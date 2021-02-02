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SGK Çağrı Merkezi numarası kaçtır? Alo 170 iletişim numarası ile hangi işlemler yapılır?

Sosyal Güvenlik Kurumu, çeşitli hizmetler sunmaktadır. Bu kurumun tarihi oldukça eski olup Çağrı Merkezi hattı ise 2010 yılında kurulmuştur. Alo 170' i arayarak çeşitli işlemleri yapmak mümkündür. Yapılabilecek işlemler araştırılmıştır.

02 Şubat 2021 Salı 12:27
SGK Çağrı Merkezi numarası kaçtır? Alo 170 iletişim numarası ile hangi işlemler yapılır?
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SGK çağrı merkezine ulaşmak için Alo 170 nolu hattı arayabilirsiniz. Bütün SGK işlemlerini tek hat üzerinden halletmek mümkündür.

SGK çağrı merkezi, 2010 senesinden itibaren hizmet vermektedir. Bu hattı arayarak bilgi almak, başvuru yapmak mümkündür. İşlemleri altenatif olarak intenet üzerinden ya da E-Devlet sisteminden halletmek mümkündür. E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra SGK.gov.tr adresine iletilerek işlemlerinizi halletmeniz için yönlendiriliyorsunuz.

SGK çağrı merkezi numarası

Bu hat, 81 için geçerlidir ve 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Başka bir seçenek ise intenetten bağlı bulunduğunuz şehrin SGK il müdürlüğü adresine ve dahili çağrı numarasına bağlanmaktadır. Bu numara sayesinde SGK işlemleri, talep işlemleri, öneri, istek, şikâyet işlemleri halledilebilmektedir. Arama yapıldığında T.C. kimlik numarası talep edilmektedir.

Çağrı merkezinden yapılan işlemler

  • Bilgi edinme
  • İşlemler için başvuru
  • SGK işlem durumları
  • Başvuru sorgulama
  • Öneri, istek ve şikâyet
  • SGK destek işlemleri
  • SGK il müdürlükleri hakkında bilgiler

Çağrı merkezi, uzman ekiplerce oluşturulmuştur. Bütün problemler çözülmekte ve talep ettiğiniz bilgiler sağlanmaktadır. Aranılan saate göre bekleme süresi değişmektedir. Aradığınız zaman işleme yanıt alamıyor ya da ilgili birime bağlanmakta sorun yaşıyorsanız sizin adınıza kayıt oluşturulmuş olabilir. Anlık olarak hizmet alamadığınız durumlarda 72 saat gibi bir sürede geri dönüş sağlanacaktır.

Müşteri hizmetlerini aramak ücretli midir?

Müşteri hizmetleri ücretlidir. Fakat faturaya ek ücret yansımamaktadır. Bu aramalar sizin her yöne dakikalarınızdan düşmektedir.

Alo 170 emeklilik işlemleri

Temsilciye bağlanıldığı zaman doğrudan emeklilik işlemlerini gerçekleştirmek mümkündür. Bağkur ve sigorta durumunuz sorgulandıktan sonra gerekli tuşlamaları yaparak temsilciye bağlanabilirsiniz.

Emeklilik işlemleri şu şekildedir:

  • Emekli olunacak tarih
  • Mevcut gün sayısı ve prim durumu
  • SGK borcu
  • Emekli maaşı
  • Emekli maaşına gelecek zam miktarı

Öğrenilebilmektedir.



Son Güncelleme: 02.02.2021 12:27
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Anahtar Kelimeler:
SGKAlo 170
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