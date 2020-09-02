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SGK borcu olmayanlar bunu nasıl kanıtlar? SGK borcu yoktur belgesine nasıl ulaşılır?

SGK prim borcu olan kişilerin bu borcu ödemesi gerekir. SGK borcu olmayan kişiler ise bu durumu kanıtlamak için SGK borcu yoktur belgesi alabilmektedir. Borcu olmayan kişiler bu belgeye birden farklı yolla erişebilmektedir.

02 Eylül 2020 Çarşamba 18:08
SGK borcu olmayanlar bunu nasıl kanıtlar? SGK borcu yoktur belgesine nasıl ulaşılır?
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SGK’ya borcu olmayan kişiler bu borcun olmadığına dair belge alarak bazı işlemlerde bu belgeleri kullanabilmektedir. Toplumsal Güvenlik Kurumu tarafından verilen belgeyi almak isteyen kişiler, bu belgeye kurumun resmi intenet sitesine giriş yaparak ulaşabilmektedir. Belge için yapılması gerekenler şu şekildedir:

  • SGK resmi intenet sitesine girilir.
  • Açılan sayfada üst menüdeki işveren bölümüne tıklanır.
  • Açılan sayfada e-borcu yoktur 4A seçeneğine tıklanır.
  • Uygulamaya giriş istenir.
  • Sisteme giriş yapılır.
  • Açılan sayfada borç sorgulama işlemlerine ulaşılabilir.

E-devlet üzerinden SGK borcu nasıl sorgulanır?

  • E-devlet resmi intenet sitesine giriş yapılır.
  • Açılan sayfada arama butonuna e-borcu yoktur anahtar kelimeleri yazılır.
  • Arama sonucunda uygulamaya git seçeneğine tıklanır.
  • Açılan sayfada sorgu işlemlerine ulaşılabilir.

SGK borcu nedir?

Toplumsal Güvenlik Kurumuna ödenen prim tutarlarına SGK borcu denir. Bu tutarlar işveren tarafından SGK’ya çalışanı adına ödenmektedir. Bu ödenen primler sayesinde çalışan kişi belirli şartları yerine getirmiş olması halinde emekli olmaya hak kazanır. Bu nedenle bu primlerin ödenmesi oldukça önemlidir.

SGK borcu niçin önemlidir?

SGK borcu olan kişiler bazı hizmetlerden yararlanamamaktadır. Emeklilik için şart koşulan prim ödemelerini yapmayan kişiler emekli olamaz. Bunun dışında kişiler SGK borcu olması halinde devlet tarafından bazı haklardan muaf tutulurlar.

Vergi Borcu nedir?

Devlet tarafından halka hizmet vermek adına toplanan paralara vergi adı verilmektedir. Bu vergiler vatandaşlardan birçok yolla toplanır. Bu vergileri ödeyen kişiler kamudaki hizmetlerin bedelini ödemiş olur. KDV, ÖTV gibi yaptığımız çoğu alışverişte bu vergileri ödemekteyiz. Tüm vatandaşların ödemesi zorunlu olan vergileri devlet, zengin fakir ayırt etmeden almaktadır.

Vergi borcu yoktur belgesi nasıl alınır?

Vergi borcunun olmadığını kanıtlamak isteyen kişiler, bağlı oldukları vergi dairesine başvurmalıdır. Dilekçe yazılarak kolayca vergi dairesinde borç bulunmadığına dair belge alınabilmektedir. Bu belgeyi alacak kişinin şirket yetkisi olan bir kişinin olması gerekir.

Vergi borcu yoktu yazısı intenetten nasıl alınır?


Kişilerin intenetten vergi borcuna dair belge alabilmeleri için bağlı bulundukları vergi dairesinin web hizmetinin olması gerekir. Bu dairenin web hizmeti var ise kişiler Gelir Dairesi’nin sitesine giriş yaparak buradan vergi borcuna dair belge alabilir.

  • Gelir Dairesi resmi intenet sitesine girilir.
  • İntenet vergi dairesi seçeneğine tıklanır.
  • Gerekli bilgiler ile siteme girilir.
  • Dijital dilekçe doldurularak vergi borcu yoktur belgesi istenir.

Vergi borcu nasıl sorgulanır?

  • E-devlet sistemine giriş yapılır.
  • Arama bölümüne vergi borcu sorgulama anahtar kelimeleri yazılır.
  • Arama sonucunda çıkan ilgili sayfadan sorgulama işlemi gerçekleştirilir.

Vergi borcu nasıl ödenir?

Vergi borcu bulunan vatandaşlar bu borçlarını birden farklı yoldan ödeyebilmektedir. Kişiler vergi dairelerine başvurarak, bankalardan veya intenet üzerinden bu borç ödeme işlemlerini kolayca gerçekleştirebilirler.

SGK prim borcu nasıl ödenir?

SGK prim borcu bulunan kişiler borçlarını bankalar üzerinden kolayca kapatabilirler. Bu borcu ödeyecek kişilerin SGK’nın anlaştığı bankalara bu ödemeleri yapması gerekir. Ayrıca SGK borcu ödemeleri dijital ortamdan bankaların intenet bankacılığı hizmetinden ve e-devlet sistemi üzerinden de gerçekleştirilebilir.

SGK prim borcu ödenmezse ne olur?

SGK prim borcu bulunan kişilerin bu borçlarını ödememeleri halinde devlet tarafından bu borçlara faiz uygulanmaktadır. Kesinlikle ödenmesi gereken bu borç için faiz oranı her 3 ayda %2 olarak belirlenmiştir.

Vergi borcu ödenmezse ne olur?

Vergi borcunu ödemeyen kişiler, gecikme cezasına çarptırılır. Oldukça düşük bir ödeme olan bu ceza, kişinin vergi borcuna göre artış göstermektedir. Bu ceza kişinin vergi borcuna ek günlük olarak yansıtılır. Vergi borcunu ödemeyen kişiler hiçbir ihaleye başvuruda bulunamaz.

Hangi SGK borçları tekrardan yapılandırılabilir?

SGK borçlarını yapılandırmak isteyen kişilerin dikkat etmesi gereken durum borçlarının çeşididir.

  • Sigorta primleri (SGK prim borcu olarak da geçer.)
  • Hususi işlem vergisi
  • Emeklilik keseneği
  • Damga vergisi
  • Topluluk sigorta primleri
  • İşsizlik sigortasına ilişkin primler

Bu borçlardan birine sahip olan kişilerin bu borçları yeniden yapılandırılabilmektedir. Yapılandırmada kişilerin borçları 60 aya varan vade seçeneği ile yapılandırılır.



Son Güncelleme: 02.09.2020 18:08
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Anahtar Kelimeler:
SGK BorcuVergi Borcu
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