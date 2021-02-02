SGK Çağrı Merkezi numarası kaçtır? Alo 170 iletişim numarası ile hangi işlemler yapılır?

SGK çağrı merkezine ulaşmak için Alo 170 nolu hattı arayabilirsiniz. Bütün SGK işlemlerini tek hat üzerinden halletmek mümkündür.

SGK çağrı merkezi, 2010 senesinden itibaren hizmet vermektedir. Bu hattı arayarak bilgi almak, başvuru yapmak mümkündür. İşlemleri altenatif olarak intenet üzerinden ya da E-Devlet sisteminden halletmek mümkündür. E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra SGK.gov.tr adresine iletilerek işlemlerinizi halletmeniz için yönlendiriliyorsunuz.

SGK çağrı merkezi numarası

Bu hat, 81 için geçerlidir ve 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Başka bir seçenek ise intenetten bağlı bulunduğunuz şehrin SGK il müdürlüğü adresine ve dahili çağrı numarasına bağlanmaktadır. Bu numara sayesinde SGK işlemleri, talep işlemleri, öneri, istek, şikâyet işlemleri halledilebilmektedir. Arama yapıldığında T.C. kimlik numarası talep edilmektedir.

Çağrı merkezinden yapılan işlemler

Bilgi edinme

İşlemler için başvuru

SGK işlem durumları

Başvuru sorgulama

Öneri, istek ve şikâyet

SGK destek işlemleri

SGK il müdürlükleri hakkında bilgiler

Müşteri hizmetlerini aramak ücretli midir?

Çağrı merkezi, uzman ekiplerce oluşturulmuştur. Bütün problemler çözülmekte ve talep ettiğiniz bilgiler sağlanmaktadır. Aranılan saate göre bekleme süresi değişmektedir. Aradığınız zaman işleme yanıt alamıyor ya da ilgili birime bağlanmakta sorun yaşıyorsanız sizin adınıza kayıt oluşturulmuş olabilir. Anlık olarak hizmet alamadığınız durumlarda 72 saat gibi bir sürede geri dönüş sağlanacaktır.

Müşteri hizmetleri ücretlidir. Fakat faturaya ek ücret yansımamaktadır. Bu aramalar sizin her yöne dakikalarınızdan düşmektedir.

Alo 170 emeklilik işlemleri

Temsilciye bağlanıldığı zaman doğrudan emeklilik işlemlerini gerçekleştirmek mümkündür. Bağkur ve sigorta durumunuz sorgulandıktan sonra gerekli tuşlamaları yaparak temsilciye bağlanabilirsiniz.

Emeklilik işlemleri şu şekildedir:

Emekli olunacak tarih

Mevcut gün sayısı ve prim durumu

SGK borcu

Emekli maaşı

Emekli maaşına gelecek zam miktarı

Öğrenilebilmektedir.