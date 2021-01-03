SGK borcu yoktur yazısı nereden, nasıl alınır?

İşverenlerin en çok istedikleri belgelerden birisi SGK borcu yoktur yazısı oluyor. Bu belgeye ulaşmak isteyenlerin gelişen teknoloji ile birlikte eskisi gibi uğraşıp yorulmalarına gerek kalmıyor. Belgeyi almak isteyenler intenet aracılığı ile belgeyi rahatlıkla elde edebiliyorlar. İşverenler veya da iş almak gayretinde olanlar kredi çekme, teşviklerden faydalanma, ihaleye girme gibi nedenlerden kaynaklı SGK’dan borcu yoktur yazısı almak istiyorlar.
SGK borcu yoktur belgesi eskiden SGK il veya ilçe müdürlüklerinden temin edilirken günümüzde dijital ortamdan temin edilebiliyor. Ancak bu belgeyi alabilmek için gerekli bazı şartlar bulunmaktadır.
SGK borcu yoktur yazısının alınması
Evrak tesliminin ardından kişiye bir kullanıcı adı ile şifre veriliyor. Alınan bu bilgiler ile https://uyg.sgk.gov.tr/EBorcuYoktur5510/amp/loginldap adresine giriş yapıp gereken bilgileri doldurmanız gerekmektedir. Bu adreste de sizden kullanıcı adı, sistem şifresi ve işyeri şifresi istenmektedir. Bu bilgilerin girilmesinden sonra da gelen yeni ekrandan SGK borcu yoktur yazısı rahat bir şekilde alınabiliyor.
E-borcu yoktur yazısı için istenilen evraklar
-Taahhüt belgesi
-Aktivasyon onay formu
-Çalışanlara özel başvuru formu
-İşverene özel başvuru formu
Yukarıda ki evraklar, kullanıcı adı ve şifre almak istediğiniz zaman sizden talep edilecek olan evraklardır. Bu evrakları ulaştırdıktan sonra kullanıcı adınız ve de şifrenizi alabiliyorsunuz.