SGK biriken prim ödemeleri nasıl alınır?

Emekli olabilmek için aranan şartların başında gelen SGK birikmiş prim sorgulama işlemleri merak edilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren SGK ve vergi borçları yapılandırma işlemleri sonrasında prim ödemelerinde sıkıntı yaşadığı için emekli olamayan pek çok kişi SGK’da birikmiş prim borçlarını nasıl sorgulayabileceklerini araştırmaya başladı.
Öte yandan prim bilgisi alarak yürürlüğe alınan bir diğer yeni uygulama olan yatırılan prim paralarını toplu olarak alma işlemi için de prim borçları ve prim sorgulama işlemleri merak edilmektedir.
SSK birikmiş primler nasıl alınır?
Sigortadan toplu para alabilmek için belirlenen bir süre yoktur. Şartları sağlayan herkes başvurular sonrasında paralarını alabilirler.
SSK birikmiş para hesaplamaları nasıl yapılır?
Sigorta primlerini toplu olarak almak isteyen vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan bir tanesi olan ise ne kadar prim ödemesi gerçekleştirdiği ve talep etmesi durumunda ne kadar toplu para alabileceği konusudur.
- 01 Ekim 2008 tarihinden önce adınıza ödenen SSK primlerinde işçi ve işveren hissesinin tamamı (o dönemki brütün %20’si olmak üzere), 01 Ekim 2008 sonrası SSK primlerinde ise sadece sigortalı hissesi yani brütün %9’u ödenir.
- Bağ-kurda brütün %20’si,
- İade olarak hesaplanır.
SSK biriken prim sorgulaması nasıl yapılır?
SGK üzerinden birikmiş para sorgulaması yapabilmek için SGK resmi intenet sitesine veya e-Devlet sistemine giriş yapmak yeterli olacaktır. E-Devlet sistemine girdikten sonra;
- E devlet sisteminde SGK Tescil ve Hizmet Dökümünüze giriş sağlayın.
- Buradan T.C. numarası ve e-devlet şifrenizle giriş yaparak sigortada kalan parayı sorgulama yapabilirsiniz. e-devlet SGK biriken para sorgulama.
- Hizmet cetvelinizi açtıktan sonra hizmet cetvelinizde yer alan P.E.K/Bsmk Dğr/Ek Gstrg kısmındaki brüt kazancınızı esas alarak sigortadan alınacak para sorgulaması yaparak yukarıdaki şekilde hesaplama yapabilirsiniz.