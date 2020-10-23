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SGK af müjdesini verdi! Borç yapılandırma nasıl olacak?

28 Mart 2018 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 7103 sayılı Kanun kapsamında sosyal güvenlik prim borcu yeniden düzenlendi. Artık vatandaşlar yeni bir SGK affı olmasını beklemektedir. Peki SGK Borç Yapılandırması 2020'de Çıkacak mı? Haberimizde tüm bu soruları cevaplandırdık.

23 Ekim 2020 Cuma 19:07
SGK af müjdesini verdi! Borç yapılandırma nasıl olacak?
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Sosyal güvenlik sistemi kapsamındaki tüm primlerin artması, ödeme güçlüğü, birikmiş borçların artması ve faiz işleme borçlarının artması ile SGK af çıkıp çıkmayacağını sorgulamaya başladılar. Borçlular, yeniden yapılanma yasalarını beklemektedirler.

SGK Affı Var Mı 2020

 Borçluların ortak beklentisi SGK Sigorta Af Kanunu'nun yeniden yürürlüğe girmesidir. Muhtemel yeniden yapılanma yasaları nedeniyle, prim borcu üzerindeki gecikme ve faiz oranlarındaki artış kaldırılacak ve ödemeler kolaylaşacaktır. Borç 36 ay taksitle geri ödenecek. Daha önceki SSA af yasası sayesinde özellikle bağda dirilenler için büyük bir avantaj sağlıyor. Konfigürasyon kapsamında geçmişte bağın donma zamanı geri yüklenebilir. Sonuç olarak, yaklaşık 150.000 liralık borç 50.000 liraya düşürüldü ve borç nedeniyle emekli olamayan birçok kişi emeklilik haklarını elde etmek için emeklilik kredisi kullanabiliyordu.


Benzer şekilde, geçen yılki torba yasası, idari para cezası veren işverenlerin borçları üzerinde büyük bir avantaja sahip. Yeniden yapılanma kapsamında idari ceza borcunun tüm faizi silinmiş, anaparanın sadece% 50'si nakit olarak ödenmiştir. Şu soruya cevap verelim: 2020'de yeni bir SGK affı var mı? Geçen yıl ne SGK borcunu ne de vergi borcunu karşılayacak bir af örgütü yoktu. Bu olasılığın 2020 yılına kadar yüksek olması bekleniyor.

SGK Prim Borcu Affı Ne Zaman Çıkacak 2020

Yeni SGK tahsis af yasası ile 2020 yılında çıkarılabilir;

  • Geçmiş prim borcunuzun faizi silinecektir. Ana ödemenizi 36 aya kadar taksitlendireceğiz.
  • Bağkur'da belli bir süre önceki borçlar silinecek, kıdemli borçlu olduğunuz dönemdeki hizmetler dondurulacaktır.
  • Bağkur restorasyon borcu da yeniden yapılanma kapsamına alınacaktır.
  • SGK borç erteleme idari para cezaları faiz ve sermayenin yarısından feragat edecek.

SGK Yapılandırma Başvurusu 2020

SGK muafiyeti kanunu çıkarılırken izlenecek prosedürler, gerekli tüm formlar ve detaylı bilgiler sayfamızda paylaşılacaktır. Prim borcunun durumuna göre başvuru yeri değişiklik gösterebilir. Dolayısıyla kanun çıkarıldıktan sonra bu konuda detaylı olarak tanıtılacaktır.

SGK Yersiz Ödeme Affı 2020

Bildiğiniz gibi, emekli aylıkları yanlış tahsis edilirse veya sosyal güvenlik kurumları bazı ödemeleri yanlış yaparsa, teminatsız ödemeler adına prim borcu oluşacaktır. Bu borçlara SGK'nın kusuru varsa gecikme eklenmeyecek ve faiz tahakkuk ettirilmeyecektir. Ancak SGK hatası yoksa faiz artırımı olarak hesaplanacaktır. Olası bir af yasası sayesinde, borçlu olunan faizler silinebiliyor ve 36 aya varan taksit şansı var.

SGK Geriye Dönük Borçlanma 2020

1 Ekim 2008 tarihinden önce şirket, oda kayıtlı vergisi varsa 1 Ekim 2008 tarihine kadar SGK'ya kayıt başvurunuzu yapmadıysanız, bu tarihlerde kayıt hakkınız yoktur. Maalesef yargılayanlar herhangi bir sonuç alamaz.



Son Güncelleme: 23.10.2020 19:07
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Anahtar Kelimeler:
SGKAfYapılandırma
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