapılmalıdır

Ölüm gerçekleştikten sonra defin işlemleri için SGK yardım ödemesi yapılmaktadır. Bu ödemeyi yapmak için defin masraflarının faturasıyla Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne başvuru yapmanız gerekmektedir. Bu yardımı almanız için ölünün SGK senelik primlerinin ödenmesi gerekmektedir. Ölümün gerçekleştiği tarihi nüfus müdürlüğüne bildirerek kayıtlara geçmesi gerekmektedir.

Böylece sigortalı olan kişinin defninden sonra cenaze parasından yararlanabilirsiniz. Cenaze parasından yararlanmak için SGK il müdürlüğüne ve il temsilcilerine beş sene içinde başvuru yapmanız gerekmektedir. Eğer beş sene içinde başvurunuzu yapmazsanız zaman aşımına uğrar ve herhangi bir yardım ve ödeme talep edilmemektedir.

Ölüm yardımı başvurusunda istenen belgeler nelerdir?

Vefat eden kişinin defin masraflarını SGK tarafından karşılanma yolu açıldı. Bunun için bazı belgeleri tamamlamanız gerekmektedir. Böylece başvurunuz alınır ve 2 ya da 3 ay içinde geri dönüş yapılır. Ölen kişinin birinci dereceden akrabaları bu başvuruyu yapar. Eğer yakını yoksa defni yapma özel ve tüzel kişilere ödeme yapılır. Ölüm yardımı almak için gerekli olan belgeler şunlardır;

-Masrafların ödendiğine dair muhtarlıktan onay belgesi ve fatura alınır.

-Tahsis belgesini

-Tahsis belgesi eksiksiz doldurulur.

-Vefat eden kısmı ve parayı talep kişi tarafı eksiksiz yazılır.

-Daha sonra postayla ya da elden SGK kurumlarına verilir.

Bu belgeleri tamamladıktan sonra süreç takibi yapılır.

Cenaze ödeneği kimlere verilmez?

Cenaze parasını alamayacaklar kanunlarca belirlendi. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 4. Maddesinde detaylı açıklama yapıldı. Cenaze parası alamayacaklar bu kanunlara bakıp öyle başvuru yapılmalıdır. Cenaze parası alamayacak kişiler şunlardır;

-Bir ya da birden fazla işte çalışanlar.

-Kamuda sürekli çalışanlar.

-Sigortalı olup olmamasına bakılmaksızın birçok iş sahasında çalışanlar.

-Sigortası öngörülmemiş kişiler

Bu kişiler gerekli mercilere başvuru yapsada onaylanmadan geri dönüş yapılacaktır.

Cenaze ödeneği ne kadar?

2020 senesinde yapılan ekonomik planlamalar dahilinde cenaze parasına zam yapıldı. Böylece son ödenecek cenaze parası 801TL olarak belirlendi. SGK cenaze parası formu doldurularak başvurunuz yapılır. 2020 senesinde belirlenen cenaze ödenekleri şöyle;

-Vefat eden vekil: 6.650TL

-Vefat eden emekli, vekil: 8.325TL

-Vefat eden devlet memuru: 2.775TL

-Sigortalı ve BAĞ-KUR’unun vefatı durumunda yakınlarına 801TL ödenek ödenir.

Ödenekleri bu şekilde devlet SGK tarafından belirlendi. İl Sosyal Güvenlik Kurumuna belgelerle birlikte başvur yapılır.

Ödemenin sebebiyse cenaze defninde mağdur olmamasıdır. Hem cenazeyi kolay ve hızlı defetmek hem de masraflar karşısında yardım almaktır. Yaptığınız masrafların faturaları karşılığında bu yardım alınmaktadır.

E-devlet cenaze parası sorgulama nasıl yapılır?

Cenaze parası ödeneğinden yararlanıp yararlanmadığınızı öğrenmek için e-devlet üzerinden sorgulayarak kolayca yapabilirsiniz. Bunun için öncelikle PTT’den e-devlet şifresi alınır. PTT’den alınan şifre bir kereliğine olup sisteme giriş yaparken değiştirmelisiniz.

Daha sonra T.C. kimlik numarası ve belirlediğiniz şifreyi girerek e-devlete giriş yapılır. Sıradaki işlemse sorgulama ekranına Sosyal Güvenlik Kurumu yazılır ve açılan pencereye girilir. Buradan cenaze parasının yatıp yatmadığını bakılabilir.

Ziraat Bankası ölüm yardımı sorgulama nasıl yapılır?

Cenaze parası yardımından yararlanmak için gerekli koşulları tamamladıktan sonra sizi 2 ya da 3 ay beklemeye alırlar. Bu süre içinde cenaze parasının yatıp yatmadığını kontrol etmek için Ziraat Bankasına müracaat edebilirsiniz.

Ziraat Bankasında T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapılır. Ödemeler hesabınıza yatmaz. Bankaya havale olarak gelir. O yüzden Ziraat online sorgulama ya da Ziraat mobil bankacılık yerine şubeye gitmeniz gerekmektedir.

Ziraat Bankası şubelerine gittiğiniz zaman T.C. kimliğiniz yanınızda olması gerekmektedir. Böylece sorgulama işlemleri yapılır. Eğer başvurunuz onaylandı ise paranız bankaya havale olarak gelir. Cenaze parası yatmadı ise belli zaman beklemeniz gerekmektedir. 2 ya da 3 ay içerisinde cenaze parası Ziraat bankasına havalesi yapılır.