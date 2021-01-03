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SGK borcu yoktur yazısı nereden, nasıl alınır?

Son günlerde en çok merak konusu olan konulardan biri SGK borcu yoktur yazısının nereden ve nasıl alındığı oldu. SGK borç sorgulamasının nasıl yapıldığından, SGK borcu yoktur belgesinin alımına kadar merak ettiğiniz her şeyi sizin için haberimizde derledik.

03 Ocak 2021 Pazar 15:22
SGK borcu yoktur yazısı nereden, nasıl alınır?
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İşverenlerin en çok istedikleri belgelerden birisi SGK borcu yoktur yazısı oluyor. Bu belgeye ulaşmak isteyenlerin gelişen teknoloji ile birlikte eskisi gibi uğraşıp yorulmalarına gerek kalmıyor. Belgeyi almak isteyenler intenet aracılığı ile belgeyi rahatlıkla elde edebiliyorlar. İşverenler veya da iş almak gayretinde olanlar kredi çekme, teşviklerden faydalanma, ihaleye girme gibi nedenlerden kaynaklı SGK’dan borcu yoktur yazısı almak istiyorlar.

 SGK borcu yoktur belgesi eskiden SGK il veya ilçe müdürlüklerinden temin edilirken günümüzde dijital ortamdan temin edilebiliyor. Ancak bu belgeyi alabilmek için gerekli bazı şartlar bulunmaktadır.

SGK borcu yoktur yazısının alınması

 Söz konusu yazının istenildiği zamanlar intenetten alınabilmesi için yalnızca bir kere SGK kurumuna gitmek gerekiyor. İş yerinin bir kullanıcıyı tanımlayabilmesi için işverenin Gerçek Kişi İşverenler, Tüzel Kişi İşverenler ile Adi Ortaklıklar şeklinde başvuruda bulunması gerekmektedir. Söz konusu başvurular e-borcu yoktur taahhüt belgesi ile e-borcu yoktur başvuru formlarının doldurulması ile yapılırken, doldurulmuş olan belgeler SGK’ya teslim ediliyor.

 Evrak tesliminin ardından kişiye bir kullanıcı adı ile şifre veriliyor. Alınan bu bilgiler ile https://uyg.sgk.gov.tr/EBorcuYoktur5510/amp/loginldap adresine giriş yapıp gereken bilgileri doldurmanız gerekmektedir. Bu adreste de sizden kullanıcı adı, sistem şifresi ve işyeri şifresi istenmektedir. Bu bilgilerin girilmesinden sonra da gelen yeni ekrandan SGK borcu yoktur yazısı rahat bir şekilde alınabiliyor.

E-borcu yoktur yazısı için istenilen evraklar

 -

Taahhüt belgesi

-

Aktivasyon onay formu

-

Çalışanlara özel başvuru formu

-

İşverene özel başvuru formu

 Yukarıda ki evraklar, kullanıcı adı ve  şifre almak istediğiniz zaman sizden talep edilecek olan evraklardır. Bu evrakları ulaştırdıktan sonra kullanıcı adınız ve de şifrenizi alabiliyorsunuz.



Son Güncelleme: 03.01.2021 15:22
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Anahtar Kelimeler:
SGKBorç
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