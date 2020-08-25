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SGK askerlik borçlanması kaç yıl geriye çeker? SGK askerlik borçlanmasından kimler yararlanabilir? 2020

Son günlerde gündemde tartışmalara neden olan SGK askerlik borçlanması kaç yıl geriye çeker? SGK askerlik borçlanmasından kimler yararlanabilir? hakkında neler olup bittiğini birçok kişi merak ediyor. SGK askerlik borçlanması kaç yıl geriye çeker? ile ilgili olarak güncel bilgileri okurlarımızla 25.08.2020 tarihli haberimizde paylaştık.

25 Ağustos 2020 Salı 14:41
SGK askerlik borçlanması kaç yıl geriye çeker? SGK askerlik borçlanmasından kimler yararlanabilir? 2020
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Erkekler zorunlu görevleri olan askerliği yerine getirirken işlerine ara vermek durumunda kalabilmekte ve buna bağlı olarak askerlik borçlanması yapabilmektedirler. Askerlik borçlanmasında, kişiler için askerde oldukları süre boyunca sigorta primi ödenmemekte ve bu yüzden kişilerin daha çok çalışması gerekli olmaktadır. Daha erken yaşta emekli olmak ve sigorta primlerinin zamanında yatırılması adına askerlik borçlanması yapılmaktadır.

Askerlik borçlanması SGK adreslerine yapılabilmektedir. Kişilerin ilgili formları doldurmaları ve sonrasında beyanda bulunmaları gerekmektedir. Bu işlem yapılmadığında askerlikte geçen süre boşlukta görülmektedir.

Askerlik Borçlanması Özellikleri

Askerlik borçlanması sayesinde kişilerin daha erken yaşlarda emekli olabilmektedirler. Ayrıca bu süre boyunca sigorta primlerinin de yatırılması sayesinde emekli olunduktan sonra daha çok emekli maaşı alınması mümkün olmaktadır. Toplu prim ödemesi yapıldığı zamanlarda kişilerin erken emekli olması mümkün hale gelmektedir. SGK tarafından belirtilen günlerde prim ödemeleri pek çok konuda avantaj sağlamalarına olanak tanımaktadır. Bu bağlamda askerde geçen günlerin prim günü sayısına eklenmesi oldukça iyidir.

Askerlik Borçlanması Primleri Ne Kadar?

  • 540 gün askerlik görevi için belirlenen en düşük borçlanma prim tutarı, 16 bin 951 TL’dir. Beyan edilen aylık brüt gelir tutarı, 2 bin 943 TL’dir.
  • 540 günden askerlik için belirlenen en yüksek askerlik borçlanması tutarı 110 bin 185 TL’dir. Beyan edilen brüt aylık gelir, 19 bin 129 TL’dir.
  • 450 günden askerlik için belirlenen en düşük askerlik borçlanması prim tutarı, 14 bin 126 TL’dir.
  • 450 günden ele alınan en yüksek askerlik borçlanması tutarı 91 bin 821 TL’dir.
  • 360 günden ödenecek en düşük askerlik borçlanması limiti, 11 bin 30 TL olarak hesaplanmıştır.
  • 360 günlük askerlik süresine ait en yüksek askerlik borçlanma tutarı, 73 bin 457 TL’dir.
  • 150 günlük askerlik için belirlenen en düşük askerlik borçlanması tutarı, 4 bin 708 TL olarak hesaplanmıştır.
  • 150 günlük askerlik süresince ödenecek en yüksek askerlik borçlanmasının değeri, 30 bin 607 TL’dir.

Askerlik Borçlanması Hesaplamasında Dikkat Edilen Süreler


Askerlik borçlanmasının hesaplanmasında dikkate alınan süreler, er ve erbaş sınıflarındaki görevin tamamlandığı tarihler ile yedek subay okulunda eğitim alınan süreler olmaktadır.

Askerlik Borçlanması Başvuru Ayrıntıları

4A, 4B ve 4C kapsamında yer alan kişilerin aşağıdaki kısımda yer alan adımları takip etmeleri gerekmektedir.

  • https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/ bağlantı adresi üzerinden, e-devlet resmi intenet sitesine gidilmelidir.
  • İntenet sitesi ya da mobil uygulamada yer alan “Giriş Yap” bölümü tercih edildikten sonra, T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi bilgilerinin doğrulanması lazımdır.
  • Giriş bilgileri yerine, online bankacılık sistemi ya da mobil imza sistemi de seçilebilir.
  • E-devlet girişi yapıldıktan sonra, ana sayfanın en üst kısmında yer alan “E-Hizmetler” bölümü tercih edilmelidir.
  • E-Hizmetler sayfasında yer alan “Kurumlar” bölümüne girilmelidir.
  • Kurumlar sayfası açıldıktan sonra “Sosyal Güvenlik Kurumu” bölümüne girilmelidir.
  • Sosyal Güvenlik Kurumu seçiminin yapılmasının ardından, “4A / 4B / 4C” sigorta türlerinden bir tanesi seçilmelidir.
  • Sigorta kolunu tercih eden kişiler, “Askerlik Borçlanması” bölümüne girmeli ve sayfada istenen bilgiler yazılmalıdır.

Askerlik Borçlanması Sorgulaması

Askerlik borçlanması kapsamındaki sorgulamaların tümü e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Başvuruların yapılması ardından gelen 40 gün içinde başvurular sonuçlanacaktır. Bu 40 gün içinde düzenli olarak sorgulamaların gerçekleştirilmesi gerekmektedir. E-hizmetler sayfası üzerinden SGK bölümünün seçilmesi sonrasında açılan sayfada Askerlik Borçlanması kısmına gelinmesi ilgili sorgulama işleminin yapılmasına olanak verecektir. Askerlik borçlanması kapsamında yapılması gereken ödemelerin belirtilen tarihler içinde yapılmaması halinde başvurular otomatik olarak feshedilmekte ve geçersiz sayılmaktadır. İstenmesi halinde ikinci kez başvuru yapılabilmektedir.

Askerlik Borçlanması Ne Kadar?

2020 senesinde askerlik borçlanması en az 941,76 TL olmaktadır. En yüksek borçlanma ise 7006 TL olarak görülmektedir. Bu rakamlar 30’a bölündüğünde günlük karşılıkları bulunabilmektedir.

 



Son Güncelleme: 25.08.2020 14:41
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