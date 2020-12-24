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Sgk çağrı merkezi iletişim telefon numarası kaç? Sgk irtibat telefonları listesi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SKG) kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve çalışma hayatına yönelik tüm soruları yanıtlamak için var olan bir kurumdur. Kuruma sorulan sorular, yüz yüze yapıldığı gibi telefon hatları aracılığıyla da sorulabilir. Peki, SGK’nın numarası kaçtır? Haberin detaylarında.

24 Aralık 2020 Perşembe 19:16
Sgk çağrı merkezi iletişim telefon numarası kaç? Sgk irtibat telefonları listesi
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Sosyal Güvenlik Kurumu, insanların işlerini daha rahat halledebilmesi için çağrı merkezini aktif hale getirmiştir. Çağrı merkezine ulaşmak kolay olduğu gibi, herhangi bir alan kodu kullanmadan sadece 170 numarasını arayarak SGK’ya ulaşabilirsiniz. İstek, şikayetler, başvuru ve talepler sadece telefondan değil, kurumun resmi sitesinden gerçekleştirilebiliyor.

Emeklilik ve borçlanma gibi konulardaki başvurular, SGK’nın resmi sitesinde yapılabilmektedir. Başvuru, sitenin “sgk evrak takibi” sayfasında yer almaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumuna ait telefon numarasını intenet üzerinden ulaşabildiğiniz gibi 170 hattını arayarak da numarayı elde edebilirsiniz.

Sosyal Güvenlik Kurumunu aradığınız zaman eğer faturalı bir hatta sahipseniz, ek bir ücret ödemezsiniz ancak telefonunuz faturalı değil ve dakika paketiniz yok ise; tarife üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

 



Son Güncelleme: 24.12.2020 19:16
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Anahtar Kelimeler:
SGKSosyal Güvenlik KurumuAlo 170
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