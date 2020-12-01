SGK 2020 emeklilik yaşı hesaplama işlemi

SGK’dan Ne Zaman Emekli Olurum Uygulaması

Türkiye’de emeklilik yaşının erkeklerde 65 yaş, kadınlarda ise 60 yaşına kadar başlamaktadır. Kimin sigorta primine göre ne zaman emekli olacağı, emekli maaşlarının nasıl artacağı herkes tarafından araştırılan bir konudur. Söz konusu olan Sosyal Güvenlik Kurumundan ne zaman emekli olacağınızı ne zaman emekli olurum uygulamasından öğrenebilmeniz mümkündür.

SSK’lı kişiler tarafından merak edilen en önemli konulardan birisi olan ne zaman emekli olacaklarıdır. SSK sigortası için hizmet veren kişilerin ne zaman emekli olacaklarını öğrenmeleri için ne zaman emekli olurum uygulamasından yararlanarak emekli olmalarına kaç gün kaldıklarını öğrenmeleri imkanı sunulmaktadır.

Herkes artık intenetten emekli maaşlarını ve emekliliklerine ne kadar kaldığını E-Devlet üzerinden yapabilmektedir. Bu uygulamaya kimlik doğrulaması yaparak emeklilik maaşlarını ve emekli olmalarına kaç gün kaldığını istedikleri zaman öğrenebileceklerdir.

Teknolojinin her geçen gün gelişmesinden dolayı herkes istedikleri bilgiye pratik ve kolay bir şekilde ulaşabilirler. Online Sosyal Güvenlik Kurumu hizmetlerinden SSK’lı kişiler istedikleri bilgiyi elde edebileceklerdir. Bu uygulamayla özel sektörde sigortalı olarak çalışan kişiler emeklilik zamanı geldiğinde ve bu hakkı kazandıklarında ne kadar emekli maaşı alabileceklerini kolayca bu uygulamadan öğrenebilirler.

Çalışma hayatına başlayan kişilerin en büyük ulaşmak istedikleri şeylerden biriside uzun yıllar sonra çalışırken yatırmış oldukları primlerin onlara emekli maaşı olarak dönmesidir. Fakat çalışma hayatına başlandığında sigorta konusu pek önemsenmediğinden yaşı gelse bile primi dolmadığı için emekli olamayan kişi sayısı da çoktur. Ancak ülkemizde emeklilik ile ilgili kanunlar sürekli olarak değişiklik göstermektedir.

Teknoloji çağına girilmesinden dolayı Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından vatandaşlara sunulan hizmetler artık hızlı bir şekilde dijital ortama taşınıyor. Artık kamu kurum ve kuruluşları dijital ortama geçmeyi amaçlamasından dolayı altyapılarını her geçen gün geliştirmeye çalışıyorlar. Bu dijital kamu hizmetleri vatandaşların kamu işlemlerini uzun sürelerden kısa sürelere düşürmeyi amaçlıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından elektronik ortam üzerinde geniş hizmetler sunan e-SGK ağı içerisinde yer alan ne zaman emekli olurum uygulaması da günümüzdeki SSK’lılarının kısa bir süre içerisinde istedikleri bilgiye ulaşmalarını sağlıyor.

Türkiye’deki SSK’lı her çalışan yaşlılık zamanlarında emeklilik haklarını alabilmenin umuduyla hayaller kurarlar. Günümüzde intenet ortamına erişebilen herkesin Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ne zaman emekli olurum uygulamasına rahatça ulaşarak istedikleri her bilgiye sahip olabilirler.

Ne zaman emekli olurum uygulaması vatandaşlara güncel ve doğru bir şekilde sigorta bilgilerinin girilmesinin ardından E-Devlet üzerinden güncel SSK hizmet bilgilerini alabilme imkanını sunuyor.

SGK Emekli Olma Şartları

SGK tarafından emeklilik şartları pek çok şarta bağlıdır. Bu durumdan dolayı prim hesaplama yöntemi değişiklik göstermektedir. Yeni emeklilik şartları ise şu şekildedir:

Emekli olmak için en gerekli şart belirli bir süre sigortalı olarak herhangi bir işte çalışılması gereklidir. Burada kişinin işe giriş tarihi önemlidir. Emekli olma yaşı erkekler ve kadınlarda farklılık göstermektedir. Sosyal Güvenlik kurumuna prim ödenmesi durumunda emekli olunabiliyor. Aktif bir şekilde çalışıp prim yatırılmasının ardından herkes iş hayatına veda edilmesi gereklidir. Emeklilik yaşı erkek çalışan ile kadın çalışan arasında değişiklik göstermektedir.

Hangi Tarihte Emekli Olurum?

Emekli olma şartları herkesin çalıştığı sektöre göre değişiklik göstermektedir. Verilen hizmetlere göre 4A/4B/4C tescillere ayrılmaktadır. 4A tesciline bağlı kişiler herhangi bir yerde sigortalı olarak çalışan kişilerin bağlı olduğu tescil grubudur. 4B gurubu çalışanlar Bağkur diye bilinen sigortalı gurubudur. Bu grup mühendis, hemşire, sağlık memuru, teknisyen, veznedar, koruma ve güvenlik görevlisi gibi meslekleri kapsayan gruptur. Son grup olan 4C gurubu ise mevsimlik işçiler ve sözleşmeli işçilerin bulunduğu gruptur. Bu grupta yer alan çalışanlar belirli bir ücret karşılığında belirli sayıda kişinin sözleşme yaparak çalıştıkları ve sigortalı oldukları gruptur.

SSK’dan Emekli Olmak İçin Kaç Gün Prim Gerekli?

İlk sigortalarının başlatılma tarihi 24.5.1988 ile 23.11.1989 arasında olanlar 5450 gün, 51 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilirler.

İlk sigortalarının başlatılma tarihi 8.9.1976’dan önce olanlar 5000 gün ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilirler.

İlk sigortalarının başlatılma tarihi 9.9.1976 ile 23.5.1979 arasında olanlar 5000 gün, 44 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilirler.

İlk sigortalarının başlatılma tarihi 24.5.1979 ile 23.11.1980 arasında olanlar 5000 gün, 45 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilirler.

İlk sigortalarının başlatılma tarihi 24.11.1980 ile 23.5.1982 arasında olanlar 5075 gün, 46 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilirler.

İlk sigortalarının başlatılma tarihi 24.5.1982 ile 23.11.1983 arasında olanlar 5150 gün, 47 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilirler.

İlk sigortalarının başlatılma tarihi 24.11.1989 ile 23.5.1991 arasında olanlar 5525 gün, 52 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilirler.